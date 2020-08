Topi Raitanen todennäköisesti sivuun Kalevan kisoista – yksi oljenkorsi voi vielä pelastaa SM-kultaputken

Topi Raitasella on edessään kiireinen viikko.

Koronarajoitukset voivat estää Topi Raitasen osallistumisen SM-kisoihin.

Topi Raitasen kolmen kisan superviikko on typistymässä kahteen.

3 000 metrin esteiden Suomen ykkösmies joutuu todennäköisesti jättämään Turussa järjestettävät Kalevan kisat väliin Monacon Timanttiliigan kilpailusta johtuvien koronarajoitusten vuoksi.

– Se ei ole vielä täysin varmaa, mutta on hyvin epätodennäköistä, että juoksen siellä, Raitanen kertoi Ilta-Sanomille maanantaina.

Raitanen juoksee Paavo Nurmen kisoissa Turussa tiistaina, jonka jälkeen hän käy kotonaan Tuusulassa ja lentää torstaina Monacoon, jossa hän kisaa perjantaina.

Vaikka Raitanen lentää takaisin Suomeen ennen sunnuntaista kilpailua Turussa, hän todennäköisesti joutuu jäämään kahden viikon karanteeniin.

– Työluvalla matkaavienkin pitää jäädä karanteeniin kahdeksi viikoksi, ja urheilu on minun työtäni. Tilanne on tämä ja totta kai ohjeita täytyy noudattaa, hän sanoo.

Raitanen on menossa koronatestiin paluumatkalla Helsinki–Vantaan lentokentällä. Viimeinen oljenkorsi on se, että testin tulos ehtisi tulla ennen sunnuntain kisaa. Se on kuitenkin Raitasen mukaan epätodennäköistä.

Juoksijan mukaan päätös lähteä Monacoon on oikea, vaikka Suomen mestaruus jäisikin tänä vuonna hankkimatta.

– Totta kai se harmittaa, koska arvostan niitä kisoja enkä olisi halunnut katkaista mestaruusputkea. Mutta ajattelen valmentajan kanssa asiaa huippu-urheilun näkökulmasta, ja Monacon kisa menee siinä ehdottomasti Kalevan kisojen edelle. Oli helppo päätös jättää Kalevan kisat välistä.