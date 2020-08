Moukarilupaus Silja Kosonen, 17, on parantanut ennätystään metrikaupalla – tekisi nyt yhden asian toisin: ”Jos olisin tajunnut ajoissa...”

Raisiolainen Silja Kosonen on hämmästynyt nopeasta tuloskehityksestään.

Somerolla nähtiin heinäkuussa kovatasoinen naisten moukarikilpailu, jossa Krista Tervo paransi Suomen ennätystä lukemiin 72,12 ja toiseksi sijoittunut Silja Kosonen murskasi tuloksellaan 71,34 kahden nuorisosarjan SE:n.

Raisiossa asuva Kosonen on 17-vuotias lukiolainen, jonka kehitys on ollut valtaisaa vuoden sisällä. Viime vuonna 4 kilon moukari kaartoi 63,60 ja tämän kauden tavoitteeksi kaksikko asetti 67 metriä. Rautapallo lensi jo ensimmäisessä kilpailussa 67,99, joten tavoitetta piti reivata hieman ylöspäin.

– Olen parantanut 7,7 metriä ennätystäni viime kaudesta, joten aika paljon on tapahtunut lyhyessä ajassa, Kosonen sanoo.

Seuraava tavoite on tulostason vakiinnuttaminen 68–70 metriin.

– Tasaisuutta lähden hakemaan. Jos saisi kymmen parhaan kilpailun keskiarvon 68 metriin, se olisi hyvä, Kosonen sanoo realistisesti.

Ennen Someron ennätysheittoaan Kosonen ei lähtenyt voittamaan Tervoa, mutta nyt tilanne on toinen.

– Olen aika lähellä Kristan ennätystä, joten hänen lyömisensä on mahdollista.

Silja Kososen ennätys on nyt komea 71,34. Kuva kesäkuulta.

Raisiolaisen Kososen äiti oli harrastanut ringetteä ja jalkapalloa, ja tytär seurasi perässä.

– Aloitin naantalilaisen VG-62:n ringettekoulun jo 2,5-vuotiaana. Luisteltiin kaljalaatikoiden kanssa tuettuna seurana.

Jalkapallon pelaaminen alkoi 4-vuotiaana ja jatkui vuoteen 2019 asti.

– Silloin joukkue hajosi ja oma ajankäyttökin tuli esteeksi, Kosonen kertoo viime kesän tapahtumista sivulajissaan.

– En ehtinyt enää harjoituksiin, vaan kävin vain peleissä.

Raision Kuulan yleisurheilukouluun hän marssi 6-vuotiaana.

– Kun erään päiväkotikaverin äiti suositteli.

Tyttö pääsi harrastamaan monipuolisesti kaikkia rata- ja kenttäurheilulajeja kestävyysjuoksusta lähtien. Kiekko tuntui mukavalta välineeltä, mutta Siljan ollessa 8-vuotias löytyi vielä hauskempi heittokapistus. Perhe matkasi heinäkuussa 2011 Marttilaan, jossa oli ohjelmassa moukarinheitto, jota Silja oli kokeillut muutaman kerran harjoituksissa äidin kanssa.

– Otimme mukaan puutarhahanskat ja sakset. Katsoimme, kummassa kädessä muut tytöt pitivät hanskaa ja sitten leikkasimme hanskasta sormet pois.

Kosonen on vasenkätinen, joten hän kiskoi heittohanskan eri käteen kuin muilla tytöillä. Moukari lensi 14,30, joka oli seuraennätys.

Lajikavalkadiin kuuluivat myös suunnistus, rytminen voimistelu harrasteryhmässä, uinti, sähly ja tanssi. Kosonen uskoo tanssin tuomasta rytmiikasta olevan hyötyä moukarihäkissä.

– Mallailuissa kaverit sanovat, että heitä alkaa pyörryttämään, mutta minä en ole koskaan kärsinyt siitä, hän sanoo.

Urheilemisen ohessa Kosonen on soittanut pianoa viisivuotiaasta asti. Perheen tontilla on pihamökki, jossa hänellä on musiikkihuone pianoineen ja rumpuineen. Viime kuukausien aikana pianon kansi on pysynyt kiinni, koska koronan takia hänen pianonsoitonopettajansa ei ole päässyt antamaan tunteja.

Silja Kososella on monipuolinen urheilutausta.

Yläkoulun jälkeen Kosonen päätti jatkaa paikallisessa lukiossa eikä hakeutunut urheilupainotteisiin opinahjoihin Turussa.

– Rehtorin tytär harrasti moukarinheittoa, ja hän tiesi meidän hoitavan kouluasiat kunnolla, vaikka jouduimme välillä olemaan poissa kilpailumatkojen takia.

Kososella on kaikki harjoituspaikat kävelyetäisyydellä koulusta, eikä hän halunnut kuluttaa koulumatkaan tuntitolkulla aikaa.

Raisiolainen Mervi Nikula valmensi Kososta kevääseen 2018 asti. Siinä vaiheessa perhe kääntyi Someron Esaa edustavan Jani Pihkasen ja tämän Kari-isän puoleen. Jälkimmäinen valmentaa Henri Liipolaa.

– Vaikka Jani on tosi nuori (25-vuotias) ja heittää itsekin, hän on hyvä valmentaja, Kosonen sanoo.

Valmentajavaihdon yhteydessä Kosonen siirtyi edustamaan Someron Esaa. Seura on pystynyt tukemaan häntä monin tavoin.

Seura palkkasi vuosi sitten jyväskyläläisen Olli Koskisen vastaamaan somerolaisten kärkiurheilijoiden fysiikkavalmennusohjelmista.

Muutakin viisautta valuu Suomen Ateenasta Varsinais-Suomeen.

– Kihun tutkijat mittaavat heittojamme häkin eri kulmista ja analysoivat suorituksia.

Myös Kosonen tuijottaa lekan lennättäjiä suurella hartaudella.

– Katson nykyään paljon naisten heittoja Youtubesta. Esimerkiksi Rion olympialaisten kilpailun osaan jo ulkoa, Kosonen sanoo.

Seuraavissa olympiamittelöissä hän saattaa olla itsekin mukana.

Niitä odotellessa hän viettää aikaa kavereidensa kanssa.

– Käymme ahkerasti kalastamassa, Kosonen paljastaa.

Nairobi jäi väliin

Alle 20-vuotiaiden MM-kisat piti järjestää Nairobissa tänä kesänä, mutta ne peruttiin, mikä harmittaa hieman raisiolaista.

– Jätin hakematta kesätöihin, koska olin ajatellut keskittyä Kenian kisoihin.

Toisaalta olympiakisojen siirtämien toi eteen uuden mahdollisuuden.

Azerbaidzhanissa järjestetyissä Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla Kosonen onnistui erinomaisesti kovassa paikassa.

– Olin kolmen kierroksen jälkeen neljäntenä, mutta sitten heitin uuden 17-vuotiaiden SE:n 72,35 (3 kg välineellä).

Suomalainen voitti kilpailun.

– Samalla tuli ensimmäinen dopingtesti, joten tuli samalla monta uutta asiaa, Kosonen kertoo arvokisadebyytistään.

Tänä vuonna ulkomaan kisamatkat jäänevät väliin, koska nuori urheilija ei halua vaarantaa terveyttään.

Kosonen voitti viime vuonna moukarikisan Euroopan nuorten olympiafestivaaleilla.

Lukiossa nuoren naisen lempiaineita ovat kielet. Englannin lisäksi hän on lukenut ranskaa, ruotsia sekä saksaa ja aikoo kirjoittaa ne kaikki syksyn ja kevään ylioppilaskirjoituksissa. Jos tuloskehitys pysyy nykyisenkaltaisena, raisiolainen pääsee vastailemaan median kysymyksiin useilla kielillä.

– Jos olisin tajunnut ajoissa, että tähtään tosissani Tokioon, olisin käynyt lukion neljässä vuodessa.

Kun olympiakisat siirtyivät ensi vuoteen, Kososella on tämän kesän tulosparannusten ansiosta realistiset mahdollisuudet päästä Tokion moukaririnkiin pyörimään.

– Nyt se on vähän myöhäistä, koska olen maksanut yo-kirjoituksiin osallistumisestani, Kosonen sanoo.

Mikäli Suomen olympiakomitean väki on hereillä, he hoitavat Kososen maksut ja mahdollistavat hänen valmistautumisensa kesän 2021 arvokisoihin.

Heittäjä uskoo toki selviytyvänsä sekä kirjoituksista että olympiapaikan tavoittelusta.

– Ei ne kirjoitukset nyt niin vaikeat ole, hän miettii.

Kosonen on jo miettinyt, että voisi jatkaa lukion jälkeen kielten opiskelua Turun yliopistossa.

– Mutta urheilun ehdoilla, koska opintoihin ehtii panostamaan myöhemminkin.