Seiväshypyn maailmanmestari törmäsi poikkeukselliseen ongelmaan – pelastus löytyi Vaasasta: ”En olisi uskonut, että onnistuu”

Espoossa keskiviikkona kilpaileva seiväshyppääjä Raphael Holzdeppe ei saanut seipäitään Suomeen, mutta apu löytyi lopulta Pohjanmaalta.

Saksalainen seiväshyppytähti Raphael Holzdeppe, 30, myhäili Espoon Tapiolan ulkoaltaan reunalla tyytyväisenä, ennen keskiviikon GP-kisaa. Hän valmistautuu hyppäämään kauden toista kilpailuaan, johon osallistuminen oli pitkään epävarmaa.

Holzdeppe ei onnistunut tuomaan omia seipäitään Suomeen, mutta sai apua yllättävästä osoitteesta ja saksalainen kilpailee keskiviikkona Vaasasta tuotavilla seipäillä.

– Olen erittäin iloinen ja onnekas, että pystyn hyppäämään, ja kiitos siitä kuuluu Mikael Westölle, joka lainaa minulle seipäitään, Holzdeppe kertoi.

Seipäiden sovittaminen lentokoneiden ruumaan on monimutkainen prosessi, ja seiväshyppääjistä on viime vuosina tullut lentokonemallien asiantuntijoita. Sekään ei nykytilanteessa välttämättä auta. Koronaviruspandemia on romahduttanut matkustajamäärät, eivätkä lentoyhtiöt välttämättä itsekään tiedä millä konetyypillä tulevat matkat lennetään.

– Seipäiden kanssa lentämisestä on tullut vuosi vuodelta vaikeampaa, nyt koronan vuoksi se on entistäkin vaikeampaa. Lentoyhtiöt eivät osanneet etukäteen kertoa millaisella kalustolla he lentävät, ja mahtuvatko seipäät koneen kyytiin, Holzdeppe kertoo.

Apu löytyi lopulta mutkien kautta Pohjanmaalta. Holzdeppe kertoo, että hyppääjien seipäitä jää ulkomaanmatkoilla aika ajoin reitin varrelle, ja lajiyhteisö auttaa usein toisiaan, mutta tämän kaltaiset ongelmat ovat poikkeuksellisia.

– Managerini soitti seuraavaksi valmentaja Steve Ripponille ja pari päivää myöhemmin hän ilmoitti, että seipäät on löydetty, ja kysyi minkälaisia sinä tarvitset. Tämä on erikoinen tilanne. Seuraavaksi kilpailen Tukholman Timanttiliigassa ja managerini ajaa seipääni autolla Tanskan kautta paikalle, Holzdeppe sanoo.

Raphael Holzdeppe kertoo viihtyvänsä Suomessa. Hän voitti Helsingin vuoden 2012 EM-kisoissa pronssia ja sai nyt suomalaisilta apua seiväsongelmiinsa.

Espoon GP-kilpailun urheilijahankinnoista vastaava keskimatkojen juoksija Tuomo Salonen ei ollut kovin luottavainen, kun Saksasta otettiin yhteyttä.

– En uskonut, että tämä onnistuu. Manageri otti ensin minuun yhteyttä Saksasta, ja kysyi onko Tomas Wecksten mukana kilpailussa, jos hänen seipäitään voitaisiin käyttää. Seipäät lopulta toimittavalla Westöllä on Vaasan Botniahallissa sellainen seiväspankki, mistä välitetään enemmänkin seipäitä eteenpäin, Salonen kertoo.

Kuluva kausi on monen muun urheilijan tavoin ollut myös Holzdeppelle erikoislaatuinen. Kauden ensimmäisen virallisen kilpailun hän hyppäsi vasta viikko sitten kotikaupungissaan Kaiserslauternissa.

– Se jännitti, kuin olisin hypännyt olympiafinaalissa, Pekingin vuoden 2012 olympiapronssimitalisti kertoo.

Raphael Holzdeppe (vas.) ja hollantilainen Menno Vloon drive-in -elokuvateatterissa Saksan Düsseldorfissa 12. kesäkuuta käydyn seiväskilpailun esittelyssä.

Kesäkuun alussa hän ehti hypätä hyvin erikoisessa näytöskilpailussa Saksassa.

– Kesäkuun alussa hyppäsimme koko kauden ensimmäisen kilpailun drive-in -elokuvateatterissa, ja katsojat seurasivat kisaa autoistaan. Koronan vuoksi turvallisuusjärjestelyt olivat tuolloin merkittävät. Naapurit valittivat sen verran, että autoilijat eivät saaneet tööttäillä, mutta he saivat avata ikkunoitaan ja taputtaa, Holzdeppe kertoo Düsseldorfin hyväntekeväisyyskilpailusta, jolla kerättiin varoja lasten syöpäsairaalan hyväksi.

Seiväshypyn vuoden 2013 maailmanmestari kertoo viihtyvänsä hyvin Suomessa.

– Minulla on Suomesta ainoastaan hyviä muistoja. Voitin täällä ensimmäisen arvokisamitalini vuonna 2012, saksalainen muistelee Helsingin EM-kisoista saamaansa pronssia.