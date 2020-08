Samuli Samuelsson on saanut somemylläkän jälkeen värikkäitä yhteydenottoja – ”Osalta on ehkä mennyt koko pointti ohi”

Keskiviikkona Espoon GP-kilpailussa juokseva Suomen nopein mies Samuli Samuelsson kertoo saaneensa outoja yhteydenottoja noustuaan someilmiöksi.

Pikajuoksija Samuli Samuelssonista on tullut yksi yleisurheilukesän puheenaiheista. Suomen ennätystä hätyyttelevien sprinttien lisäksi urheiluyleisöä on puhuttanut epäonnistuneiden sponsorihankintojen jälkeen tapahtunut somekampanja.

Sittemmin Samuelssonin yhteistyökuviot ovat parantuneet ja sosiaalisen median seuraajamäärät ovat moninkertaistuneet.

Lue lisää: Samuli Samuelsson sai tylyt pakit potentiaaliselta sponsorilta – Naistenhuone tarttui toimeen ja Instagram-tilillä räjähti: ”Lähti laukalle”

Keskiviikon Espoon GP-kilpailun aattona pikajuoksija kertoi oudoimmista yhteydenotoista, mitä hän on somekohun jälkeen saanut.

– Olen saanut yhteydenottoja esimerkiksi verkostomarkkinointiyrityksiltä, ja ne eivät ole sellaisia mihin haluan lähteä. Lisäksi jotkut tahot ovat vaatineet älyttömiä määriä somepäivityksiä. En halua tehdä kanavastani myöskään mainoskanavaa, vaan haluan, että se on jatkossakin minun näköinen, Samuelsson kertoo.

Samuelsson on saanut myös paljon turhaltakin tuntuvia neuvoja, miten Instagramissa tulisi toimia.

– Osalta on ehkä mennyt koko pointti ohi. Olen saanut viestejä missä neuvotaan, että Instagramin algoritmi on sellainen, että seuraajia pitäisi ostaa maksullisilla mainoksilla. Olen saanut paljon vinkkejä seuraajamääräni kasvattamiseksi. Se ei ollut alkuperäisen päivitykseni pointti, hän kertoo.

Samuelsson kuitenkin painottaa, että suurin osa viesteistä ja yhteydenotoista on ollut positiivisia. Elokuun alussa hänellä on Instagramissa 32 400 seuraajaa, kun heinäkuun puolivälissä niitä oli noin 2700. Koko ilmiö lähti liikkeelle lisäravinnekumppanin etsimisestä, ja viikonloppuna Samuelsson ilmoitti sellaisen vihdoin löytyneen.

Satasen tänä kesänä aikaan 10.28 pinkonut Ikaalisten Urheilijoiden kärkinimi kilpailee keskiviikkona Leppävaaran stadionilla 200 metrillä.

– 200 metriä on kaikista palkitsevin kun se kulkee, kun se ei kulje, matka on kauhea, hän sanoo.

Samuelsson on juossut matkan tänä vuonna vain kertaalleen kesäkuussa Sipoossa aikaan 21,21, ja on ajalla kotimaan tilastossa vasta neljännellä sijalla. Tuo tilasto menee mitä todennäköisimmin keskiviikkona uuteen uskoon.

– Odotan innolla millainen kunto on, nopeus on ainakin mennyt eteenpäin ja olen aina ollut hyvä kaarrejuoksija. Pääsen paineetta juoksemaan. Alle 21 menevään aikaan olen tyytyväinen, ja kaikki sen alle on plussaa, parhaimmillaan 20,73 matkan juossut Samuelsson kertoo.

Kirittäjistä keskiviikon aika ei jää kiinni. Paikalla on Suomen tilastokärkien Tuukka Huuskolan (20,90) ja Roope Saarisen lisäksi (21,01), ratakierroksella kaksi kertaa EM-vitoseksi juossut Slovenian Luka Janizic, joka on pinkonut 200 metriä tällä kaudella kelpo aikaan 20,88.