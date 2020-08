IL: Sisä- ja ulkoministeriö puoltavat Ruotsi-ottelun järjestämistä

Iltalehden mukaan sisä- ja ulkoministeriö puoltavat Ruotsi-ottelun järjestämistä Tampereella.

Sisä- ja ulkoministeriö puoltavat perinteisen Suomi–Ruotsi-yleisurheilumaaottelun järjestämistä Tampereella syyskuussa, kertoi Iltalehti tiistaina.

Lehden mukaan kansanedustajista muun muassa Marko Asell (sd), Ilkka Kanerva (kok), Sinuhe Wallinheimo (kok) ja Pauli Kiuru (kok) ovat ilmoittaneet tukevansa tapahtuman järjestämistä.

Suomen Urheiluliiton on määrä päättää maaottelun kohtalosta perjantaina ylimääräisessä hallituksen kokouksessa. SUL:n puheenjohtaja Sami Itani on sanonut, ettei maaottelua pitäisi järjestää koronaviruspandemian vuoksi. Maaottelun ajankohta on 5.–6. syyskuuta.

Jos maaottelua ei pidetä, järjestetään Tampereella korvaava kotimainen yleisurheilukilpailu.