Lotta Haralan kisapäivän alku sai karvaisen käänteen – ”Kuinka huonosti olisi pahimmillaan voinut käydä”

Lauantain Kuortaneen kisaan valmistautunut pika-aituri löysi aamupäivän lenkiltään eksyneen, karanneen koiran.

Pika-aituri Lotta Harala oli lauantaina valmistautumassa Kuortaneen kisailtaan kotonaan Tampereella, kun hänen alkupäivän verryttelynsä keskeytti karvainen hätätapaus.

Harala julkaisi Instagram-tilillään videoita koirasta, jonka löysi kesken ulkoilunsa.

– Mä olin lähdössä kisaverkalle, ja täältä löytyi tällainen kaveri. Ja nyt mua mietityttää, onko hän eksynyt, Harala pohti kuvatessaan nurmikolla tallustellutta koiraa.

Spanielia muistuttanut koira löytyi vaeltelemasta kesken Haralan aamupäivän lenkin.

Vapaana talsinut cavalierkingcharlesinspanielia muistuttava koira otti tilanteen rauhallisen oloisesti. Pika-aituri toimi tilanteessa parhaaksi näkemällään tavalla ja otti pikkukoiran kotiinsa, antoi tälle juotavaa ja hoiti asiaa eteenpäin.

– Mä en oikeastaan tiedä mitä tällaisessa tilanteessa pitäisi tehdä, mut mä tänne meille kotiin nyt tämän ja laitoin ilmoituksia kadonneet koirat -ryhmiin. Mä otin tän nyt asiakseni. Just nyt tää rauhottui tähän juomaan, mutta mulla on vähän huoli, kun tää näyttäis että se olisi karannut, kun sillä on nää valjaatkin, Harala päätteli.

Harala oli aiemmin päivällä tekemässä alkupäivän verryttelyjään ennen illan kisaa, mutta hän muutti suunnitelmiaan asian takia, jonka koki itselleen tärkeäksi.

– Mä jäin nyt sisälle tuon kanssa... Nyt se hyppäs sohvalle! Harala naureskeli tarinassaan.

– Voi että. Täällä se vaeltelee ja ihmettelee. Mä otin sen kotiin, ettei se ainakaan jää minkään auton alle tai eksy enempää.

Harala otti kadonneet koiran kotiinsa ja antoi tälle juotavaa sillä aikaa, kun selvitteli sen omistajaa.

Mutta, kuten Haralakin tarinassaan totesi, loppu hyvin kaikki hyvin.

Kadonneet karvajalan valjaissa oli mukana yhteystietoja sisältänyt pieni laatta, jota hän ei ollut päässyt heti tarkastelemaan koiran arastelun takia. Lopulta rentoutunut koira antoi Haralan katsoa laatan toiselta puolelta omistajien puhelinnumerot.

Laatassa luki nimi ”Taco” tai ”Tako”. Harala tavoitti jo etsinnöissä olleen omistajat, jotka pääsivät hakemaan koiransa kotiin.

– Vitsit, tässä tulee oikein jotenkin tunteelliseksi kun miettii, kuinka huonosti olisi pahimmillaan voinut käydä. Onneksi ei tullut mitään isompia vaaratilanteita ja sain houkuteltua Tacon meille ja kaikki sujui oikein hyvin.

Harala juoksi lauantaina Kuortaneella maannaistensa Annimari Kortteen, Nooralotta Nezirin ja Reetta Hurskeen rinnalla. Ajan 13,17 kellottanut aituri sijoittui kisassa kolmanneksi. Korte oli ensimmäinen (12,88), Neziri toinen (12,96), Hurske neljäs (13,62).