Topi Raitanen räväytti parhaan suomalaisajan kahdeksaan vuoteen – ”En halua, että tämä jää urani parhaaksi juoksuksi”

Topi Raitanen juoksi 1500 metrin kisassa.

Paremmin estejuoksijana tunnettu Topi Raitanen näytti lauantaina Kuortaneen GP-kisoissa, että myös sileät matkat sujuvat. Sivumatkallaan 1500 metrin kilpailussa toiseksi juosseen Raitasen aika 3.38,88 on suomalaisittain harvinaista herkkua. Suomalaisjuoksijan edellinen 3.40:n alitus oli kahdeksan vuoden takaa Niclas Sandellsin juostua vuonna 2012 Lapinlahdella 3.36,88.

– Valmentaja Janne Ukonmaanaho neuvoi, että tänään juostaan voitosta, ei niinkään ajasta. Viimeinen 300 metriä tuli kuitenkin niin hyvin, että myös aika oli hyvä, Raitanen myhäili.

Raitasen lauantainen 1500 metrin noteeraus alittaa kahdella sadasosalla suuresti arvostamansa estemies Jukka Keskisalon vastaavan matkan ennätyksen. Raitanen ei kuitenkaan halunnut vetää asiasta liian suuria johtopäätöksiä.

– Minulla on parempi ennätys myös 800 metrillä, mutta hän on ollut 11 sekuntia nopeampi esteillä, joten se kertoo, että hän on ollut myös toistaiseksi laadukkaampi siinä lajissa.

Raitasen mukaan ennätysjuoksu antaa joka tapauksessa hyvää signaalia myös päämatkaa silmällä pitäen.

– En halua, että tämä jää urani parhaaksi juoksuksi, mutta suoritus kertoo hyvästä vireestä ja lupailee tietysti hyvää.

1500 metrin kilpailun voitti belgialainen Ismael Debjani ajalla 3.38,57.