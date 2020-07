Suomen keihästoivo täräyttää kovat tavoitteensa: ”Lähempänä 90 metriä pitää olla”

Mikä on Toni Kuuselan tuloskunto Kuortaneella? Se selviää lauantaina.

Tero Pitkämäen lopetettua ja Antti Ruuskasen ollessa telakalla keihäskansan katseet kääntyvät yhä tiukemmin nuorempaan sukupolveen.

Viime kesänä ennätyksensä 83,40 kiskaissut Toni Kuusela ei peittele tavoitteitaan matkalla kohti keihäshuippua. Ja ne tavoitteet ovat kovat.

– Tavoitteet pitää olla kovat, ja ne on uskallettava sanoa myös ääneen, jos niihin uskoo. Haluan olla ensi vuonna lähempänä 90 metriä kuin 80 metriä oleva heittäjä. Jos olympialaisiin aikoo lähteä muutakin kuin katselemaan, niin tulokset pitää olla tuota tasoa. Se on täysi fakta, Kuusela lataa.

Kotimaista kärkitulosta 81,36 hallussaan pitävää Kuuselaa, 26, kauden aikana kiusannut kyynärpäävamma muistuttelee välillä itsestään, mutta muuten mies uhkuu hyvää kuntoa.

Keihäsmiehen tekemien treenien perusteella huipputulos kolkuttelee oven takana.

Kuusela toivoo keihään lentävän pitkälle jo lauantaina Kuortaneen GP-osakilpailussa, jossa mies saa vastaansa kovia kansainvälisiä kasvoja aina maailmanmestari Johannes Vetteristä lähtien.

– Pistetään vähän teippiä kireämmälle, niin vihoitteleva käsi ei haittaa. Aina kun lähden kilpailemaan, tähtään voiton lisäksi kauden parhaan tuloksen ylitykseen. Tavoitteeni tälle kesälle on 85 metrin kaari, joten jos sitä ei tule, niin toivottavasti ainakin kauden parasta tekemistä.

Kuuselan mukaan tällä hetkellä suurimmat esteet huipputuloksille löytyvät nopeuspuolelta.

– Eniten häikkää on ollut vauhtipuolella, mutta silläkin osa-alueella on tullut kehitystä. Ja uskon, että vuodessa saadaan taas lisää aikaan, Kuusela kertoo.

Kuortaneen kilpailun kiinnostavin laji on jo totutusti naisten pika-aidat. Viivalla nähdään muutaman viikon tauon jälkeen kotimainen ykköskolmikko Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske.

Nooralotta Neziri kuvattuna Kuortaneella perjantaina.

Kuortaneen aitamatkalle on ennakkoon ladattu ennätysodotuksia, sillä kauden huipennus alkaa olla käsillä.

– Annimari kertoi juoksevansa 12.65, ja itse sanon juoksevani ennätykseni eli alle 12.80. Ja varmasti Reetta ja Lottakin (Harala) haluavat juosta kovaa. Jos olosuhteet ovat hyvät, uskon mahdollisuuksia olevan todella koviin aikoihin. Treenit ovat sujuneet positiivisesti, eikä siinä mielessä ennätykselle pitäisi olla mitään estettä, Neziri lataa.

Kuortaneelle on povailtu lauantaiksi yli 20 asteen lämpötilaa ja kevyttä tuulenvirettä. Lähennellään siis ihanneolosuhteita, jotka herkkä laji vaatii kovien tulosten saavuttamiseksi.

– Kaikki on pedattu onnistumisille, enää se on vain omasta tekemisestä kiinni.

Kuortaneella olosuhteiden pitäisi olla paremmat kuin Tampereella reilu viikko sitten.

Nezirillä on Etelä-Pohjanmaalta muutenkin lämpimiä muistoja, jotka eivät ainakaan haittaa kisavireen löytymistä.

– Olen juossut ennätykseni täällä Kuortaneella. Sekä ensimmäisen 13 sekunnin alitukseni. Tämä on ihan hyvä kisapaikka, nauraa Neziri.

Kuortaneen kilpailu on Nezirille tärkeä välietappi kohti elokuun puolivälissä järjestettäviä Turun Kalevan kisoja.

– Ennen näitä kisoja oli vielä kovempi treenipätkä, josta alkaa herkistely kohti Kalevan kisoja. Pyrin tähtäämään siihen, että siellä kunto olisi huipussaan.

Loppukauden osalta Neziri väläyttelee pientä mahdollisuutta myös ulkomaan kilpailuille.

– Se on mahdollista, mutta monet kansainväliset kisat ovat aika myöhään syksyllä, ja tarkoituksena on päättää kausi SM-viesteihin. Haluan pitää kunnon breikin, jotta seuraavaan harjoituskauteen on mahdollista lähteä terveenä ja hyvin levänneenä, Neziri kertoo.