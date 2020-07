Urheiluliiton puheenjohtaja vaatii liitolta parempaa urheilijoiden kaupallistamisessa: ”2020-luku on jo alkanut”

SUL:n puheenjohtajan mukaan Samuli Samuelssonin tapaus kertoi ajan hengestä.

Suomen pari kuukautta vanhenneeseen yleisurheilukesään on mahtunut puheenaiheita laajalla skaalalla. Yksi sellainen syntyi toissa viikolla, kun miesten 100 metrin Suomen ennätystä lähestyvä Samuli Samuelsson kertoi sosiaalisen median kanavillaan tulleensa torjutuksi yhteistyökumppanineuvotteluissa.

Samuelssonin, 25, tavoittelema firma kertoi, että Samuelssonin seuraajaluku oli liian pieni kuvapalvelu Instagramissa. Tapauksen myötä Samuelssonin seuraajamäärä nousi nopeasti useilla tuhansilla.

Suomen Urheiluliiton (SUL) puheenjohtaja Sami Itani kertoi seuranneensa tapausta. Palkkatyössään henkilöstöpalveluyritys Adecco Finlandin toimitusjohtajana toimiva Itani sanoi ymmärtävänsä yrityksen näkökulmaa, mutta piti tapausta myös kummallisena.

– Se kertoo paljon ajan hengestä. Joillekin yrityksille se seuraajamäärä saattaa olla ensisijainen prioriteetti, Itani sanoi.

– Suuressa kuvassa on tosi valitettavaa ja ihmeellistäkin, että hänen (Samuelssonin) kaltaisen urheilijan on vaikea saada merkittäviä sopimuksia. Mutta keskustelu, jota julkisuudessa käytiin, sataa loppujen lopuksi hänen laariinsa ja hyvä niin.

Itani myönsi, että SUL:n osallistuminen urheilijoiden kaupallistamiseen ei ole kattavaa.

– On ehdottomasti urheilujärjestöjen tehtävä lähteä kaupallistamaan paremmin omaa toimintaansa ja välillisesti tukemiensa urheilijoiden toimintaa. Yleisurheilu on murroksessa, mutta edelleen toimitaan verrattain konservatiivisesti. 2020-luku on jo alkanut, joten enää ei voi pelkillä vanhoilla höyryillä jatkaa vuosikymmentä.

Urheiluliitossa käytiin viime viikolla debatti perinteisen Ruotsi-ottelun järjestämisestä, mutta ratkaisua asiaan ei vielä tullut. Ruotsi-ottelu on tarkoitus järjestää Tampereella 5.–6. syyskuuta, ja SUL päättää tapahtuman kohtalosta ylimääräisessä kokouksessaan 7. elokuuta.

Viime viikolla Itani sanoi, ettei Ruotsin liitto taivu siihen, että urheilijat asetettaisiin 14 vuorokauden karanteeniin.

– Ruotsi-ottelu on toiminnallisesti, taloudellisesti ja urheilullisesti tärkeä tapahtuma, mutta myös emotionaalisesti tärkeä instituutio. Siitä ei ole kenelläkään erimielisyyttä, että se on arvokas ja hieno tapahtuma.

Itani itse oli ottelun järjestämistä vastaan viime perjantain kokouksessa.

– Olin jo kesäkuussa ja tulen olemaan ensi viikollakin, Itani tiivisti.