Kari Niemi-Nikkola jättää valmennusjohtajan tehtävät SUL:ssa – kieltäytyi jatkopestistä

Kari Niemi-Nikkola ei jatka SUL:n valmennusjohtajana.

Suomen urheiluliiton eli yleisurheilun kattojärjestö SUL:n valmennusjohtajana viime vuoden tammikuussa aloittanut Kari Niemi-Nikkola jättää pestinsä lokakuun lopussa, SUL tiedotti keskiviikkona.

Tiedotteen mukaan Niemi-Nikkola palaa työhönsä opetus- ja kulttuuriministeriöön, josta hän on ollut virkavapaalla.

– Päätökseen ei liity dramatiikkaa. Totesin, että ne tavoitteet, jotka tälle työperiodille oli asetettu, ovat jokseenkin toteutuneet, Niemi-Nikkola kommentoi.

SUL kertoo tarjonneensa Niemi-Nikkolalle jatkopestiä valmennusjohtajana, mutta tämä päätti palata ministeriöön.

Niemi-Nikkola oli linjannut, että liiton valmennusorganisaatiossa oli tarvetta ”keskittämiselle, roolien selkeyttämiselle ja sen katsomiselle, kuka on paras missäkin, ja mistä saadaan kustannustehokkuutta”.

– Valmennuksen organisaatiota on uudistettu ja selkeytetty,ja se alkaa myös näkyä. Organisaatiossa toimivat ihmiset hahmottavat roolinsa nyt paremmin ja ovat myös tyytyväisempiä niihin. Sama tilanne on myös pääsidosryhmien ja -toimijoiden osalta, Niemi-Nikkola sanoi.

– Valmennuksen tukien ja niiden seurannan periaatteita on kirkastettu. Urheilijat ja valmentajat ovat niihin aiempaa tyytyväisempiä. Toiminnan ilmapiiri valmennuksessa on myönteinen ja viestintä ja vuorovaikutus toimivat nyt paremmin, hän jatkoi tiedotteessa.

Niemi-Nikkola korvasi valmennusjohtajana Jorma Kemppaisen. SUL:n toimitusjohtaja Harri Aallon mukaan seuraava valmennusjohtaja valitaan jo loppukesästä. Aalto kertoo, että uuden valmennusjohtajan on oltava mukana vaikuttamassa vuoden 2021 alussa aloittavan SUL:n valmennusorganisaation rakenteeseen ja henkilöstöön.

– Liiton uuden strategiakauden valmennusorganisaatio nimetään syksyn kuluessa. Prosessista tiedotetaan tarkemmin, kun organisaation johtaja on nimetty, Aalto kommentoi.

Niin Aalto kuin SUL:n puheenjohtaja Sami Itani kiittelevät tiedotteessa Niemi-Nikkolaa työstään.

– Kari on tehnyt upeaa työtä suomalaisen yleisurheilun eteen ja saavuttanut valmennusjohtajan keskeiset tavoitteensa kiitettävästi. Karin johdolla on tapahtunut kahden vuoden aikana todella tärkeitä toiminnallisia ja kulttuurisia muutoksia, joiden päälle Urheiluliitossa on nyt hyvä rakentaa tulevaisuutta, Itani kehui.

Niemi-Nikkola kertoi nauttineensa erityisesti urheilijoiden kanssa työskentelemisestä.

– Urheilijoiden kanssa toimiminen on ollut ehdottomasti myönteisin asia koko tämän ajan. Olin valmistautunut koviinkin yhteenottoihin ja vääntöihin, mutta mitään sellaista en kohdannut, hän sanoi.

– Urheilijoiden ja valmentajien asiat sekä muutostarpeet olivat perusteltuja ja konkreettisia ja niihin oli helppo vastata ja reagoida. Monista kielteisistäkin vastauksistani huolimatta ilmapiiri on ollut koko ajan hyvä.