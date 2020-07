Uudet ihmelenkkarit kuohuttavat Ruotsissa – juoksijoiden kengät kuvataan ennen lähtöä

Puolimaratonin järjestäjät kuvaavat kaikkien juoksijoiden kengät ennen lähtöä, kertoo Expressen.

Kestävyysjuoksijoita uusiin ennätyksiin siivittävät uuden sukupolven ihmelenkkarit aiheuttavat nyt pulmia kisajärjestäjille Ruotsissa. Maan puolimaratonin mestaruuksista mitellään keskiviikkona Anderstorpissa, eikä järjestäjillä ole tietoa, millaisilla kengillä lähtöviivalle voi astella ja millaisilla ei, kertoo Expressen.

Urheilujätti Niken ensimmäisenä marssittamaan tossutyyppiin piilotettu hiilikuitulevy varaa kenkään juoksijan energiaa jokaisella askeleella. Tekniikka vaikuttaa toimivalta, sillä viime aikoina tehtyjä tulosparannuksia on askellettu Niken ihmetossut jalassa, ja myös muut välinevalmistajat, kuten Adidas ja Saucony ovat iskeneet markkinoille omat mallinsa.

Nike Alphafly -kenkiin on piilotettu kolme hiilikuitulevyä, jotka varaavat juoksijan askeleiden tuottamaa energiaa.

Expressenin mukaan Kansainvälinen yleisurheiluliitto on laatinut säännöstön uusille tossuille. Kenkien rakennetta on rajoitettu ja niiden on pitänyt olla yleisesti saatavilla vähintään neljä kuukautta ennen kuin kenkiä voidaan käyttää kilpailuissa.

– Suurin ongelma on, että sääntöjä ei noudateta, sanoo ruotsalainen kestävyysjuoksuvalmentaja Lorenzo Nesi Expressenille.

Hänen mukaansa vain harvalla ruotsalaisjuoksijalla on ollut mahdollisuus ostaa ihmekengät.

– Tiedän kolme tai neljä juoksijaa, joilla on uusi malli Sauconyistä. Niken ja Adidaksen uusimpia malleja on käytössä vielä vähemmän, Nesi arvioi.

Nesin mielestä Kansainvälinen yleisurheiluliitto asettaa kilpailujen järjestäjät vaikeaan tilanteeseen, sillä se ei ole laatinut listaa hyväksytyistä ja kielletyistä kenkämalleista.

Expressenin mukaan järjestäjät aikovat rekisteröidä ja valokuvata kaikkien juoksijoiden tossut ennen starttia. Mikäli kilpailija käyttää kiellettyä kenkämallia, hänet voidaan hylätä, mutta asia ei ole välttämättä näin yksinkertainen.

– Heidän (järjestäjien) on mahdotonta tietää, mitä malleja voi käyttää, Nesi sanoo.

Uudet kengät, uusia ennätyksiä

Uudet ihmetossut ovat mullistaneet kestävyysjuoksua samalla tavalla kuin kelluttavat kokovartalopuvut uintia takavuosina.

Kenialainen Eliud Kipchoge juoksi lokakuussa Wienissä ensimmäisenä maratonin alle kahteen tuntiin (1.59.40,2) jalassaan ”Alphafly” -nimiset prototyypit Vaporfly-malliston seuraavista kengistä. Niiden sisällä oli peräti kolme hiilikuitulevyä erillisten ilmapatjojen välissä. Kirittäjien avulla siivitettyä haamuaikaa ei ole hyväksytty viralliseksi maailmanennätykseksi.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton säännöt edellyttävät, että hiilikuitulevyjä saa olla kenkien sisällä vain yksi.

Suomalaisjuoksijoista Camilla Richardsson, 26, Annemari Kiekara, 43, ja Laura Manninen, 47, ovat kohentaneet ennätyksiään yhdellä hiilikuitulevyllä varustetut Niken Vaporflyt jalassa.

– Käytän niitä vain kovimmissa treeneissä. Ne ovat niin tavattoman jäykät, Manninen totesi maaliskuussa.