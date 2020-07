Kolumbialaisen kiekonheittäjän ihmetulos kyseenalaistettiin – Daniel Ståhl takaisin ykköspaikalle: ”Tuntuu ikävältä”

Kansainvälinen yleisurheiluliitto jäädytti Portugalissa heitetyn kiekkokilpailun tulokset.

Yleisurheilumaailma säpsähti torstaina, kun Vila Nova de Cerveirasta kantautui hurjia miesten kiekkotuloksia. Portugalissa käydyn kilpailun voitti Kolumbian Mauricio Ortega uudella Etelä-Amerikan ennätystuloksella 70,29.

Samalla 25-vuotias Ortega nousi maailmantilaston kärkipaikalle ohi Ruotsin Daniel Ståhlin, joka on heittänyt tällä kaudella neljä senttiä vähemmän eli 70,25.

Ortega heitti viime vuonna 66,42, joten tänä vuonna limppu on lentänyt metrikaupalla pidemmälle kuin aiemmin. Kilpailussa kakkoseksi sijoittunut Ecuadorin Juan José Caicedos mittautti tuloksen 69,60, mikä ihmetytti lajin asiantuntijoita vielä enemmän. Caicedos on kokenut heittäjä, jonka tulostaso on pyörinyt 55–60 metrin välillä. Lähes 70 metrin kiskaisu sai asiantuntijat haukkomaan henkeään.

Tulokset vaikuttivat liian hyviltä ollakseen totta. Näin ajateltiin myös Kansainvälisessä yleisurheiluliitossa (WA), joka on poistanut Ortegan tuloksen maailmantilaston kärkipaikalta ja jäädyttänyt kisan tulokset tarkempien tutkimusten ajaksi.

Aftonbladet kysyi Ståhlilta kommenttia aiheen tiimoilta. Suomalaistaustainen heittäjä oli pahoillaan tilanteesta.

– Tuntuu ikävältä, jos tulos on poistettu, Ståhl sanoi lehdessä.

Ståhl tunnetaan tiukkana oman lajinsa puolustajana, eikä hän lähtenyt syyttelemään Ortegaa.

Länsinaapurin arvostettu tilastomies Lennart A. Julin oli suorasanaisempi.

– Kuulun siihen porukkaan, joka epäili tuloksen luotettavuutta alusta lähtien, Julin sanoi Aftonbladetissa.