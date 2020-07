Moukarinheittäjä Aaron Kangas täräytti ennätyksensä Somerolla!

Aaron Kankaan moukarikaari oli myös kauden kotimainen kärkitulos.

Moukarinheittäjä Aaron Kangas voitti Somerolla lauantaina käydyn kilpailun tuloksella 77,82. Se on kauden kotimainen kärkitulos ja 23-vuotiaan Kankaan ennätys. Hänen aiempi ennätyksensä ja kauden kotimainen kärkitulos kirjattiin kesäkuussa niin ikään Somerolla tuloksella 77,09.

–Kahden ja puolen viikon treenipaussi teki hyvää. Sitä edelsi aika tiivis kisatahti. Treeneissä löytyi tekniikkaankin vähän uutta. Käytin heitossa vähän syvempiä polvikulmia ja tuntui, että sain heiton loppuun siitä lisää virtaa, Kangas sanoi Urheiluliiton tiedotteessa.

–Tänne on kiva tulla heittämään. Rinki on Suomen paras. Kari Pihkainen on hionut niin hyvin, että vaikka tuossa verryttelyssä rinki oli vielä kostea, se oli silti pitävä. Yleensä nopeat ringit ovat sellaisia, että niissä liukastelee, kun ne kostuvat. Tuossa saat huoletta päästää menemään, Kangas jatkoi.

Kankaanpään Seudun Leiskua edustava Kangas oli omilla metriluvuillaan. Toiseksi tullut Someron Esan Henri Liipola kiskaisi 74,92, mutta Joensuun Katajan Markus Kokkonen (68,74) jäi jo alle 70 metrin. Sjundeå IF:n Roope Auvinen jäi kahdeksan miehen kilpailussa neljänneksi tuloksella 67,72.

–Tekniikka on alkanut taas löytyä ja se helpottaa. Aika paljon on ollut metrejä jemmassa, Liipola kertoi.

Aaron Kangas seurasi isoveljensä Artun esimerkkiä kauden kotimaisen kärkituloksen parantamisessa. Arttu pukkasi torstaina Tampereella kuulantyönnön kärkilukemat 18,74.

Juttua päivitetty kauttaaltaan 16.48.

Someron moukarikisojen tulokset:

Miehet: 1) Aaron Kangas KankaanpSL 77,82 (kkk), 2) Henri Liipola SomerE 74,92, 3) Markus Kokkonen JoensKa 68,74, 4) Roope Auvinen SIF 67,72, 5) Joni Syrjälä TampPy 62,88, 6) Tuomas Kalliovaara LUU 60,09, 7) Jani Pihkanen SomerE 59,12, 8) Max Lampinen SomerE 56,55.

Naiset: 1) Krista Tervo KarhKa 72,12 (SE), 2) Silja Kosonen SomerE 71,34 (22-v. ja 19-v. SE), 3) Aada Koppeli JKU 64,12, 4) Kiira Väänänen VarpaisjVi 63,93, 5) Tiina Rinnekari NurmijYU 59,90, 6) Heli Rinnekari NurmijYU 59,78, 7) Marika Virtanen SomerE 52,03.