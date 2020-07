Vesa Järvisen jalka murskaantui suuren kivilohkareen alle ja amputoitiin 24-vuotiaana – nyt hän tähtää olympialaisiin

Olympialaisiin tähtäävän Vesa Järvisen ennätyspisteet trap-kilpailuissa on 118/125. Tulos on paratrapin maailmanennätys ja avoimessa sarjassa sillä kilpailee Suomen kärkiampujien joukossa.

Trap-ampuja menetti oikean jalkansa työtapaturmassa ja tähtää nyt olympialaisiin.

Kuusi trap-ampujaa seisoo kilpailuissa rinnakkain. Haulikon piiput kääntyvät vuorollaan kohti heitinhaudasta 150 km/h:n lähtönopeudella kiitävää kiekkoa.

Ampujat koukistavat suorituksessa polviaan saadakseen paremman tasapainon tähtäykseen, sekä pehmentämään laukaisun aiheuttamaa potkua. Yksi urheilijoista ei jalkojaan koukista.

Olympiaunelmaansa tavoitteleva Vesa Järvinen, 36, on joutunut vuonna 2009 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen opettelemaan kokonaan uuden ammuntatekniikan.

Hänen oikea jalkansa amputoitiin polven yläpuolelta 24-vuotiaana tapahtuneen työtapaturman seurauksena.

– Joudun ampumaan jalat ihan tikkusuorina. En saa toista polvea koukkuun, niin en voi koukistaa tervettäkään jalkaa. Tasapaino, tuuli ja aseen rekyyli ovat nyt vaikeampia hallita, Järvinen kertoo.

Ammunta ei ole lajina edullisemmasta päästä. Kovimmat kilpailut käydään ulkomailla ja etelän olosuhteissa syntyy myös parhaat tulokset. Vesa Järviselle mittatilaustyönä valmistettu Perazzin haulikko maksaa uutena noin 20000 euroa.

Järvinen lähti tammikuussa 2009 työparinsa kanssa harventamaan puita Kotkan Prisman takana olleelta laajennustyömaalta.

– Kivilouhikon väleissä oli puita, joita meidän piti käydä kaatamassa. Vaihdoin työmaalla paikkaa eteenpäin. Yksi kivi oli hieman ylempänä, toisten kivien päällä. Ehdin laittaa vain käteni sen päälle, kun se lähti samantien vyörymään.

Hän jäi 20 minuutiksi kiven alle puristuksiin, kunnes palomiehet saapuivat paikalle. Noin puolen tunnin yrittämisen jälkeen pelastushenkilökunta onnistui ilmapatjan avulla nostamaan järkälemäisen kiven Järvisen oikean alaraajan päältä.

– Ehdin sen verran kaatumaan alta pois, että henki ei lähtenyt samantien. Jalka oli nilkasta polveen asti kokonaan kiven alla jumissa.

Metsämies ei menettänyt missään vaiheessa tajuntaansa.

– Ensimmäinen ajatus oli, että jääköhän tässä enää henkiin. Kipu ei olisi voinut olla enää kovempi. Se oli sietämätön. Verta vuoti valtoimenaan, hän muistelee.

Tämän jälkeen mies kiidätettiin Kotkan keskussairaalan kautta helikopterilla Helsinkiin.

– Onneksi oli viisi parasta kirurgia paikalla. Jalkaa oli kuitenkin toivotonta enää säästää, niin pahasti se oli murskana ja liikaa verta leikkaussalin lattialla. Herätessäni teholta lääkäri kertoi, että jalka jouduttiin amputoimaan reiden kohdalta. Kysyin, kävelenkö minä vielä ja lääkäri sanoi, että voin proteesin avulla vaikka juosta.

Hän hymähtää muistellessaan heräämistään.

– Sanoin, että eihän tässä niin pahasti sitten käynytkään.

Sairaalahenkilökunnan lisäksi Järvinen kiittelee proteesimestariaan, jonka avulla hän oli nopeasti taas jalkeilla.

– Sain amputaation jälkeen todella hyvän tekijän proteesille. Kun reidestä otettu siirreiho kasvoi kiinni, pystyin jo jatkamaan harrastuksiani, käymään metsällä ja kalassa. Hidastahan se meno alkuun oli.

Toipuvalle urheilijalle yritettiin saada tietokoneen ohjaamaa polvea, mutta siihen vakuutusyhtiö ei suostunut.

– Valitin oikeusteitse asiasta niin pitkälle kuin Suomessa pystyy. Lopulta asia tulkittiin niin, että minulle riittää elämiseen mekaaninen peruspolvi, Järvinen kertoo.

Vesa Järvinen on lukenut itsensä metsätalousinsinööriksi sekä maa- ja metsätieteiden maisteriksi. Mikäli ala ei työllistä tulevaisuudessa, on hän harkinnut taas uudelleenkouluttautumista.

Metsätalousinsinööriksi itsensä lukenut pyhtääläinen asettui onnettomuuden jälkeen Helsinkiin. Vuonna 2016 hän valmistui maa- ja metsätieteiden maisteriksi. Uutta työpaikkaa ei ole kuitenkaan löytynyt.

– Ajattelin suunnata enemmän toimistohommiin, kun aiemmissa töissä oli paljon metsäpäiviä ja maastossa liikkumista. Jos tältä puolelta ei töitä enää löydy, niin en pidä mahdottomana, että luen vielä jonkun uudenkin alan.

Elämä on tarjonnut monta katkeroitumisen paikkaa. Onnettomuus, jalan menetys, oikeustaistelu ja työllistymisvaikeudet uudelleenkouluttautumisen jälkeen. Harva miestä syyllistäisi, vaikka hän kohtaloaan enemmän noituisi. Trap-ampuja haluaa kuitenkin tähdätä eteenpäin – kohti olympialaisia.

Ammuntauran jatkuminen on tuonut elämään sisältöä ja selkeän tavoitteen. Menestystäkin on tullut. Vesa Järvinen osui kolmen vuoden takaisessa ennätyssarjassaan 118 kiekkoon, maksimisuorituksen ollessa 125.

Tulos on paratrapin maailmanennätys. MM-kultaa hän voitti paratrapissa vuonna 2018.

– Olen aina pitänyt lajista. Onnettomuuden jälkeen huomasin, että minähän pärjään hyvin. Tuli uusi palo ampua kovempia tuloksia, ja aloin tekemään enemmän töitä sen eteen.

Lapsena Järvinen viihtyi isänsä metsästyskaverina. Kymmenen kilometrin päässä kotipaikasta sijaitseva Pyhtään ammuntarata Kymenlaaksossa tuli pian tutuksi. Mutta vasta onnettomuuden jälkeen urheilusta tuli todella tavoitteellista.

Järvinen ei ole suostunut jäämään vammaisurheiluun. Hän on voittanut kaksi joukkuekilpailun PM-kultaa, SM-kisoissa hän on ollut kahdesti neljäs sekä voittanut useampia yksittäisiä kisoja.

Viimeksi tammikuussa Järvinen oli Espanjan Malagan GP-kisan ykkönen.

– Trapissa on se hyvä puoli, että laji on täsmälleen sama. Tulos on vertailukelpoinen olen kumman puolen kisoissa tahansa. Ainoastaan amputaation vuoksi tulee ylimääräistä rasitusta. Reisiamputoidulle pelkkä käveleminen on noin 40 prosenttia tervejalkaista raskaampaa.

Järvinen on saanut taustansa hyvään kuntoon matkalla kohti olympiaunelman toteutumista. Hän on saanut sponsorikseen muun muassa italialaisen asevalmistaja Perazzin. Käsityönä valmistettu italialainen mittatilaushaulikko on noin 20 000 euron arvoinen.

Hän on löytänyt ammunnan lisäksi myös mentaali-, fysiikka- ja ravintopuolen valmennusta.

– Kallis lajihan tämä on, ja kun parhaat tulokset tehdään ulkomailla, niin kulupuolella tässä ollaan ja omiakin säästöjä menee, trap-ampuja toteaa.

2009 tapahtuneen työtapaturman jälkeen Vesa Järvinen on panostanut ammuntaan aiempaa tavoitteellisemmin. Paratrapin maailmanmestari ja ME-mies tähtää seuraavaksi olympialaisiin terveiden sarjassa.

Järvinen on jo onnistunut murtautumaan aivan kotimaisen kärjen tuntumaan, eivätkä maailman huiput ole enää kuin muutaman osuman päässä.

Iän puolestakaan 36-vuotiaalla maisterilla ei ole kiirettä mihinkään. Ammunnassa voi pärjätä vaikka yli 50-vuotiaana, jos näkö vain pelaa.

Laji vaatii äärimmäistä keskittymistä ja paineensietokykyä. Epäonnistumisia ei auta jäädä vatvomaan.

– Epäonnistumiset pitää vain käsitellä siinä hetkessä. Seuraava kiekko pitää ottaa kuten aina ennenkin ja jatkaa tekemistä. Harha-ajatukset häiritsevät keskittymistä, joten turha alkaa liikaa miettimään, miksi näin kävi.

Kun kuuntelee Vesa Järvistä kuvailemassa ammuntasuoritustaan, on kuin kuuntelisi hänen omaa elämänfilosofiaansa.