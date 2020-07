Kommentti: Kun Michael Norman tykitti hirmusatasen peltokentällä, Suomi näytti yleisurheilun huippumaalta

Suomalainen harjoitusinfra ja lähivalmennus päihittävät parhaimmillaan jopa Etelä-Euroopan lämmön.

Kun yleisurheilukausi on tarjonnut suoraan sanoen odotusten vastaisesti useissa lajeissa erinomaisia tuloksia ja jopa hienoa yleistasoa, osaa urheilijoista selvästi jurppii, jos lajin ympäriltä yrittää aistia minkäänlaista negatiivista virtausta.

Ollaan nyt sitten näille urheilijoille mieliksi: Suomi on osoittautunut erittäin monilla mittareilla mainioksi yleisurheilumaaksi.

Kauden tulostasoon on lähes kauttaaltaan venytty harjoittelemalla koko koronatalvi ja -kevät kotimaassa. Se taas ei voi tarkoittaa kuin sitä, että suomalainen harjoitusinfra ja lähivalmennus päihittävät parhaimmillaan jopa Etelä-Euroopan lihaksia hyväilevän lämmön.

Suomessa pystytään kilpailemaan hyvillä stadioneilla, joille saa ottaa jopa yleisöä. Tv-toteutus on erinomainen. Katsokaapa netistä amerikkalaisen Michael Normanin hurja tykitys 100 metrillä. Miljöö näyttää joltain peltokentältä, yleisöä ei ainakaan kuvissa näy lainkaan.

Etuoikeutettu suomalaisurheilija

Kuten 7-ottelija Maria Huntington keskiviikkona ISTV:n haastattelussa totesi, vallitsevissa poikkeusoloissa suomalainen yleisurheilija on lajimaailmassaan erittäin etuoikeutettu.

Näkemystä tukee myös yleisurheilun kattojärjestön World Athleticsin (ent. IAAF) ylläpitämä kilpailujen rankingjärjestelmä. Kun pian ollaan elokuussa, Lahdessa 15. tätä kuuta järjestetty GP-kisa katsotaan tämän kauden kuudenneksi tasokkaimmaksi kilpailuksi koko maailmassa ja urheilumuodossa, joka taatusti on globaali.

Sen edelle menneistä kilpailuista neljä on järjestetty Oseaniassa, jossa kausi on jo taputeltu. Yksi on pidetty Afrikassa. Mäkihyppykaupunki etenee Euroopan keulassa.

Jälkiviisauden valo

Vaikka modernin yleisurheilun tasokkaimmiksi yksipäiväisiksi tapahtumiksi katsotut Oslon ja Zürichin timanttiliigat ottivat alun perin mallia Helsingin legendaarisista Maailmankisoista, Lahden korkeaa sijoitusta selittää tietysti hyvin pitkälle koronapandemia.

Useissa lajin suurmaissa se on jopa estänyt kilpailujen järjestämisen kokonaan, vielä useammissa maissa vähintään sekoittanut kalenterin.

Esimerkiksi Timanttiliiga kilpaillaan tänä vuonna – ehkä – elokuun puolivälistä lokakuun puoliväliin. Sitä ennen Turun Paavo Nurmi Games, 11. elokuuta, nousee World Athleticsin rankingissa erittäin korkealle.

Jälkiviisauden valo on aina kirkkain. Jos olisi ollut käytössä oikein superoraakkeli, Suomen kesän yleisurheilutapahtumiin olisi poikkeusoloissa ja matkustusrajoitukset huomioidenkin voinut saada edullisesti huikean kovia ulkomaalaisia yleisurheilijoita.

Lahden GP-kisa on tästä hyvä esimerkki. Oli nimittäin viittä vailla, ettei maailman kuumimpiin nuoriin urheilutähtiin kuuluva Jakob Ingebrigtsen olisi ilmestynyt Topi Raitasen rinnalle juoksemaan 3 000 metrin esteitä.