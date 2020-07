Miesten satasella tärähti huippuaika! Michael Norman teki tempun, johon on pystynyt aiemmin vain yksi ihminen

Yhdysvaltalaisjuoksija Michael Norman kellotti tämän kauden kärkiajan miesten sadalla metrillä.

Maailman nopeimman miehen titteli siirtyi ainakin hetkellisesti kuninkuuslajin erityisosaajien ulottumattomiin, kun yhdysvaltalainen Michael Norman kellotti maanantaina Texasin Fort Worthissa satasen sileän aikaan 9,86. Aika oli Normanin oma ennätys ja tämän kauden kovin noteeraus maailmanlaajuisesti.

22-vuotiaan sprintterin suorituksen arvoa korostaa se, että hänen leipälajinsa ovat 200 ja 400 metrin juoksut. Edellisen kerran Norman oli kirmannut satasen vuonna 2016.

Norman on vasta toinen mies, joka on juossut satasen alle kymmenen sekunnin, 200 metriä alle 20 sekunnin ja 400 metriä alle 44 sekunnin. Samaan kolmen pikamatkan värisuoraan on aiemmin kyennyt vain 400 metrin hallitseva olympiavoittaja Etelä-Afrikan Wayde van Niekerk.