Aleksi Jaakkola moukaroi ennätyksensä uusiksi! ”Mutta se piikkiheitto jäi tekemättä”

Jaakkolan maanantainen tulos on kauden kotimaan tilastoissa kakkosena.

Vehmaisten Urheilijoiden Aleksi Jaakkola räväytti uuden ennätyksensä 74,51 Porissa kisatussa moukarinheittokilpailussa. Jaakkola kohensi kesäkuussa heittämäänsä ennätystä viidellä sentillä.

Urheilijan mukaan vieläkin parempaan tulokseen oli mahdollisuudet.

– Se oli tasaista pyörittämistä. Siellä oli päälle 73 metrin heittoja, joita en mittauttanut. Hyvää perustekemistä, mutta se piikkiheitto jäi tekemättä. Siihen olen tietysti tyytyväinen, että ennätys tuli, Jaakkola kertoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa.

– Sentti sentiltä olen mennyt eteenpäin. Se on lähinnä sitä, että on tullut kilpailukokemusta. Olen saanut treenitasoa siirrettyä kilpailuheittoihin. Kunto on ollut olemassa koko ajan, Jaakkola sanoo.

Jaakkola on toisena tämän kauden kotimaan tilastossa, jossa kärkisijaa hallitsee Aaron Kangas ennätyksellään 77,09.

Noormarkun Nopsan Tuomas Seppänen oli toinen tuloksella 71,29. Seurakaveri Oskari Lahtinen, 19, paransi miesten ennätystään liki neljällä metrillä ja oli kolmas lukemilla 65,50.