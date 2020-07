Samuli Samuelsson sai tylyt pakit potentiaaliselta sponsorilta – illalla Instagram-tilillä räjähti: ”Lähti hurjasti laukalle”

Samuli Samuelsson on ollut kovassa vireessä tällä kaudella, mutta pelkästään se ei riitä sponsorimarkkinoilla.

Samuli Samuelssonista tuli kertaheitolla suosittu urheilija sosiaalisessa mediassa. Sponsorointiehdotuksiakin satelee.

Pikajuoksija Samuli Samuelsson oli torstaina illalla heittelemässä kaikessa rauhassa koripalloa, kun hänen sosiaalisen median tililleen alkoi kerääntyä tuhansittain seuraajia.

Aiemmin päivällä Samuelsson, 25, oli kertonut Instagramissa tulleensa tylysti torjutuksi mahdollisissa yhteistyösopimusneuvotteluissa.

Firman mukaan Samuelssonilla olisi pitänyt olla vähintään 10 000 seuraajaa Instagramissa, mutta seuraajia ei löytynyt kuin alle parituhatta. 100 metrin Suomen ennätyksen hätyyttely ei riittänyt meriitiksi.

Samuelssonin päivitys levisi nopeasti. Monet yleisurheilutähdet, kuten Maria Huntington ja Lotta Harala, kommentoivat tekstiä. Illalla Samuelsson oli haastateltavana Aleksi Valavuoren ohjelmassa.

Nyt Samuelssonin Instagram-tilillä on noin 20 000 seuraajaa enemmän kuin eilen aamulla.

– Homma lähti laukalle aika hurjasti. Tämä ei todellakaan ollut tarkoitukseni, kun julkaisin päivityksen, Samuelsson sanoo Ilta-Sanomille.

– Halusin vain kertoa, millaista meno nykyään on. On pakko tuoda itseään esille sosiaalisessa mediassa jos haluaa hyötyä taloudellisesti.

Nyt taloudellistakin hyötyä on todennäköisesti tiedossa. Samuelssonin mukaan sponsorointiehdotuksia ”on tullut kymmeniä”. Eikä hän ole vielä edes ehtinyt reagoida kaikkiin viesteihin.

Samuelssonin torjunut firma ei ole vieläkään lämmennyt, mutta saman alan kilpailijat ovat.

– Aika myräkkä tästä tuli!

Samuelsson on hieman hämillään. Seuraajia Instagram-tilillä on nyt pienen kaupungin verran, mutta sisällöntuotanto ei kuulemma kuulu hänen erityisosaamisiinsa.

– Mietinnän paikka. Ainakaan somemogulia minusta ei tule, se ei ole luontevaa. Haluan pitää tilini siistinä, jotta voin keskittyä urheiluun.

Samuelsson tarkoittaa, ettei aio päivittäin julkaista jotain kaupallisen yhteistyön merkeissä.

– Mutta jos jotain sponsoridiilejä somen avulla löytyy, niin olen up for it.