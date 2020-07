Kommentti: Annimari Korte on sähköistänyt urheilukesän – mutta joko hänen hämmentämänsä soppa palaa pohjaan?

Annimari Korte on tällä hetkellä Suomen valovoimaisin ja äänekkäin yleisurheilija.

Yleisurheilu elää kukkeaa aikaa hyvin paljon pika-aituri Annimari Kortteen ansiosta, kirjoittaa urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen.

Pitkään näytti, ettei tänä kesänä urheilla ollenkaan.

Nyt kun heinäkuu kallistuu lopulleen, voidaankin todeta, että Suomessa on saatu nauttia värikkäästä ja laadukkaasta yleisurheilukesästä.

On syntynyt Suomen ja omia ennätyksiä, nähty kovatasoisia kilpailuja ja kuultu ennen kaikkea paljon raikasta puhetta.

Yleisurheilu ei ole ollut arvokisojen ulkopuolella kovin usein näin paljon otsikoissa kuin se nyt on. Tämän julkisuuden kenttäväki ottaa varmasti mielellään vastaan, mutta sen sisällöstä joku voi olla eri mieltä.

Selvästi valovoimaisin yleisurheilija tällä hetkellä on pika-aitojen SE-nainen Annimari Korte, joka on pitkälle johtanut keskustelua. Hän tuntuu olevan keskipisteenä melkein kaikessa yleisurheiluun liittyvässä.

Kortteen tarina hakee jo sellaisena vertaistaan, kun hän vain muutama vuosi sitten oli jo entinen urheilija, joka kuitenkin päätti vielä kerran kokeilla juoksemista. Urheilijatarinana hänen nousunsa varhaiseläkkeeltä maailmantilaston kärkeen on lähes ainutlaatuinen.

Kauden alussa kohistiin hänen ja Nooralotta Nezirin kontakteista radalla. Korte todisti kuvien kera, että kolahtelu oli yksin kilpakumppanin syy.

Sitten Korte näpäytti suomalaisen yleisurheilun rakkainta ja tärkeintä kumppania Yleä. Korte syytti Yleä siitä, että se sanelee kilpailuaikataulut ja määrää naisten aidat liian myöhäiseen ajankohtaan, jolloin huipputulosten tekeminen on vaikeaa ja loukkaantumisriski kasvaa.

Yleä vastaan on tässä maassa aina helppo masinoida kiukkukampanja, mutta urheilupäällikkö Joose Palonen selitti maltillisesti, ettei tv-yhtiö sanele kisa-aikatauluja vaan niistä päättävät SUL ja kisajärjestäjä.

Samaan ilta-aikaan kello 20.50 juostaan edelleen.

Korte mainitsi sittemmin poistetussa twiitissään myös keskustelleensa aikatauluista urheilijatoveriensa kansa, mutta IS:n haastattelussa sen enempää Neziri kuin Reetta Hurskekaan eivät vahvistaneet laajoja keskusteluita saati vaatineet aikatauluihin muutoksia.

Annimari Korte on ollut tänä kesänä voittamaton sadan metrin aidoissa.

Sitten Korte otti esille kaikkia urheilijoita koskevan ja kiinnostavan starttiraha-asian. Korona on puristanut kisajärjestäjät ahtaalle sekä yleisömäärärajoitusten että tietenkin sponsorihankinnan vaikeutumisen vuoksi.

Nähtiin harvinaislaatuinen ”jäsentenvälinen” varjonyrkkeily somessa sen jälkeen, kun Korte oli sittemmin poistetussa twiitissä moitiskellut Jyväskylän Motonet GP:tä ”jossa starttiraha 0 euroa”.

Jyväskylän Kenttäurheilijat vastasi kylmän viileästi julkaisten maksamansa noin 20 000 euron bonukset, joista selkeästi suurin yksittäinen osuus meni Kortteelle.

Aitasuoralla Korte on ollut läpi kesän lyömätön, mutta somessa aitoja on kaatunut. Hän on jakanut väitteitä ja kritiikkiä, jolta toiset osapuolet ovat ampuneet pohjan pois silmää räpäyttämättä.

Se näyttää hieman erikoiselta.

Korte otti Jyväskylän Motonet GP:ssä voiton, faninsa ja kilpailun kovimmat bonukset.

Kiitos pitkälti Kortteen yleisurheilu on pysynyt otsikoissa myös kisojen välisenä aikana, mutta moni ulostulo on näyttänyt faktantarkistuksen jälkeen hudilta.

Iso osa Kortteen kriittisistä kommenteista onkin kadonnut Twitterin tuloslistalta yhtä nopeasti kuin ne sinne ilmestyivät, mutta sitä tuskin uskaltaa pitää merkkinä sanojen pois vetämisestä. Vai onko Kortteella tapana laukoa ensin ja selvittää faktat sitten?

Joka tapauksessa hän on aktiivisella ja joidenkin mielestä jopa aggressiivisella kommentoinnillaan laventanut suomalaisen urheilijan puheoikeutta. Urheilijoille ei ole perinteisesti annettu aktiivisen keskustelijan roolia, mutta Korte on sellaisen ottanut, mikä toivottavasti rohkaisee muitakin urheilijoita avaamaan suunsa.

Kortteen kannanotot radalla sen sijaan eivät johda harhaan. Ne numerot kestävät kriittisimmänkin tarkastelun. Asiantuntijoiden mukaan hänen juoksunsa on niin tasaisen varmaa, että hän tekee uuden SE:n vielä tänä kesänä, kun olosuhteet ovat oikeat.

Ehkä Korte voisi seuraavaksi vaatia täydellistä keliä ja sääntöjen sallimaa myötätuulta.