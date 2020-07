Annimari Korte veti esiin uuden starttirahakortin – kisajärjestäjä: ”En koe, että on oikea aika käydä tätä keskustelua”

Tampereen Pyrinnön urheilutoimenjohtaja Elisa Hakanen muistuttaa, että palkintorahapotti on Tampereen teemakisoissa pienempi kuin Motonet GP:n osakilpailuissa.

Tampereen Ratinan stadion isännöi ensi viikolla yleisurheilun teemakisoja. Kaksipäiväisessä tapahtumassa nähtäneen iso joukko Suomen kärkipään yleisurheilijoita, mutta kuumimman tähden osallistuminen on vielä epävarmaa.

Annimari Korte paljasti Ilta-Sanomille Lahden Motonet GP:n jälkeen keskiviikkona, että hänen osallistumisestaan neuvotellaan yhä.

– Osallistumiseni on kiinni starttirahasta. Neuvottelut ovat kesken, Korte paalutti keskiviikkoiltana.

Teemakisoja järjestävän Tampereen Pyrinnön urheilutoimenjohtaja Elisa Hakanen ei halua tarkemmin kommentoida neuvotteluja.

– Neuvottelut ovat kisajärjestäjien ja urheilijan edustajan välinen asia. Se mitä urheilija kommentoi julkisuuteen on totta kai sitten hänen asiansa, Hakanen sanoi torstaina.

Miten yleistä on, että urheilija tuo itse neuvotteluasioita julkisuuteen?

– En tiedä montako kertaa olet itse vastaavaa lukenut. Kuten sanoin, kyllähän tuollaisen voi sanoa jos niikseen tuntuu.

100 metrin aitojen SE-nainen on ottanut viime päivinä sosiaalisessa mediassa hanakasti kantaa niin kisojen aikatauluihin kuin urheilijoille maksettaviin palkintorahoihinkin.

Aituritähti twiittasi tiistaina, että ”paljon enemmän Lahdessa aitajuoksua arvostetaan kuin Jyväskylässä, jossa starttiraha 0 euroa”.

Jyväskylän Kenttäurheilijat julkaisi melkein heti perään omalla Twitter-tilillään Kortteen kuitanneen kisoista parhaat bonukset, 2 400 euroa.

Hakanen kokee, että ennennäkemättömässä tilanteessa käytävä yleisurheilukesä ei ole kovin hedelmällinen aika keskustelulle yleisurheilijoiden palkintorahoista.

– En välttämättä koe, että tämä on nyt aivan oikea aika käydä tätä keskustelua. Tämä on kuitenkin niin iso kokonaisuus, jossa asiat pitää nähdä niin kisajärjestäjien kuin urheilijoidenkin näkökulmasta. Tässä ajassa tästä saadaan helposti aika yksipuolinen keskustelu, Hakanen toteaa.

– Totta kai on hyvä, että asiasta syntyy keskustelua, ja etenkin se on hienoa asia, että koko ajan yhä useammassa lajissa sitä palkintorahaa on tarjolla, Hakanen muistuttaa.

Annimari Korte oli jälleen kovan joukon nopein Lahdessa keskiviikkona.

Pyrintö on järjestänyt teemakisoja Ratinaan melkoisella kiireellä. Päätös kaksipäiväisen kilpailutapahtuman järjestämisestä tehtiin vasta toukokuussa.

– Kisat tulivat meille tietoon toukokuussa, kun yleisurheilua lisättiin televisioon. Tärkeintä on se, että haluamme paikalle paljon suomalaisia urheilijoita ja toivomme, että olosuhteet ja stadion urheilijamyönteisenä suorituspaikkana vetävät väkeä, Hakanen toteaa.

Tampereen teemakisojen palkintorahat eivät ole Motonet GP:n tasoa. Neljän osakilpailun pituinen sarja alkoi 8. heinäkuuta Jyväskylässä ja jatkui keskiviikkona Lahdessa. Elokuun alussa kilpaillaan vielä Kuortaneella ja Espoossa.

– Tämä kilpailu on ihan oma lisä kalenteriin. Muutamien lajien palkintorahoista vielä säädetään, mutta muuten niitä ei juurikaan näissä kisoissa ole. Tätä ei voi missään nimessä verrata Lahden tai Jyväskylän kisoihin, jotka ovat kuitenkin saaneet tiedon järjestämisestä viime syyskuussa, Hakanen toteaa.

Pyrinnön etuna kilpailujen järjestämisessä on kisapaikkana toimiva Ratinan stadion, jonka täyteen pakattuna 17 000 henkeä vetäviin katsomoihin mahtuu koronarajoitustenkin puitteissa runsaasti väkeä. Veikkausliigan Ilves voi ottaa stadionille 3 500 katsojaa, mutta teemakisoissa tyydytään hieman vähempään.

– Alkuun lähdettiin silloin voimassa olleella maltillisella 500 rajalla, mutta meillä on valmius ottaa semmoinen noin 2 000 katsojaa, jos näyttää että väkeä on tulossa. Sehän on ollut hieno asia, että yleisöä on yleisurheilukisoihin paikan päälle halunnut tulla.

Hakanen uskoo, että Kortteenkin kohdalla neuvottelut saadaan lopulta hoidettua kunnialla loppuun.

– Kortteen kilpailumanageri on minulle tuttu, ja hänen kanssaan olen monen vuoden ajan hoitanut erinäisten urheilijoiden asioita. Uskon, että homma sujuu loppuun asti.

Ratinaan haluavien urheilijoiden täytyy ilmoittaa osallistumisestaan perjantaihin 17. heinäkuuta mennessä.

– Totta kai toivotaan, että kaikki mahdolliset lajien kärkisuomalaiset ovat mukana.