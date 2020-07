Annimari Kortteelle kutsu Timanttiliigaan – Tampereen kilpailu vielä kysymysmerkki: ”Osallistumiseni on kiinni starttirahasta”

Vaikka Suomen ennätystä ei vastatuulessa syntynyt, Annimari Korte sai Lahdesta jättipotin.

Lahti tunnettiin pitkään Suomen Chicagona teurastamotaustan takia. Pika-aituri Annimari Kortteelle Lahti on kuin paratiisi.

– Pidän Lahdesta, mua kannustetaan täällä ihan hirveästi, Korte hehkutti keskiviikkoisen Lahden GP-kisaillan päätteeksi.

Aituri lähti hiihtostadionin Mondolle rikkomaan omaa Suomen ennätystään 12,72, mutta 0,6 m/s vastatuuli esti ennätyshaaveet. Illan viimeisestä tuli hidas, kuten suomalaisessa kesäillassa on tapana.

– Vastatuuleen ei saa kunnon rytmiä. Sunnuntaina harjoituksissa sain ensimmäisen kerran tällä kaudella kunnon rytmin, Korte analysoi finaalijuoksuaan.

Alkuerässä vastatuulta oli vielä enemmän (-1,8 m/s), mutta silti HIFK:n urheilija kellotti alle 13 sekunnin ajan 12,96.

Korte on keventänyt harjoitteluaan viikon takaisen Jyväskylän kisan jälkeen.

– Aitojen välissä pitäisi olla leveä rullaus, mutta sitä ei nyt vastaiseen saanut. Mutta on tuo 12,80 hyvä aika vastatuulessa, Korte mietti.

Hänellä oli mainio tuntuma kilpailun alla.

– Tänään verryttelyssä tuntui parhaalta koko kaudella.

Ennen Jyväskylän GP:tä Korte keskittyi valmentajansa Mikael Ylöstalon kanssa nopeuskestävyyteen.

– En ole levännyt yhtään enempää, mutta harjoitusten sisällössä on keskitytty nopeuteen, mikä näkyi treeneissä.

Naisten pika-aitojen finaali huipensi Lahden GP:n. Kuvassa vasemmalta Nooralotta Neziri, Annimari Korte ja Lotta Harala.

Korte oli vauhdikkaalla päällä jo viime suvena, mutta juoksijan mukaan nyt liikutaan eri sfääreissä.

– Viime vuonna olisin juossut 13,15 tuollaiseen vastatuuleen, joten taso on noussut tosi paljon.

Arvokisoissa tuolla ajalla vastatuulessa juostuna pääsisi finaaliin, mikä lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen.

Suomen valovoimaisimman yleisurheilijan persoona ei jätä ketään kylmäksi. Lahdessa Kortteen presenssi sosiaalisessa mediassa ja lineaarisessa televisiossa herätti auttamisenhalun.

– Sain tänään Lahdesta uuden ison sponsorin, Korte paljasti.

Insinööritoimisto Lepistö kertoo kotisivuillaan, että yritys destroy and build, eli se tuhoaa ja rakentaa. Kortteen ura on edennyt hieman samassa hengessä. Terveysongelmat olivat tuhota lahjakaan aiturin uran, mutta rakennustyö Espanjan auringon alla on nostanut hänet Euroopan huipputasolle yli 30-vuotiaana.

Nyt Korte pystyy valitsemaan missä ja milloin hän kilpailee. Ensi viikolla yleisurheilusirkus tarjoaa näytöksen Tampereella, mutta nähdäänkö kauden komeettaa Ratinan lähtöviivalla?

– Osallistumiseni on kiinni starttirahasta. Neuvottelut ovat kesken, Korte sanoi.

Korte on noussut tasolle, joka avaa paikkoja myös kovatasoisiin kisoihin maailmalla.

– Hyviä kisoja tiedossa loppukaudelle. Bydgoszczissa 19. elokuuta ja syyskuun alussa Kroatiassa.

Lisäksi Korte on saanut paikan Timanttiliigan kisaan Roomaan 17. syyskuuta.

– Viimeksi olin siellä töissä kesällä 2015, joten kiva päästä nyt kilpailemaan Stadio Olimpicon viereiselle stadionille, jota ympäröi komeat marmoripatsaat, Korte hehkuttaa.

Nooralotta Neziri sai finaalissa täydellisen lähdön, sillä hänen reaktioaikansa oli sallittu minimiraja 0,100 sekuntia. Kortteelle hän kuitenkin hävisi lopulta 0,19 sekuntia, mutta löi Reetta Hurskeen 0,02 sekunnin erolla.

Lotta Harala aitoi vastatuuleen neljänneksi uudella ennätyksellään 13,13. Seitsenottelija Maria Huntington urakoi pituushypyn lajivoiton jälkeen pika-aitojen alkuerässään 13,41 ja finaalissa viidenneksi ajalla 13,45.

Lotta Harala (vas.) lukeutui Annimari Kortteen ohella pika-aitojen finaalin onnistujiin. Harala juoksi vastatuulessa oman ennätyksensä 13,13.