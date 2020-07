Arto Bryggarelta hurja arvio Annimari Kortteen kunnosta: "Ei lainkaan mahdoton"

Aitahirmu Arto Bryggaren mukaan lämmin sää voi siivittää Annimari Kortteen huippuvauhtiin Lahden kesäillassa.

Pika-aitojen vanhempi valtiomies Arto Bryggare on keskittynyt mökillään maantiepyöräilyyn, mutta on ehtinyt seurata myös lempilajinsa tapahtumia kisapaikoilla.

Yksi tuon kentän kirkkaimmista tähdistä on ollut kärkiaikoja niittänyt Annimari Korte. Korte säväytti heti kauden alussa kesäkuussa sen hetken maailman kärkiajalla 12,84, ja viime viikolla Jyväskylässä napsahti kauden kakkosaika 12,76.

Helsinkiläistynyt Korte kisaa jälleen tänään keskiviikkona, tällä kertaa Motonet GP -kisoissa Lahdessa. Bryggare odottaa illalta jopa SE-tulosta.

– Annimari on hurjassa kunnossa, eikä 12,6-alkuinen tulos ole lainkaan mahdoton, kun sääkin pitäisi olla melko lämmin, Bryggare ennakoi.

Nykyinen Suomen ennätys on 12,72, jonka Korte kellotti heinäkuussa 2019 Joensuussa.

Nooralotta Neziri (vas.), Annimari Korte ja Lotta Harala kirittivät toisiaan Jyväskylässä 8. heinäkuuta.

Korte on herättänyt keskustelua viime päivinä kritiikillään yu-kisojen myöhäisiä lähtöaikoja kohtaan.

Hänen mukaansa suomalaisten yleisurheilijoiden vireystila ei ole parhaimmillaan myöhään illalla, ja lämpötilakin on jo ehtinyt laskea.

Bryggaren aktiivivuosina yleisurheilu oli vielä uskonnon asemassa ja kilpailut kestivät tuntitolkulla.

– Ihmiset tulivat viettämään sinne kokonaisen päivän vähän samaan kuin englantilaiset nautiskelevat krikettiottelusta, Lontoossa aikanaan asunut Bryggare kertoo.

Bryggaren mukaan aitajuoksu on sähäkkä laji, jossa lämpimät olosuhteet ovat kaiken a ja o.

– Optimilämpötila on 30 astetta, ja lisäksi ilmankosteus saisi olla korkea. Siinä mielessä Annimari on oikeassa, että myöhäisillan kylmä sää vie ajasta kymmenyksiä.

Tropiikin kaltainen ilma olisi mannaa lihaksistolle, mutta Suomessa kyseinen yhdistelmä on kovin harvinainen. Yleensä on kylmä, mikä tunnetusti kangistaa.

Edes korona ei ole saanut Arto Bryggarea pysymään poissa urheilukentiltä. Tässä ylittyy Eläintarhan kentän korkein aita.

Miesten Suomen ennätystä hallussaan pitävä Bryggare tunnettiin urheilijana, joka herätti tunteita. Osa rakasti, mutta joidenkin mielestä pellavapää oli ylimielinen mulkero.

Lähes kaikkia kiinnosti, mikä on miehen kunto. Kilpailuissa draaman kaari rakennettiin niin, että sateenkaari päättyi 110 metrin aitojen lähtöpaikalle. Hyvää kannatti odottaa.

– Eihän The Queen aloittanut keikkojaan We are the champions -kappaleella, Bryggare vertaa.

– Yleisölle pitää luoda odotushorisontti, jonka päässä siintää huippuhetki.

Bryggaren mielestä nykyinen kisa-aikataulu on liian väljä.

– Kisoja pitäisi tiivistää kolmesta tunnista kahteen.