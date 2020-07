Annimari Korte kritisoi Yleä – Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske eri mieltä: ”Tuskin se on tunnista kiinni”

Naisten pika-aitojen alkamisaika on puhuttanut viime päivinä.

Pika-aitojen SE-nainen Annimari Korte toivoi maanantaina sosiaalisessa mediassa, että naisten 100 metrin aitajuoksu käytäisiin kotimaan kisoissa aikaisemmin kuin kello yhdeksän hujakoilla.

Kortteen mukaan suomalaisten yleisurheilijoiden vireystila ei ole parhaimmillaan myöhään illalla, ja lämpötilakin on jo ehtinyt laskea.

Kortteen pahimmille kilpakumppaneille Nooralotta Nezirille ja Reetta Hurskeelle nykyinen aikataulu sen sijaan kelpaa hyvin.

– Jos startti on vähän ennen yhdeksää, se on ok, Neziri sanoo.

Hän muistuttaa, että ammattiurheilijoiden työhön kuuluu yleisölle esiintyminen.

– Kisan takia menevät yöunet joka tapauksessa, joten tuskin se on yhdestä tunnista kiinni, Neziri sanoo.

Urheilijat käyvät kilpailujen jälkeen kierroksilla monta tuntia.

– Kehossa on niin paljon adrenaliinia, ja lisäksi otan kofeiinia ennen kisaa, että unet jäävät aina vähiin iltakisan jälkeen.

Hallikaudella Neziri kilpaili Hurskeen kanssa Ranskan Lievinissä, jossa kisa oli ohi vasta puoli kahdeltatoista yöllä Suomen aikaa.

– Silloin keskustelimme, että olipa aika myöhäinen kisa, Hurske sanoo.

Kotimaan kisoissa Hurske kiihdyttää mielellään illan huipennuksessa.

– Pitää olla tyytyväinen, että Yle näyttää meidän juoksut parhaaseen katseluaikaan, tamperelainen sanoo.

Reetta Hurske (vasemmalla) Nooralotta Neziri (keskellä) ja Annimari Korte (oikealla) ovat nostaneet naisten pika-aidat suomalaisen yleisurheilun ykköslajiksi.

Ainoa varsinainen haitta on lämpötila, joka saattaa laskea monta astetta illan aikana.

– Joskus Suomessa saattaa olla tosi kylmä, eikä kaikilla kentillä pääse sisätiloihin lämmittelemään ensimmäisen ja toisen juoksun välissä, Hurske sanoo.

Korte kertoi maanantaina sosiaalisessa mediassa, että kesäkuun alussa Lahdessa järjestetyissä kilpailuissa hänen paraatimatkansa starttia aikaistettiin kello 19.30:een, koska muuten aituritähti ei olisi saapunut kisoihin.

Lahden GP-kilpailun pääsihteerin Janne Harjulan mukaan kesäkuun kisoissa aikataulun vekslaaminen oli melko vaivatonta. Keskiviikkona naisten pika-aidat juostaan Lahdessakin kuitenkin viimeisenä lajina kello 20.50.

– Kesäkuun Uusi alku -kisa järjestettiin ihan eri konseptilla kuin tämän päivän GP, joten muutokset olivat mahdollisia, Harjula sanoo.

GP-sarjan koordinaattori Tuomo Lehtinen on järjestänyt pitkään eliittikisoja ja tuntee aikataulutukseen liittyvät ehdot.

Hänen mukaansa kesäaikaan television äärelle kerääntyy enemmän väkeä klo 19 alkaen, ja puoli kahdeksalta alkaa otollisin katseluaika. Yleisurheilun kilpailusarjan kestoa on onnistuttu lyhentämään 4,5–5 tunnista kolmeen tuntiin, josta Yle näyttää suorana kaksi tuntia.

Lähetys päättyy iltayhdeksältä, jolloin naisten pika-aitojen voittaja hymyilee kameralle kukkakimppu kädessään.

Annimari Korte ja Reetta Hurske pika-aitafinaalin jälkeen GP-kisoissa Jyväskylässä 8. heinäkuuta.

Lehtinen sanoo ymmärtävänsä Kortteen toiveen aikataulun rukkaamisesta.

– Minulle sopisi hyvin, että Topi Raitasen juoksu olisi illan viimeinen laji, kestävyysjuoksutaustainen Lehtinen lataa.

Este kuin este kuuluu hänen maksiiminsa.

– Jukka Keskisalon ollessa kukkeimmillaan 3 000 metrin esteet oli usein illan päätöslajina, Lehtinen muistuttaa.