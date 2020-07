Venäjän urheilun kohu syvenee – maan antidopingtoimiston johtajaa syytetään väärinkäytöksistä: ”Täyttä puppua”

Kansainvälisen yleisurheiluliiton tuore päätös on nostanut tunteet pintaan Venäjän urheilujohdossa.

Venäjän urheilussa kuohuu jälleen. Viime viikon torstaina Telegram-kanavalla esitettiin väite, jonka mukaan maan antidopingtoimiston (Rusada) johtaja Juri Ganus on syyllistynyt taloudellisiin väärinkäytöksiin.

Vaikka kyse oli sosiaalisen median kanavasta, Ganus ryhtyi nopeasti vastaiskuun. Ukrainalaissyntyinen lakimies järjesti tiedotustilaisuuden, jossa hän kiisti syytökset.

– Tämä on täyttä puppua eikä perustu faktoihin, Ganus sanoi uutistoimisto Tassin mukaan.

Ganusin mukaan kyseessä on hänen johtamaansa virastoon kohdistuva ajojahti.

– Artikkelin takana olevien tavoitteena oli Rusadan saattaminen huonoon valoon. He eivät pidä toimistomme itsenäisestä asemasta eivätkä meidän aktiivisuudesta antidopingtyössä.

Ganus ei nimennyt tahoja, jotka ovat ajojahdin takana.

Syitä Ganusin alasampumiselle voi etsiä viime viikon tapahtumista. Kansainvälinen yleisurheiluliitto (WA, entinen IAAF) ilmoitti 2. heinäkuuta, että Venäjä ei ole maksanut sille määrättyä viiden miljoonan euron sakkoa määräajassa.

Samalla World Athletics kertoi jäädyttäneensä kaksi Venäjän yleisurheiluun liittyvää ohjelmaa. Toinen koskee neutraaleja urheilijoita ja toinen suunnitelmaa Venäjän yleisurheiluliiton (RusAF) jäsenoikeuksien palauttamiseksi. Vaikka Venäjä on ollut viisi vuotta suljettuna kansainvälisestä yleisurheilutoiminnasta, muutamat venäläisurheilijat ovat voineet osallistua arvokisoihin, koska he ovat pystyneet osoittamaan riippumattomuutensa valtiollisesta valmennusjärjestelmästä.

WA:n tuoreen päätöksen mukaan nämäkään urheilijat eivät pääse jatkossa kilpakentille. Esimerkiksi korkeushyppääjä Maria Lasitskene, seiväshyppääjä Anzhelika Sidorova ja aitajuoksija Sergei Shubenkov eivät voi näillä näkymin kilpailla elokuussa käynnistyvässä Timanttiliigassa.

Ganus kommentoi WA:n ratkaisua tuoreeltaan ja arveli sen merkitsevän tappoiskua Venäjän yleisurheiluliitolle.

Toisin kuin monet muut venäläiset urheilujohtajat, Ganus yrittää tarkastella kansainvälisten järjestöjen päätöksiä laajemmasta perspektiivistä. Koska kyseessä on ennakkotapaus, WA on tiukkana, eikä voi katsoa sormien läpi venäläisten väärinkäytöksiä ja viivytyksiä.

Moskovassa on paljon urheiluvirkamiehiä, joiden mielestä kyseessä on läntisten maiden salaliitto venäläistä urheilumahtia kohtaan. Vuodesta 2017 Rusadaa johtanut Ganus on yrittänyt ravistella hereille tätä porukkaa, mutta suorapuheisuus on tuonut lukuisia vihamiehiä. Todennäköisesti nämä tahot yrittävät nyt hiillostaa Ganusia Rusadan johtajan paikalta.

Rusadalla ja sen uudella johdolla ei ole ollut tekemistä Moskovan dopinglaboratoriossa paljastuneiden manipulointien kanssa. Laboratorio on toiminut vuodesta 2016 Venäjän itsenäisen rikostutkintaviranomaisen, Venäjän federaation tutkintakomitean alaisuudessa.

Venäjän yleisurheiluliiton puheenjohtajan Jevgeni Jurtshenkon mukaan RusAF:n kassasta ei löytynyt viittä miljoonaa euroa sakon maksamiseen. Jurtshenko vetosi koronapandemian aiheuttamaan tilanteeseen liiton talousvaikeuksien taustalla. Öljyn hinnan lasku on näkynyt itänaapurin oligarkkien ja suuryhtiöiden tuotoissa, mikä heijastunee urheiluelämään. Kuvernöörit ovat peruneet kansainvälisiä arvokilpailuja eri puolilla maata.

Venäjän mahtipontisuuden osoittaminen urheilun avulla on ollut presidentti Vladimir Putinin suoranainen määräys, mutta 2020-luvulla tämä ”pehmeä vaikuttaminen” näyttää vaikeammalta dopingmenneisyyden ja yllättävän pandemian takia.

WA:n hallitus käsittelee venäläisten yleisurheilijoiden sulkemista heinäkuun lopussa. Maailman antidopingtoimisto sulki venäläiset olympia- ja MM-kisoista joulukuussa 2019 tehdyllä päätöksellä. Venäjän valitti Wadan päätöksestä CAS:iin eli urheilun vetoomustuomioistuimeen. Sen ratkaisua joudutaan odottamaan marraskuuhun 2020.

Venäjän jäsentenvälisiäkin saatetaan ratkoa leivättömän pöydän ääressä, sillä Ganus ilmoitti haastavansa oikeuteen henkilöt, jotka ovat levittäneet hänestä valheita.