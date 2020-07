Annimari Korte harmittelee pika-aitojen myöhäisiä starttiaikoja. Yle Urheilun päällikkö vastaa Kortteen kritiikkiin.

Pika-aitojen Suomen ennätyksen (12,72) haltija Annimari Korte, 32, nosti maanantaina Twitterissä esille asian, jota kertoo pohtineensa muiden urheilijoiden kanssa.

Korte ihmettelee, miksi Yle saa päättää kisojen aikatauluista. Naisten aitajuoksu kisataan usein yleisurheilukisojen viimeisenä lajina. Esimerkiksi viime keskiviikkona Jyväskylässä naisten 100 metrin aitojen loppukilpailu juostiin kello 20.50. Tuolloin Korte juoksi uransa toiseksi parhaan ajan 12,76.

Korte harmittelee myöhäisiä starttiaikoja.

– Tällaista olemme urheilijoiden kanssa pohtineet: Miksi Ylellä on päätäntävalta kisojen aikataulusta? Ylen päätöksien johdosta meillä aitureilla on suurentunut loukkaantumisriski jokaisessa kilpailussa ja vireystila tuloksentekoon myös heikentynyt, Korte twiittasi.

Yle Urheilun päällikkö Joose Palonen kommentoi asiaa Ilta-Sanomille. Hän haluaa tehdä selväksi, ettei Yle päätä kisojen aikatauluja.

– Se, että Yle määrää, on virheellinen käsitys. Kisajärjestäjiltä tulee aikataulu, johon Yle saattaa toivoa pieniä muutoksia. Ylellä voi siis olla toiveita, mutta pääosin mennään Urheiluliiton ja kisajärjestäjien nuottien perusteella, Palonen sanoo.

Naisten pika-aidat on tällä hetkellä kotimaisen yleisurheilun ehdoton tähtilaji. Jyväskylässä kolme naista – Korte, Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske – juoksi alle 13 sekunnin. Aitajuoksu on laji, jolla halutaan huipentaa kisatapahtuma ja pitää televisiokatsojat vastaanottimien äärellä loppuun asti.

– Se, että 100 metrin aidat on viimeisenä, on tullut suoraan kisajärjestäjiltä. Totta kai mekin Ylellä mietimme, että mikä on se laji, joka kisat huipentaa. Myös yleisurheilun arvokisoissa tärkein ja kiinnostavin laji on päivän viimeinen, Palonen pohtii.

Korte ei usko, että katsojamäärät putoaisivat, vaikka aitamatka olisi aikaisemmin. Päinvastoin Korte uumoilee, että tulokset ja sitä myöten katsojamäärät voisivat jopa parantua.

– Klo 21 on yleensä kylmä, usein 4–5 astetta kylmempi kuin klo 18. Varsinkin pikajuoksussa loukkaantumisriski on todella suuri. Klo 21 on myös urheilijoille normaali nukkumaanmenoaika, eli vireystila on silloin heikoimmillaan, Korte täsmensi Twitterissä.

Palonen kertoo kuitenkin, että Ylellä on faktaa, jonka mukaan ihmiset eivät ole televisioiden ääressä kesäisin vielä kello 18.

– Me Ylellä olemme yhdessä Urheiluliiton ja kisajärjestäjien kanssa rakentaneet jo viime vuodesta GP-kisojen konseptia. Suora lähetys sijoittuu kello 19–21, koska se on katsojille paras ajankohta, Palonen sanoo.

– Siitä on tarkkaa faktaa, että kesäaikaan ihmiset katsovat televisiota myöhemmin. Kello 18 ei voida tavoittaa läheskään niin paljoa yleisöä kuin kello 21.

Nykyisin Helsingissä majaileva, mutta aiemmin esimerkiksi Espanjassa asunut Korte kirjoitti, ettei Suomen kisoja voi olosuhteiden vuoksi verrata muuhun Eurooppaan. Korte kertoo Twitterissä, että kuumien kelien vuoksi Espanjassa treenataankin usein kello 19–21.

Korte kertoi Twitterissä vaatineensa ennen Lahden kesäkuun alun kilpailua, että naisten aitajuoksu pitää olla aikataulussa ennen kello 19.30.

– Lahdessa 7.6. kerroin järjestäjille, etten tule kisoihin, jos laji on 19.30 jälkeen. Yle väitteli vastaan, mutta lopulta päätyi mun antaa juosta klo 19.15.

Palonen ei ole tietoinen Kortteen kertomasta liittyen Lahden kisaan kesäkuun alussa.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun minä tai tuottajamme kuulevat urheilijan valittavan aikatauluista. Jos useampi urheilija haluaa valittaa aikatauluista, kannattaa ottaa yhteyttä Urheiluliittoon ja kisojen järjestäjiin. Ja olemme mekin valmiita keskustelemaan asiasta tarvittaessa, Palonen sanoo yleisellä tasolla.

Yleisurheilu on kiinnostanut suomalaisia koronaviruksen jälkeen tv-katsojalukujen perusteella jopa aiempaa enemmän.

– Olemme erittäin tyytyväisiä katsojamääriin. Se on tv-katsojille kesän ykköslaji. Yle ja yleisurheilu sopivat hyvin yhteen ja ollaan nähty todella kiinnostavia kisoja, Palonen iloitsee.