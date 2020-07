Hyppypariskunta Jessica Kähärä ja Arttu Mattila treenaavat yhdessä kohti kovia tavoitteitaan: ”Välillä voi antaa vähän kritiikkiä”

Kaksi Suomen lupaavimpiin yleisurheilijoihin lukeutuvaa korkeushyppääjää viihtyy hyvin yhdessä. Aikuistuminen ja itsenäistyminen ovat laittaneet miettimään myös urheilun rahoitusta ja ulkonäköpaineita.

Jessica Kähärä, 18, haukkoo hyppynsä jälkeen yllättyneen näköisenä henkeään ja nostaa molemmat kätensä ylös ilmaan. Hän on juuri ylittänyt kolmannella yrityksellään 187, ulkoratojen ennätystään sivuavan korkeuden. Korkeushypyn hallitseva Suomen mestari Arttu Mattila, 19, seuraa tyttöystävänsä kilpailua kentän laidalla.

Kähärä jätti keskiviikon kauden kotimaiseen kärkitulokseen yltäneellä voittohypyllään taakseen muun muassa viime kesänä Suomen ennätyksellään 195 lööpeissä loistaneen Ella Junnilan.

– Puhuimme kisapäivänä, että paljon on kivempaa, kun voi katsoa ja keskittyä myös toisen kisaan, Harjun stadionin takasuoralla kisaa jännittänyt Mattila kertoo.

Jessika Kähärä voittohypyn jälkeen Jyväskylän gp-kisoissa keskiviikkona 8. heinäkuuta.

Kahteen yleisurheilun kuumaan puheenaiheeseen, rahoitukseen ja ulkonäköpaineisiin, suorasanaisella ja päättäväisellä Jessica Kähärällä on selkeät mielipiteet.

Rahoituksen hän on onnistunut nuoreksi urheilijaksi saamaan jo varsin hyvälle mallille.

– Minulla on hyviä yhteistyökumppaneita, mutta en tienaa mitään isoja summia. Enemmänkin voisi olla, koska nyt kun asun jo omillani, niin vuokra- ja ruokamenotkin ovat suuremmat, Mikkelistä viime syksynä Jyväskylän yksiöön muuttanut superlupaus sanoo.

Kähärän mukaan nuoriin pitäisi panostaa taloudellisesti selvästi enemmän. Toisin kuin hän, Arttu Mattila ei hallitsevana Suomen mestarina saa lainkaan opetus- ja kulttuuriministeriön tukia.

– Saan 500 euroa kuussa OKM:n tukea, mikä tekee 6000 euroa kaudessa. Arttu ei ole toistaiseksi saanut mitään ja sen eron kyllä huomaa. Mielestäni nuoriin urheilijoihin pitäisi satsata enemmän. Nuorista niitä huippuja kuitenkin rakennetaan, ja se ei onnistu ilman tukea, muun muassa Peugeotin yleisurheilutiimiin kuuluva Kähärä sanoo.

Kähärä kertoo, ettei ole itse saanut ikäviä ulkonäkökommentteja, mutta kanta niihin on tiukka.

– Ulkonäkökommentit eivät kuulu urheiluun. Olen itse pystynyt sivuuttamaan vielä sellaiset, mutta on todella huolestuttavaa jos niitä saa.

Toistaiseksi myös Kähärän luona Jyväskylässä viihtyvä Mattila on pitänyt kirjojaan kotikaupungissaan Äänekoskella. Elokuussa korkeushyppypariskunnan on tarkoitus muuttaa ensimmäiseen yhteiseen kotiin, jossa heidän yhteisellä Bobby-nimisellä silmäterällään, 10-viikkoisella valkoisella bichon frisé -rotuisella koiranpennulla on myös paremmin tilaa temmeltää.

Nuoret korkeushyppytähdet Jessica Kähärä ja Arttu Mattila uudella kotistadionillaan Jyväskylän Harjulla.

Kilpailuissa ja yhteisillä maajoukkuereissuilla tutustuneen nuoren parin taustat ovat hämmästyttävän samanlaiset. Molemmat ovat todellisista urheiluperheistä. Kähärän äiti Catharina Svenlin lukeutuu suomalaisen lentopallon legendoihin ja Artun isä Olli-Pekka Mattila oli kansainvälisen tason seiväshyppääjä. Molempien sisarukset urheilevat SM-tasolla ja molemmilla on vahvat palloilutaustat. Jessica pelasi seitsemän vuotta jalkapalloa ja Arttu vuosikymmenen koripalloa Äänekosken Huimassa.

Vaaleatukkaiset vuonna 2001 syntyneet huippuhyppääjät ovat kuin kaksi marjaa, mutta korkeudessa heidän tyylinsä ja tekniikkansa eroavat toisistaan kuin yö ja päivä. Molempia valmentaa Kalajoella asuva Juha Isolehto. Janne Avela katsoo harjoitushyppyjen perään Jyväskylässä pari kertaa viikossa. Pääasiassa pariskunta treenaa kahdestaan.

– Jessica on pirun nopea ja poikkeuksellisen kimmoisa. Hänellä on todella pienet kontaktiajat ja hän hyppää vuorokätisesti, eli todella nopeasti. Jos vertaa minuun, niin ollaan kuin yö ja päivä. Tulen tuplilla, tipun alemmas ponnistuksessa ja käytän reittä enemmän, Mattila kuvailee hyppytyylien eroja.

Arttu Mattila kesän 2019 Lappeenrannan Kalevan kisoissa, jossa Äänekosken Urheilijoita edustavan hyppääjän kaulaan pujotettiin kultainen SM-mitali.

Kähärä kuvailee Mattilaa isojen kisojen mieheksi.

– Arttu syttyy isoissa kisoissa ja saa parhaan irti silloin, kun on muitakin kovatasoisia hyppääjiä. Hän on kisapaikalla päättäväinen ja itsevarma, Kähärä sanoo.

Pääosin yhdessä harjoitteleva nuori pari viihtyy hyvin keskenään.

– On ollut tosi kiva harjoitella yhdessä. On tsemppari vieressä, kun korona-aikaan moni joutui treenaamaan ihan yksin. Välillä voi antaa vähän kritiikkiä tai sitten positiivista palautetta, Kähärä kertoo.

Hyppylajien monilahjakkuus Jessica Kähärä on panostanut talven ja kevään korkeushyppyyn ja tulosta syntyy. Kuva voittoon päättyneistä Jyväskylän gp-kilpailuista.

– Vaikka välillä on eri harjoituksiakin, niin teemme niitä usein yhtä aikaa. Sparraamme ja katsomme paljon toistemme suorituksia, Mattila jatkaa.

Molemmat tähtäävät kohti loppukesän kisoja itseluottamusta puhkuen.

– 190 on nyt seuraava tavoite ja kun se ylittyy kisassa, kaikki lisäsentit on plussaa, Kähärä kommentoi.

– Kun pääsen kisarytmiin, niin uskon, että alkaa lentää. Kaikki testitulokset ovat menneet eteenpäin, joten kyllä kovaa tulosta on tulossa. En ylläty vaikka hyppäisin 220, jalkavaivojen jälkeen ehjän harjoittelukauden tehnyt Mattila sanoo itsevarmasti.