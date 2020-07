Urheilijoiden kokemat ulkonäköpaineet ja syömishäiriöt huolestuttavat – asiantuntija muistuttaa tärkeästä seikasta: ”Moni kuvittelee...”

Ravitsemusneuvoja Paula Lehtinen (kuvassa vas.) on huolissaan syömishäiriöiden runsaasta esiintyvyydestä urheilijoiden keskuudessa.

Ravintoneuvoja Paula Lehtinen muistuttaa, että urheilijoiden saamat ulkonäköön liittyvät kommentit voivat aiheuttaa heille vakavia seurauksia.

Urheilijat kärsivät syömishäiriöistä normaalia väestöä enemmän.

Liikuntatieteellisen Seuran julkaisemasta tutkimusartikkelista selviää, että nuorista urheilijoista noin viidennes ja aikuisista neljännes on kärsinyt elämänsä aikana syömishäiriöstä.

Ongelma korostuu yksilölajeissa, etenkin estetiikkalajeissa kuten voimistelussa, taitoluistelussa ja tanssissa. Naisilla syömishäiriöt ovat yleisempiä, mutta ongelmia on yhtä lailla myös miehillä.

Urheilijoiden kanssa toimiva ravitsemusneuvoja Paula Lehtinen on hyvin huolissaan syömishäiriöiden runsaasta esiintyvyydestä urheilijoiden keskuudessa.

– Ne ovat äärimmäisen vakavia asioita. Syömishäiriöt ovat aina haitallisia fyysiselle ja psyykkiselle terveydelle ja kuten tiedämme, pahimmillaan ne voivat johtaa jopa kuolemaan, hän toteaa.

Lehtinen sanoo, että etenkin nuorten urheilijoiden syömishäiriöt ovat lisääntyneet viime vuosina. Sen osoittaa niin hänen oma kokemuksensa kuin tutkimustuloksetkin.

Huolestuttavaa kehitystä selittävät ainakin sosiaalisen median käytön kasvu ja urheilijoiden kohtaamat ulkonäköpaineet.

– Aktiivinen sosiaalisen median käyttö näyttäisi indikoivan nuorten syömishäiriöitä. Siellä näkyvistä ihannevartaloista ja -ruoista saa sellaisia vaikutteita, jotka ovat kokonaisuuden kannalta hyvin turmiollista, Lehtinen muistuttaa.

Onneksi syömishäiriöitä tunnistetaan nykyään paremmin ja niihin puututaan herkemmin.

– Suomessa on koko ajan enemmän koulutettuja valmentajia, jotka osaavat suhtautua asioihin oikein, eivätkä painosta urheilijoita tiputtamaan painoa. Valitettavasti päinvastaisiakin tapauksia on edelleen.

Huippu-urheilijat asettavat itsensä alttiille kaikenlaiselle kommentoinnille, sillä urheilijan ammatti on julkinen. Ihmiset kokevat oikeudekseen arvostella urheilijoiden suorituksia, mutta joillekin sekään ei riitä.

Valitettavan usein kommentointi liittyy myös urheilijan ulkonäköön tai painoon.

– Urheilijoiden arkeen kuuluu joutua arvostelun ja arvioinnin kohteeksi, mikä on pitkän päälle tosi kuluttavaa. Täytyy muistaa, etteivät he edes ole hakeutuneet tietein tahdoin julkisuuteen, vaan usein joutuvat sinne vain siksi, koska ovat niin hyviä, Lehtinen tiivistää.

Viimeisin esimerkki myrkyllisestä lieveilmiöstä saatiin torstaina, kun pika-aituri Lotta Harala julkisti sosiaalisessa mediassa saamansa törkypalautteen. Tuntematon henkilö oli lähestynyt Haralaa Instagramissa ja kehottanut tätä tiputtamaan painoaan.

Aikanaan syömishäiriöistä kärsinyt tamperelainen ei ottanut kommentista nokkiinsa, mutta halusi tuoda esiin esimerkin ikävästä lieveilmiöstä.

Hänen tuekseen kiirehtivät monet muut eturivin yleisurheilijat, kuten Nooralotta Neziri, Wilma Murto ja Maria Huntington.

Lehtinen tunnistaa tilanteen. Hän kertoo, että moni hänenkin pakeilleen tullut urheilija on kärsinyt vastaavista hyökkäyksistä.

– Varsinkin sellaiset urheilijat, jotka ovat paljon somessa, ovat joutuneet tekemään paljon työtä sen kanssa, että osaavat sivuuttaa kommentit ja kasvattaa itselleen parempaa itsetuntoa. Ainoastaan sen avulla pystyy ohittamaan tuollaiset kommentit.

Seiväshyppääjä Wilma Murto on puhunut avoimesti saamistaan asiattomista ulkonäkökommenteista.

Lehtinen ei ymmärrä, mikä saa ihmisen kokemaan oikeudekseen kommentoida itselleen täysin tuntemattoman ihmisen ulkoista olemusta.

– Se on tosi surullista. Minullakin on ollut paljon urheilijoita, joilla soi vieläkin korvissa yksi valmentajan sanoma ulkonäköön liittyvä kommentti 15-vuotiaana. Se valitettavasti vaikuttaa edelleen heidän suhtautumiseensa omaan kehoonsa.

– Ihmiset voisivat vähän huolellisemmin miettiä sitä, mitä suustaan päästävät.

Ulkonäköön liittyvät kommentit ovat erityisen haitallisia sellaiselle, jotka ovat jo valmiiksi epävarmoja omasta painostaan tai ulkoisesta olemuksestaan.

Etenkin nuorten mieleen pesiytyy herkästi vaarallisia harhaluuloja siitä, miten urheilijan pitäisi syödä ja miltä sen kuuluisi näyttää.

– Moni kuvittelee, että urheilijoiden on pakko syödä tosi puhtaasti ja vain tiettyjä ruoka-aineita. Ensin vähennetään herkuista, sitten kaikesta muuta: siitä se ongelma lähtee monella nuorella urheilijalla.

Lähestymistapa on väärä.

– Urheilijoille on tärkeintä saada riittävästi energiaa, eikä herkuttelukaan ole pahasta. Vitamiinit kivennäisaineet ja muut tarpeelliset ravintoaineet kyllä tulevat, kunhan syö monipuolisesti ja tarpeeksi.

Pika-aiturit Nooralotta Neziri (vas.), Annimari Korte ja Lotta Harala kisasivat keskiviikkona Jyväskylässä.

Urheilu on armotonta ja esimerkiksi teho- ja kestävyyslajeissa pienempi elopaino tarkoittaa hyvin usein potentiaalisesti parempaa suorituskykyä. Juokseminen ja hyppääminen vain on kevyempää, kun painoa on vähemmän.

Amerikkalaisessa jalkapallossa ja crossfitissa itsekin tavoitteellisesti kilpaillut Lehtinen tietää tosiasiat.

Hän haluaa silti muistuttaa, että suorituskyky ja hyvinvointi koostuu paljon muustakin kuin mahdollisimman rasvattomasta vartalosta ja kurinalaisesta ruokavaliosta.

– Loppujen lopuksi jollain yhdellä kilolla ei ole mitään väliä, varsinkin jos urheilija voi hyvin. Suorituskyky kasvaa, vaikka olisi pari kiloa ”ylimääräistäkin”.