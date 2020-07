Lotta Haralan vartaloa arvosteltiin somessa – sitten räjähti koko postilaatikko: ”Ihan sairasta”

Harala sanoo olevansa huippukunnossa ja pitää arvostelua täysin perättömänä.

Pika-aituri Lotta Harala julkaisi torstaina viestin, jonka hän sai kuvapalvelu Instagramissa.

Harala sai viestin keskiviikkona Jyväskylässä käydyn tulikuuman 100 metrin aitakilpailun jälkeen. Hän pinkoi ratasuoran mittaisessa aitakilpailussa neljänneksi.

Katsoin Jyskälän kisan. Sanoisin, että sulla on liikaa löysää kropassa. Tiukempi body, niin rupee kulkee, Haralalle lähetetyssä yksityisviestissä kirjoitetaan.

Lotta Harala ei saamaansa viestiä sulata.

Suomen huippuihin lukeutuva aitajuoksija pitää viestiä täysin asiattomana, joko ilkeänä tai sitten tietämättömänä.

– Tämä ei kolahtanut mihinkään herkkään kohtaan, mutta viesti on ihan täyttä puppua ja perätöntä paskaa, Harala lataa.

Harala kertoo olevansa kilpakumppaniensa tavoin pikajuoksun huippuaikoihin tähtäävässä kunnossa, eikä kyse ole mistään laihuuskilpailusta.

– Olen kovassa kunnossa urheilullisesti ja aika rasvattomassa kunnossa. Tiedän sen ihan faktana, koska käyn säännöllisesti kehonkoostumusmittauksissa.

– Ravitsemus ja alhainen rasvaprosentti kuuluu aikuisurheiluun ja siitä voidaan keskustella. Olemme kuitenkin epäimartelevissa asennoissa kisa-asuissa radalla ja keskiviikkona kanssani samalla viivalla oli todella kovassa kunnossa olevia urheilijoita. Kellään siellä ei ole mitään löysää ja haluaisin tuoda tämän ihmisten tietoisuuteen, Harala sanoo päättäväisesti.

Aitajuoksija on aiemmin kertonut urheilu-uransa haasteista, muun muassa syömishäiriöstään. Aihe on sellainen, josta hän tietää paljon, eikä hän ei saamaansa viestiä sulata.

– Tosi harvoin tulee tämmöisiä kommentteja ja tämän halusin jakaa. Minulla ei mennyt ihon alle, mutta jolloin muulla vastaava voi mennä, ja minullakin olisi aikoinaan mennyt, sprintteri sanoo.

Vuoden 2017 Suomen mestari Lotta Harala on palannut vaikeuksien jälkeen tänä kesänä takaisin kilparadalle.

Harala on tänä vuonna palannut kisaradoille kahden vuoden poissaolon jälkeen ja hän on päässyt jo lähelle ennätysaikojaan alkukauden kilpailuissa. Hän on kertonut olevansa huippukunnossa ja kovemman tuloksen syntyminen on vain ajan kysymys.

– Minulla on vuosikausia ollut hormonaalisia ongelmia ja siinä mennään rasvaprosentin kanssa terveellisyyden rajamailla. Sitten tullaan kommentoimaan, että sekin on liikaa, niin onhan se ihan sairasta.

Hän sanoo pitäneensä kesän aikana huolta painonsa ja alhaisen rasvaprosenttinsa vaikutuksista kehoonsa.

– Haluan tuoda sen näkyväksi, että kovan kunnon ja painonkin kanssa urheilijat tekevät paljon töitä. Toisekseen liian alhaisissa rasvoissa katoaa tehot ja terveys menee pilalle. Siksi olen tänä keväänä käynyt testaamassa hormonaalista toimintaani ja hedelmällisyyttä, koska olen ollut vuosia niin alhaisissa rasvoissa.

Harala kertoo saaneensa ulostulonsa jälkeen lukuisia kannustavia viestejä. Haralan mukaan hänen virtuaalinen postilaatikkonsa on viesteistä tukossa.

Muun muassa Nooralotta Neziri ja Maria Huntington julkaisivat sosiaalisen median tileillään tukensa kilpasiskolleen.

– Tässä täydellinen esimerkki idioottimaisesta käytöksestä, jota edelleen harrastetaan, Huntington kirjoittaa Instagram-tilillään.