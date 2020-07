Odottamaton ilouutinen! Yleis­urheilija Kristiina Mäki on raskaana – ”Se oli minulle suuri yllätys”

Tshekin lipun alla kilpaileva, suomalaissyntyinen Mäki uskoo palautuvansa Tokion olympialaisiin.

Kestävyysjuoksija Kristiina Mäki, 28, kertoi häntä ja hänen kumppaniaan Filip Sasinekia koskien ilouutisen: juoksijakaksikko odottaa lasta, jonka laskettu aika on tammikuussa. Asiasta uutisoi Sport.cz.

Asia oli uutinen juoksijalle itselleenkin. Suomalaissyntyinen, tshekkiä edustava Mäki kertoi, ettei pari ollut suunnitellut lasta, vaikka koronapandemian takia arvokisakalenteri sen periaatteessa mahdollistaisikin.

– Se oli minulle suuri yllätys. Mutta olen todella onnellinen, että se tapahtui kaudella, jolloin kisaaminen on rajoitettua, karsiminen olympialaisiin on jäädytetty ja on hankaluuksia löytää motivaatiota, Mäki selventää Sport.cz:lle.

Mäki uskoo kuitenkin palautuvansa synnytyksestä ennen ensi kauden päätavoitettaan Tokion kesäkisoja, jotka on määrä järjestää ensi vuoden heinä-elokuussa.

– En usko, että fyysisesti palaaminen tulee olemaan hankalaa, mutta ennemmin se, että meitä tulee olemaan yksi enemmän. Olemme urheilijoita, voimme treenata vuorotellen. Ehkäpä maalailen sitä hyvin positiivisesti, Mäki pohti.

– Pidän lapsista, mutta en voinut kuvitella lopettavani yhtäkkiä juoksemista, joten olen tyytyväinen, ettei päätöstä tarvinnut tehdä.

Mäki on kahden kilpajuoksijan, lapualaisen Risto Mäen ja tshekkiläislähtöisen Jana Mäen tytär. Hän on syntynyt Lapualla ja edustanut Suomessa Lapuan Virkiää sekä Lahden Ahkeraa. Hän on asunut Tshekeissä kolmevuotiaasta lähtien.

Mäki on hallitseva Tshekin ennätysnainen 2 000:lla, 3 000:lla ja 5 000:lla metrillä. Hän voitti kultaa 5 000 metrillä Gwangjun universiadeissa 2015. Arvokisoissa hänen paras saavutuksensa on yhdeksäs sija vuoden 2016 Amsterdamin EM-kisoista.