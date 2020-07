Ennätykset uusiksi – 18-vuotias huippulupaus Jessica Kähärä aikoo laittaa riman uusiin korkeuksiin

Suomen kärkikorkeushyppääjät ottavat toisistaan mittaa keskiviikon Motonet GP:ssä kotikentällään.

Naisten korkeushyppy on keskiviikkona Jyväskylän Harjulla kilpailtavan yleisurheilun gp-kisan mielenkiintoisimpia lajeja. Paikalla on joukko Suomen kärkihyppääjiä, muun muassa Ella Junnila, Jessica Kähärä, Heta Tuuri ja Sini Lällä.

18-vuotias hyppylahjakkuus Kähärä on noussut viime kesänä Suomen ennätyksen 195 ponnistaneen Ella Junnilan suurimmaksi haastajaksi.

Lukiota viimeistelevä Kähärä muutti Junnilan tapaan viime syksynä Jyväskylään, ja nyt kaksikko kohtaa kotikentällään Harjulla.

Junnila avaa keskiviikkona kautensa, Kähärä avasi kesän kisakautensa jo lauantaina Sastamalassa hyppäämällä 180.

– Ponnistavan jalan nilkassa on ollut ongelmia. Tehot, vauhti ja nilkkaan kohdistuva vääntö ovat kasvaneet ja siitä kipu varmaan johtuu. Se oli Sastamalassa teipattuna ja se rajoittaa vähän nilkan toimintaa. Kisan lopussa tuli vielä kaatosade. Olosuhteisiin nähden tulos oli ihan hyvä, Kähärä kommentoi IS:lle ennen keskiviikon kilpailun valmistavaa treeniä.

Hyppylajien monilahjakkuus Jessica Kähärä ylsi pituushypyn pronssille vuoden 2018 Kalevan kisoissa.

Kähärän harjoituskausi on sujunut hyvin, ja juuri korkeushyppyyn on nyt satsattu.

Kähärän lajivalinnoista on spekuloitu paljon, koska tuloksia on tullut korkeushypyn lisäksi myös kolmiloikassa ja pituushypyssä. Jälkimmäisessä hän on yltänyt korkeuden tavoin Kalevan kisoissa mitaleille.

– Tiedän, että paljon parempaa olisi tulossa, mutta katsotaan nyt miten nilkka toimii. Kesään satsattiin paljon, mutta kaudesta tuli vähän tynkä, kun arvokisat peruttiin.

– Uskon, että loppukesästä pystyn laittamaan ennätykset uusiksi ja erityisesti elokuussa on paljon hyviä kisoja, kuten Kalevan kisat, Paavo Nurmi Games ja Ruotsi-ottelu, Kähärä kertaa tavoitteitaan.

Nyt hänen ennätyksensä korkeushypyssä ovat 190 hallissa ja 187 ulkoradoilla.

Kähärä päättää keskiviikon kisan jälkeen tarvitseeko pientä taukoa, mutta kisakalenterissa on tilaa myös sivulajille.

– Korkeuteen on nyt panostettu koko talvi ja kevät ja tuotu vähän uusia kikkoja. Aion kyllä kisata heinäkuun lopussa kolmiloikassakin. Tykkään siitä, niin en halua jättää sitä kokonaan pois, kertoo.

Jessica Kähärä on Suomen huippuja myös sivulajissaan kolmiloikassa.

Keskiviikon kilpailuun Kähärä ei halua turhaan miettiä muiden hyppyjä tai etukäteisasetelmia. Kähärä on harjoitellut yhdessä Ella Junnilan kanssa talven maajoukkueleireillä, mutta kevään Teneriffan yhteistreenit jäivät koronan vuoksi väliin.

Samassa kaupungissa asuva Suomen korkeushypyn kärkikaksikko ei ole nähnyt toistensa hyppyjä lähempää nyt muutamaan kuukauteen.

– Keskityn vain omaan kisaan, mutta toivottavasti muutkin onnistuvat, koska kilpailusta tulee parempi jos lopussa on monta hyppäämässä korkealta, Kähärä kilpailuasetelmaa.

Keskiviikkona vain toinen Suomen korkeimmalle hyppäävästä pariskunnasta laittaa numerolapun rintaansa: Kähärä seurustelee korkeushyppääjä Arttu Mattilan, 19, kanssa. Useita korkeushypyn ikäkausiennätyksiä rikkonut Mattila on alle 20-vuotiaiden EM-pronssimitalisti viime kesältä.

– Miesten korkeus taitaa olla harmillisesti vain yhdessä Motonet GP:ssä ohjelmassa, joten Arttu kannustaa keskiviikkona katsomon puolella, Kähärä kommentoi puolisonsa kisapäivän suunnitelmia.

