Pika-aituri Reetta Hurske julkaisi viestin tuntemuksistaan – sitkeät vaivat ovat saaneet alakuloiseksi: ”Olen aika neuvoton niiden kanssa”

Naisten pika-aitojen hallitseva Suomen mestari Reetta Hurske muistutti myös, että onnistumisista ja positiivisista hetkistä kannattaa muistaa nauttia.

Kesän ensimmäinen yleisurheilun Motonet GP -kilpailu käydään keskiviikkona Jyväskylässä. Huippukilpailun ohjelmassa on myös Suomen ehdottomaksi ykköslajiksi noussut naisten 100 metrin aitajuoksu.

Huippukovasta aiturikolmikosta Reetta Hurske, Annimari Korte ja Nooralotta Neziri kaksi ensimmäistä eivät pääse starttaamaan Jyväskylässä optimaalisessa tilanteessa – jos he edes saapuvat lähtöviivalle.

Hurske paljasti, että viime viikko sujui alakuloisesti sitkeiden vaivojen vuoksi.

– Viime viikko oli kyllä rehellisesti sanottuna aika surkea. Paikat krakaa ja vanhat vaivat painaa mieltä todella paljon ja koen olevani aika neuvoton niiden kanssa, Hurske kirjoitti Instagramissa.

Hurske loukkasi alkuvuodesta takareitensä.

Hän kertoi kesäkuussa Ylen haastattelussa, ettei takareiden repeämä ole vielä täysin parantunut. Tänä vuonna myös pitkästä aikaa kipuileva selkä on aiheuttanut hänelle huolia.

– Oon vielä sellainen, joka märehtii näitä asioita ihan liikaa, mikä ei auta ainakaan asiaa, Hurske totesi julkaisussaan.

Hurskeen loukkaantumishuolet eivät estä harjoittelemista. Hän kertoo jatkavansa kovia treenejä vielä läpi heinäkuun. Elokuussa hän siirtää pääpainon kilpailemiseen.

– Muistetaan nauttia onnistumisista ja positiivisista hetkistä, sillä niistä saa niin paljon voimaa! 25-vuotias Suomen mestari muistutti.

SE-nainen Annimari Korte päättää osallistumisestaan Jyväskylän kilpailuun vasta keskiviikkona.

– En ole varma kilpailenko Jyväskylässä keskiviikkona. Olen niin väsynyt, että jos on samanlainen olo vielä keskiviikkona, on turha lähteä riskeeraamaan mitään kisaan. Jos on hyvä olo, niin juoksen! Korte ilmoitti Twitter-tilillään sunnuntaina.

Korte muutti toukokuussa Espanjasta Helsinkiin. Muuttohässäkkä on vienyt pikakiiturin paukkuja jo parin kuukauden ajan.

Huippukolmikko Reetta Hurske, Annimari Korte ja Nooralotta Neziri kilpailivat edellisen kerran Espoossa 27.6.

Kortteen muuttokuorma Espanjasta saapui viime viikon tiistaina. Tavaroiden järjestely on vienyt häneltä aikaa.

– Henkisesti helpotus oli valtava, mutta tavaroiden purkaminen ym on vienyt voimat ja nyt katsellaan josko keskiviikoksi palautuisi, Korte kertoi.

Jyväskylän kovatasoisessa Motonet GP:ssä kilpaillaan 18 lajissa.