Wilma Murron polvi kipeytyi juhannuksena ja edessä oli polvileikkaus – ”Vitsi, kun tänä kesänä pääsisi vielä hyppäämään”

Tähystysleikkauksessa käynyt Wilma Murto kuntouttaa polveaan arviolta 3–4 viikkoa.

Seiväshyppääjä Wilma Murto on hyväntuulinen, vaikka hänelle on hetkeä aiemmin tehty polven tähystysleikkaus. Taukoa täysimittaiseen harjoitteluun tulee arviolta vähintään 3–4 viikkoa.

– Totta kai leikkausta jännitti, eikä tämä ollut sitä, mitä tälle kaudelle toivoin. Nyt kun se on tehty, on aika rauhallinen ja positiivinen fiilis, Murto sanoi keskiviikkona Helsingissä.

Murron polvesta poistettiin tähystyksellä osa sisemmästä nivelkierukasta, jossa oli kielekerepeämä.

– Kuntoutuminen ja kuntoutus ovat paljon suoraviivaisempia kuin tapauksissa, joissa nivelkierukka kiinnitetään, leikkauksen tehnyt ortopedi Ilkka Räsänen sanoo.

Murron, 22, polvi kipeytyi juhannusaattona Somerolla hypätyn kilpailun jälkeen.

– Jossain vaiheessa polvi meni, mutten osaa sanoa, missä kohdassa. Se on saattanut mennä jo verryttelyssä, mutta kipu tuli vasta jälkikäteen, Murto pohtii.

Salon Vilpasta edustava Murto paransi Somerolla kauden kärkituloksen 460:een ja teki lupaavia yrityksiä Suomen ennätyskorkeudesta 472. Murron SE-tulos 471 on neljän vuoden takaa hallikisasta.

Vaikka kauteen tuli takapakkia, Murto elättelee toiveita kisaamisesta vielä tänä kesänä.

– Polvea täytyy kuunnella, ja sitten hyppään, kun polvi on siihen valmis. Ei sitä voi sanella. Tavoitteekseni riittää, että hoidan kuntoutuksen kunnialla. Onneksi ympärilläni on jarrumiesosastoa, joka sanoo, että nyt täytyy ottaa rauhassa, Murto paaluttaa.

Ortopedi Räsänen muistuttaa, että kuntoutuminen menee polven ehdoilla eikä kalenteria katsomalla. Samaa painottaa Murto.

– Polvella on oma aikataulunsa. Ainakin viikko otetaan nyt iisisti ja yritetään saada turvotusta sekä kipua pois ja liikerataa takaisin, ensimmäisessä leikkauksessaan käynyt Murto toteaa.

Koronaviruspandemia sotki yleisurheilijoiden alkuvuotta, ja nyt Murron riesana on loukkaantuminen.

– Tunteiden vuoristorataahan tämä on ollut. Koronatilanteesta huolimatta minulla on ollut loistava treenikausi, ja on ollut tosi kivaa urheilla sekä tehdä omaa duuniaan.

Hyväntuulisuudestaan huolimatta Murto myöntää, että tieto leikkaukseen joutumisesta otti aluksi koville.

– Tuli aika puskista, että olen seuraavaksi leikkauspöydällä. Siinä meni hetki sulatellessa. Olen 22-vuotias, joten vuosia on jäljellä. Takapakkeja tulee ja mahtuu matkalle, hän sanoo.

Someron kilpailun jälkeen Murto oli luottavainen, että Suomen ennätys paranee tänä kesänä.

– Ottaa päähän, jos Suomen ennätys ei tänä kesänä mene, hän sanoi tuolloin.

Polvivaiva pani kesän suunnitelmat uusiksi.

– Vitsi, kun tänä kesänä pääsisi vielä hyppäämään.