”50 kilon painon kanssa 60 metriä askelkyykkyjä” – Matti Monosen rajut asennetreenit siivittävät Senni Salmista kohti olympiapaikkaa

Senni Salminen, 24, täräytti viime viikonloppuna Espoon Teemakisoissa ennätyksensä uusille metrilukemille.

Kotimainen yleisurheilukesä on alkanut poikkeuksellisesta harjoituskaudesta huolimatta erityisen vauhdikkaasti.

Kristian Pulli loikki uuden pituushypyn Suomen ennätyksen (827), Krista Tervo kiskaisi moukarissa uudet SE-lukemat (71,93) ja pika-aidoissa naiskolmikko Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske paineli alle 13 sekunnin.

Viime lauantaina Espoon Teemakisoissa nähtiin vähemmälle huomiolle jäänyt, mutta harvinaisen kova tulos, myös naisten kolmiloikkapaikalla.

Imatran Urheilijoiden Senni Salminen, 24, loikki nimittäin uudeksi ennätyksekseen 14,04.

– En olisi uskonut, että kauden ensimmäisessä kilpailussa menee noin pitkälle. Ennätys syntyi kisan kolmannella hypyllä ja sen jälkeen ehkä lataus vähän lässähti. Paljon jäi vielä parantamisen varaakin, Salminen kertaa.

Salminen loikki uransa ensimmäisen 14-metrisen viime lauantaina Espoon Leppävaarassa.

Ennätyshypyllään Salmisesta tuli kaikkien aikojen neljäs suomalaisnainen, joka on ylittänyt himoitun 14 metrin rajan. Aiemmat ovat Kristiina Mäkelä, Natalia Bäck sekä Heli Koivula-Kruger, joka pitää hallussaan Suomen ennätystä 14,39.

Helsingissä asuvan Salmisen tavoitteet ovat Suomen ennätyksen kaltaisissa lukemissa.

– Avauskisa oli niin hyvä, että uskaltaa odottaa kovempia tuloksia. Päätavoite on, että taso vakiintuisi 14 metrin paremmalle puolelle.

– 14,04 on tulos, joka olisi oikeuttanut Pariisin EM-kisoihin (kisat peruttiin koronan vuoksi). Kaikissa tulevien vuosien arvokisoissa haluan olla mukana. Olympiaraja on 14,32 ja sen rikkomiseen on täydet mahdollisuudet, Salminen luottaa.

Koronapandemian vuoksi siirretyt olympialaiset järjestetään Tokiossa heinä-elokuussa 2021. Aikaa olympiarajan rikkomiseen on ensi vuoden kesäkuun loppuun asti.

Talvella Salminen kilpaili Pohjoismaiden hallimaaottelussa. Sen kisan Salminen voitti sisäratojen ennätyksellään, 13,83.

Salminen kertoo aloittaneensa yleisurheilun 8-vuotiaana asuessaan Simpeleessä, Etelä-Karjalassa. Pituushyppy ja kolmiloikka vakiintuivat päälajeiksi 14–15-vuotiaana.

Salmisen kaksoisveli, Kalle, vaikuttaa todellakin saaneen samat geenit. Kalle Salminen on Joensuun Katajaa edustava pituushyppääjä, jonka ennätys on 7,78.

Vuonna 2015 Salminen loikki Ruotsin Eskilstunassa nuorten EM-kisoissa viidenneksi jääden mitalista ainoastaan kymmenen senttiä.

Seuraavalla kaudella alkoivat kuitenkin vaikeudet, jotka hidastivat kehitystä merkittävästi.

– Tammikuussa 2016 leikattiin oikea nilkka. Kesällä ehdin hypätä kaksi kisaa ja sitten leikattiin vasen jalka. Nilkoissa olivat nivelsiteet löysällä, joten niitä piti kiristää, Salminen kertoo.

Kausi 2017 meni vielä alakanttiin nilkkaleikkausten jäljiltä.

Talvella 2018 Salminen lähti hakemaan uusia tehoja loikkaamiseen valmentajapuolelta.

Siitä lähtien Salmista on valmentanut entinen seiväshyppääjä Matti Mononen.

– Edellinen valmentajasuhde (Svetlana Inkisen kanssa) päättyi. Matti tuli Imatran Urheilijoiden puolesta ensin auttamaan voimapuolelle. Meillä synkkasi niin hyvin, että pyysin häntä sitten varsinaiseksi valmentajaksi, Salminen paljastaa.

Parhaimmillaan 570 hypännyt ja Göteborgin EM-kisoissa 2006 neljänneksi sijoittunut Mononen, 36, oli urheilu-urallaan värikäs persoona, jonka edesottamuksista riittäisi monenlaista kerrottavaa.

– Siitä olen kiitollinen, että Matti treenaa itsekin vielä paljon. Ei tarvi tehdä yksin kaikkia treenejä, kun Matti tekee mukana, Salminen kiittelee.

Matti Mononen tunnettiin värikkäänä urheilijapersoonana. Kuva Kalevan Kisoista Tampereelta 2008.

Monosen urheilijauralla yksi erikoisuus olivat ”asennetreenit”. Mononen saattoi juosta seipään kanssa radan ympäri tai pinkoa hangessa puuseiväs mukanaan.

Asennetreenit ovat seuranneet Monosta myös valmentajauralle. Nyt niistä saa nauttia, tai kärsiä, kolmiloikkaaja Salminen.

– Oikeastaan perinteeksi on muodostunut ennen joulua tehtävä 60 metrin askelkyykkyhaaste. Viimeksi tein 50 kilon kanssa 60 metriä putkeen askelkyykkyjä. Se ei ole niin lajinomaista, mutta hyvää treeniä mielelle, Salminen kuvailee.

– Mutta pilke silmäkulmassa, Salminen lisää.

Mononen ja Urheiluliiton pituushypyn sekä kolmiloikan lajivalmentaja Suren Ghazaryan ovat joka tapauksessa saaneet Salmisen kehityskäyrän uuteen nousuun.

Koronarajoituksetkaan eivät näytä Salmisen, kuten muidenkaan Suomen yleisurheilijoiden, kevätharjoittelua liiemmin häirinneen.

– Tarkoitus oli reissata Portugaliin ensin kahdeksi viikoksi ja myöhemmin kuukaudeksi, joten kyllähän korona aika merkittävästi vaikutti kuitenkin ohjelmaan.

Koronarajoitusten aikana Salminen harjoittelikin pääosin Helsingin Liikuntamyllyssä Ghazaryanin valvovan silmän alla.

Ennen koronavirusta Salminen ehti voittaa ensimmäisen aikuisten sarjan SM-kultansa, sisäratojen Suomen mestaruuden tuloksella 13,80. Tosin talvikaudella parhaimmillaan 14,20 hypännyt Kristiina Mäkelä ei SM-halleissa ollut mukana.

Viime aikojen kehityskäyrän perusteella Suomi saattaa saada tuleviin kesäolympialaisiin hyvinkin kaksi edustajaa naisten kolmiloikkaan.