Annimari Korte kertasi dramaattista aitakisaa – näin hän kuittasi Nezirin toiveen: ”Kuvista näkee, että hänen kätensä on minun radallani”

Annimari Korte on ollut loistavassa iskussa kauden alusta alkaen.

Huippuvireinen Annimari Korte juoksi lauantaina Espoossa kaksi loistavaa aikaa, mutta jotain jäi silti hampaankoloon.

Pika-aitojen Suomen ennätyksen haltija Annimari Korte juoksi lauantaina Espoossa kaksi loistavaa aikaa, mutta jossiteltavaakin jäi. Erikoinen episodi häiritsi jonkin verran hänen toista lähtöään.

– Paras terä meni siihen lähtösekoiluun. Lisäksi minun ja Nooralotta Nezirin kädet osuivat muutaman kerran yhteen, mikä hidasti jonkin verran. Olin ihan valmistautunut juoksemaan alle ennätykseni, Korte sanoi IS:lle puhelimitse sunnuntaina.

Lähtösekoilulla Korte viittaa illan jälkimmäisen juoksun tilanteeseen, jossa hänet ehdittiin jo hylätä varaslähdön takia, mutta neuvoteltuaan tuomariston kanssa hän sai palata lähtötelineisiin.

– Jotenkin heiluin siinä telineissä. Mulla ei ollut piikkarit kunnolla kiinni, niin siellä näkyy, että olen painanut vähän mutta en ole lähtenyt. Siellä näkyy, että olisin mukamas lähtenyt, sitten tulee kunnon ponnistus puoli sekuntia myöhemmin. Se oli heiluntaa, ja heilunta ei ole varaslähtö, hän kommentoi tilannetta kilpailun jälkeen Ylen tv-haastattelussa.

Korte juoksi lauantain kilpailun ensimmäisessä lähdössä upean ajan 12,81, mikä nosti odotukset korkealle toisen startin suhteen. Toisen lähdön aika 12,82 on mainio, mutta jäi kymmenyksen päähän hänen omissa nimissään olevasta Suomen ennätyksestä.

Aituri kuitenkin uskoo, että uusi ennätysaika syntyy vielä tämän kesän aikana.

– Olen juossut kauden kahdessa ensimmäisessä kisassa jo urani toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi kovimmat ajat. Perustaso on nyt niin kova, että oman ennätyksen pitäisi alittua reilusti.

Kontaktit verottivat

Lähtöhässäkän lisäksi Kortteen molempia juoksuja häiritsivät osumat viereisellä radalla juosseen Nezirin kanssa. IS uutisoi lauantaina Nezirin toiveesta, ettei häntä ja Kortetta sijoitettaisi kilpailuissa vierekkäisille radoille.

Kortteen mukaan kyse ei ole siitä, kuka Nezirin viereisellä radalla juoksee.

– Se on aika sama, kuka siinä Nooralotan vieressä juoksee, jos vauhti on suunnilleen sama. Kuvista näkee, että hänen kätensä on minun radallani.

Espoon pika-aitakilpailun taso oli loistava, sillä myös Neziri pinkoi kontakteista huolimatta aikaan 12,91. Ensimmäisessä lähdössä peräti kolme naista alitti 13 sekunnin rajan, kun Reetta Hurske avasi kisakautensa ajalla 12,98.

Kortteen SE-aika 12,72 syntyi viime heinäkuussa Joensuussa.