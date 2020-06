Kolmiloikan SE-mies Simo Lipsanen kaivoi kikkapussistaan uuden konstin: ”Voi olla merkittävä tekijä”

Simo Lipsanen ponnisti kesällä 2017 kolmiloikan SE-tuloksen 17,14. Nyt haussa on sama rytmi vauhtijuoksuun.

Kolmiloikkaaja Simo Lipsasen ja valmentaja Petri Ruotsalaisen kikkapussukasta on löytynyt uusi konsti. Lipsanen vakioi tänä vuonna vauhtiaan toisella askelmerkillä, joka on asetettu viidennen juoksuaskeleen kohdalle.

"Välimerkillä" säädetään vauhdinjuoksua niin, että Lipsanen löytäisi hyppyynsä rytmin, jolla hän ponnisti kesällä 2017 Suomen ennätyksen 17,14.

– Olen hakenut varmuutta vauhdinjuoksuun. Välimerkki voi olla merkittävä tekijä, sillä suurimmat askelpituuden virheet tulevat yleensä vauhdinjuoksun alussa, Lipsanen avaa asiaa.

Lipsanen on tekninen vauhtihyppääjä, joten kyse on perustavasta ongelmasta. Hän on kärsinyt siitä enenevässä määrin viime kaudet.

Parhaimmillaan Lipsanen lähtee lankulta kuin sipaisten, eleettömästi ilman painopisteen suuria muutoksia. Se ei onnistu, jos hän tulee lankulle sipsuttaen tai askelia venyttäen.

Muutoksilla on silti riskinsä. Välimerkki voi korjata Lipsasen perusongelman, mutta se ei saisi häiritä suorituksen muita osia.

– Toisen askelmerkin käytöstä voisi olla se vaara, että sitä joutuu kyttäilemään liikaa, Lipsanen selittää.

Tekniikka vie tuloksiin

Lipsanen on keskittynyt kevään harjoituskaudella tekniikkaan ja vauhdinjuoksuun niin korostetusti, ettei fysiikkaa ole juuri testattu.

– Hyppyni perustuu siihen, että tekniikka on kunnossa, Lipsanen korostaa.

– Jos saan sen kuntoon, tulosta tulee yleensä sen mukaan.

Välimerkki on auttanut vauhdinjuoksua, ja tekniikka on toiminut harjoituksissa kevyillä vauhdeilla. Lauantaina Lipsanen tekee kesän ensimmäisen kilpailutestin typistetyllä 16 askeleen vauhdilla.

– Olen luottavainen, mutta kisatilanteessa sitten näkee, miten tekniikka toimii kovemmilla tehoilla.

Avauskilpailussa Lipsasella ei ole tulostavoitetta kuin metrin tarkkuudella, sillä kauden avaus on lähinnä kevätkauden harjoitusten testi.

– Tavoite on tehdä ehjiä suorituksia. Olisi mukava saada tekniikka heti haltuun, ettei mene roiskimiseksi. Seuraaviin kisoihin voisi sitten lisätä juoksuvauhtia.

Homman suola

Lipsasen mielestä avauskilpailu on silti poikkeuksellisen mielenkiintoinen.

– Uusi välimerkki on kiva, mielenkiintoinen asia. Koko urheiluhomman suola on se, kun miettii, mitä voisi tehdä paremmin ja kehittää itseään, Lipsanen selittää.

– Ja tuntuu vielä hienommalta, jos vielä onnistuu parantamaan jotain asiaa.

Esimerkkinä voi mainita viime kesän nilkkavaivat, jotka korostivat vauhdinjuoksun ongelmia. Lipsanen ja Ruotsalainen analysoivat kautta ja hoksasivat nilkkaongelman juuret.

– Tuli liikaa rasitusta. Se johtui ainakin osittain siitä, että tein pari kovaa etelänleiriä lähellä kilpailukautta. Levon määrä jäi liian vähäiseksi, ja homma lähti väärille raiteille.

Kolotus päättyi samalla, kun kilpailukausi Dohan MM-kisoissa.

– Nilkkavaivat on saatu hallintaan. Ei ole ollut mitään ongelmia viime kauden jälkeen. Olen ollut terveenä ja paikat on jees, Lipsanen iloitsee.

Lipsanen rakentaa parasta kuntoaan elokuulle. Tekniikkakorjauksen lisäksi tavoitteena on nostaa perustaso lähemmäksi 17 metriä.