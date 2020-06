Neziri, Korte ja Hurske iskevät vihdoin yhteen – syrjäytetty kuningatar janoaa valtaistuimelle: ”Se oli aluksi tosi kova paikka”

Suomen pika-aitatähdet kohtaavat toisensa lauantaina ensi kertaa kymmeneen kuukauteen.

Kotimainen yleisurheilukausi pääsee toden teolla vauhtiin lauantaina, kun Espoossa ja Vantaalla kisataan Teemakisoissa.

Suurin huomio keskittyy Espoon Leppävaarassa illalla käytävään naisten 100 metrin aitajuoksuun, jossa viivalla nähdään koko kivenkova kolmikko Annimari Korte, Nooralotta Neziri ja Reetta Hurske.

Lisämausteensa huippustartteihin tuo Lotta Haralan paluu kilpakentille. Vuoden 2017 Suomen mestarin viime kesä meni täysin pipariksi terveysmurheiden takia.

Komeettakolmikosta satasen on aitonut tänä kesänä toistaiseksi vain Korte, joka teki sen hurjalla tavalla. SE-nainen tykitti kolme viikkoa sitten Lahdessa muille jauhot suuhun lataamalla yhä maailman kauden kärkiaikana olevan 12,84.

– Se oli todella kova. Ajattelin, että pakkohan se on itsekin alkaa juosta kovaa. Olihan se yllättävän kova avaus, jota harvoin näkee, Neziri kertoo ajatuksiaan kilpasiskonsa avauksesta.

Neziri avasi itse kautensa pari viikkoa sitten Oslossa, jossa hän löi Kortteen ja juoksi harvinaisen 200 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen.

– Se oli niin erityyppinen kisa, ettei siitä voi vetää suuria johtopäätöksiä. Mutta se oli kuitenkin ihan positiivinen merkki.

Neziri on päässyt hiomaan harjoituskaudella kuntoaan terveenä. Tänä kesänä tähtäimessä on neljän vuoden takaisen ennätyksen 12,81 rikkominen.

– Kaikki on mennyt hyvin, ja selkeä tavoite on juosta oma ennätys. Kuntoa on kuitenkin tähdätty vasta elokuuhun. Jos ensimmäiseen kisaan pitää joku tavoite asettaa, niin sanotaan, että jos alle 13 sekunnin menee, niin olen tyytyväinen.

Neziri on valmistautunut kauteen Jyväskylässä.

Naisten pika-aidoista on muodostunut suomalaisen yleisurheilun superlaji. Jo viime kaudella Neziri, Korte ja Hurske mahtuivat kaikki Euroopan tilastossa 14 parhaan joukkoon.

Nezirin asema on muuttunut, sillä hän paistatteli vuosikaudet matkan selvänä ykköstähtenä ja SE:n haltijana.

Nyt syrjäytetty kuningatar janoaa takaisin valtaistuimelle.

– Kyllä se totta kai on tavoite. Onhan se iso henkireikä tähän, että on tuollaisia tavoitteita.

– Aluksi se oli kova paikka itselleni, kun olin ollut pitkään yksinäni kärjessä. Mutta nyt olen itsekin nähnyt sen, kuinka paljon tämä kilpailutilanne on tehnyt itselleni hyvää. Tämä tilanne kouluttaa meitä kaikkia kohti arvokisoja ja muitakin kovia kisoja. Sinänsä näen tämän vain positiivisena.

Kolmikko asettuu lauantai-iltana Espoon Leppävaarassa yhtä aikaa viivalle ensi kertaa sitten viime elokuun maaottelun. Asetelma antaa lisävirtaa Nezirille.

– Tiedän, että minua jännittää varmasti tosi paljon. Mutta tiedän myös, että juuri tämän takia pystyn heti ensimmäisessä kilpailussa juoksemaan varmasti hyvin, koska kova kilpailutilanne ajaa siihen.

Varsinkin Kortteen hurjan kaudenavauksen myötä lauantaina Leppävaarassa on lupa odottaa kovia aikoja. Kisapäivälle on luvassa todella lämmin sää, mikä sopii yleensä pikajuoksuun.

Myös Hurske avaa kautensa lauantaina.

Viime kaudella Kortteen tavoin alle Nezirin vanhan SE:n juossut 25-vuotias tamperelainen (12,78) ei ole kuitenkaan päässyt valmistautumaan kauteen parhaalla mahdollisella tavalla.

– Takareisi repesi hallikauden jälkeen. Sen kanssa on ollut sen jälkeen vähän ongelmaa. Lisäksi selkä on vähän oireillut jo hallikaudella ja edelleen, Hurske kertoo.

– Takareisi on kuntoutunut kohtuullisen hyvin. Vähän vielä kiristää, mutta lääkärin mukaan saan jo treenata ihan täysillä.

Hurske on viime kesän ajallaan 12,78 Suomen kaikkien aikojen tilaston kakkonen. Edessä on Korte (12,72), takana Neziri (12,81).

Viime kesänä Hurske lohkaisi sensaatiomaisesti ennätyksestään yli kolme sekunnin kymmenystä. Kevään terveysmurheiden jälkeen hän ei kuitenkaan lähde paukuttelemaan henkseleitä alkavan kauden suhteen.

– Toivoisin, että pystyisin suorittamaan tasaisesti alle 13 sekuntiin. En ole oikein asettanut mitään tavoitteita. Täytyy vähän tarkkailla, miten jalka kestää kisailua.

– Mutta onhan minulla Suomen mestaruuskin puolustettavana. Kilpasiskoista ei ainakaan jää kiinni. Tänä kesänä täytyy juosta todella kovaa, jos aion mestaruuden uusia, Hurske pohtii.

Naiset aitovat sata metriä lauantaina kahdesti. Alustavan aikataulun mukaan ensimmäinen juoksu on kello 19.05 ja toinen 20.20.