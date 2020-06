Supertähden hemmoteltu poika näki isänsä lapsuusmaisemat ja hämmästyi: ”Asuitko todellakin täällä?”

Köyhissä oloissa Portugalin Madeiran saarella kasvanut jalkapallon supertähti esitteli lapsuutensa vaatimatonta kotiaan yltäkylläisyydessä elävälle pojalleen.

Portugalin Madeiran saarella kasvanut jalkapallon supertähti Cristiano Ronaldo on aiemmin kertonut lapsuutensa vaatimattomista oloista.

Hänen äitinsä teki kahta työtä (siivooja ja kokki). Isä oli kunnan töissä puutarhurina. CR7:n piti jakaa huoneensa ensimmäiset 11 vuotta isoveljensä Hugon kanssa.

Neljän lapsen isä vei vanhimman poikansa Cristiano Ronaldo juniorin taannoin kotisaarelleen katsomaan vaatimattomia oloja, joissa portugalilaistähti itse kasvoi. Hänen vanhin poikansa täytti 10 vuotta kesäkuun 17. päivänä.

Urheilu-uransa aikana hän on ansainnut jalkapalloilijana ja mainoskasvona jättimäisen omaisuuden. 35-vuotias on ensimmäinen futaaja, joka on tienannut urallaan yli miljardi dollaria.

– Minun lapseni ovat täysin hemmoteltuja, Cristiano Ronaldo sanoi Expressenin mukaan portugalilaiselle tv-kanavalle TVI:lle

Christiano Ronaldo junior on tottunut ylelliseen elämään, johon kuuluu erilaiset gaalaillat punaisine mattoineen. Kuvassa Ronaldo perheineen Globe Soccer palkintogaalassa Dubaissa vuonna 2019.

Ronaldon mukaan yltäkylläiseen elämään tottuneilla lapsillaan on vaikeuksia ymmärtää, että millaisissa oloissa hän on kasvanut. Ja ettei menestys tule helpolla.

– Poikani katsoi minua ja kysyi epäuskoisena: ”Isä, asuitko sinä todellakin täällä?”. Hän ei voinut uskoa sitä. Poikani kuvittelee, että kaikki on niin helppoa. Elintaso, talo, auto ja millaisia vaatteita käytämme. Hän kuvittelee, että kaikki tämä putoaa vain taivaasta, Ronaldo kertoi.

Cristiano Ronaldo junior on itsekin pukenut Juventuksen pelipaidan päälleen ja hän pelaa isänsä tavoin numerolla yhdeksän. Kuvassa Ronaldo junior U9-junioriturnauksessa Saksassa viime vuonna.

Cristiano Ronaldo on välittänyt jalkapalloilevalle pojalleen kertomaansa viestiä myös muille lapsille puhuessaan eri kouluissa.

Ronaldo on kertonut, ettei hänen perheellään ollut juurikaan rahaa, kun hän oli lapsi. CR7 omistautui täysin jalkapallolle ja käytti siihen kaiken aikansa.

– Yritän iskostaa pojalleni, että pelkkä lahjakkuus ei riitä. Yritän kertoa lapsille, että kovalla työllä ja omistautumisella voi kuitenkin saavuttaa kaiken, minkä haluaa.

Maanantaina isä Ronaldo paukutti rangaistuspotkumaalin Juventuksen 2–0-vierasvoitossa Bolognasta.

Kauden 22. maali oli Cristiano Ronaldon 43:s osuma Italian pääsarjassa. Maanantaisella osumallaan Ronaldosta tuli Serie A:ssa eniten maaleja tehnyt portugalilainen pelaaja.