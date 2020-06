Wilma Murto iskussa juhannusaattona: ”Ottaa päähän, jos Suomen ennätys ei mene”

Wilma Murron tekemä kauden kärkitulos enteilee seiväshyppääjälle ennätyskesää.

Wilma Murto oli aurinkoisin mielin Someron seiväskilpailun jälkeen. Murto otti juhannusaattona tuntumaa täyteen 16 askeleen vauhtiin, kohensi kauden kärkituloksen 460:een ja teki pontevia yrityksiä Suomen ennätyskorkeudesta 472.

– Ottaa päähän, jos Suomen ennätys ei tänä kesänä mene, Murto tiivisti tunnelmansa ja nupuillaan olevan kesäkauden näkymät.

Murron nimissä oleva SE on 471 Zweibrückenin hallikisoista. Sillä on ikää jo törkeästi neljä vuotta, mutta nuorten ME-hyppääjä on vihdoin palaamassa parhaalle tasolleen.

Somerolla Murto käytti ensi kerran urallaan 16 askeleen vauhtia eikä tahtonut vielä hallita kipakkaa kyytiä.

– Se oli tämän kisan jännitysmomentti, Murto tunnusti.

– Ensimmäiset hypyt eivät olleet mallikelpoisia. Vasta kaksi viimeistä yritystä korkeudesta 472 olivat hyviä.

Parhaissa ennätysyrityksissä seipäistä loppui puhti.

– Seipäät menivät niissä yrityksissä niin sanotusti läpi, vaikka vaihdon viimeiseen yritykseen isomman seipään, Murto totesi.

Vauhti haltuun

Murto kilpailee seuraavaksi Espoossa 27. kesäkuuta. Hän toivoo kilpailuun juhannusaaton olosuhteita ja uskoo hallitsevansa pitkän vauhdin jo paremmin.

– Kun saan 16 askeleella juoksurytmin haltuun heti alusta, se helpottaa hypyn loppua. Hypyissä oli jo nyt hyvin energiaa. Tuntuu, että yli 470:n tulokset ovat handlattavissa, Murto pohdiskeli.

Valmentaja Jarno Koivunen oli samaa mieltä.

– Vauhti oli nyt sen verran kovaa, että se oli vielä vähän hakemista, mutta parani loppua kohden. Kunhan vauhti vakioituu, 460:n ylitys pitäisi sen jälkeen olla helppoa. Wilma käytti nyt jo sen verran isoja seipäitä, Koivunen arvioi perjantain hyppyjä.

Myös Lampela parantaa

Elina Lampela oli Someron kilpailussa toinen ennätyksellään 450. Hän kohensi vajaan viikon ikäistä ennätystään viidellä sentillä.

– Oli tosi hyvä fiilis, lämmin sää ja ihan ok-tuulet, Lampela kommentoi kilpailua.

– Noista hypyistä 440:n ylitys oli ehkä teknisesti paras. 450:n ylitys ei ollut teknisesti mikään maailman paras hyppy. Ponnistus lähti ehkä vähän alta ja piti punnertaa itsensä ylös.

Myös Lampela on toipunut vuosien vaikeuksista kehityskäyrälle. Alkukesän hyvien tulosten taustalla on parantunut hyppyvarmuus.

– Sain hallikaudella paljon lisää itseluottamusta ja se on näkynyt kevään hyppytreeneissä. Ne ovat menneet hyvin ja hyppyvarmuus on löytynyt sitä kautta.

Myös Lampela kilpailee seuraavaksi Espoon Teemakilpailuissa 27. kesäkuuta.