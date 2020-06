Kristian Pulli teki valmentajaisänsä kanssa muutoksen, ja tuloksena oli heti SE – ”Kyllä urheilijalla on viimeinen sana”

Kristian Pulli siirsi Tommi Evilän pituushypyn Suomen ennätyksen historiankirjoihin. Asiantuntijoiden mukaan se ei jää Pullin viimeiseksi SE:ksi.

Asiantuntijat uskovat, että Kristian Pullin pituushypyn tuore SE 827, joka kohensi hänen omaa ennätystään 20 sentillä ja Tommi Evilän nimissä ollutta Suomen ennätystäkin viidellä sentillä, on pian historiaa.

– Kristian on Suomen kautta aikain lahjakkain pituushyppääjä Suomessa. Hänen nopeutensa nostaa hänet jopa Tommi Evilän edelle. Hän pystyy toimimaan lankulla todella kovassakin vauhdissa, ja uskon että hän hyppää tänä kesänä vielä 850, sanoo entinen Viipurin Urheilijoiden puheenjohtaja Tapani Taavitsainen.

Hän neuvotteli Kristian Pullin seurasiirron Kaipolan Vireestä Viipurin urheilijoiden riveihin.

– Lisäksi hän on todella älykäs ja tasapainoinen urheilija, joka on omistautunut asialleen sataprosenttisesta. Uskon hänellä olevan tulevaisuudessa mahdollisuuksia jopa olympiamitaliin.

Puhuu Pullista kenen tahansa kanssa, esiin nousevat määrätietoisuus, omistautuminen ja tinkimätön työnteko. Häntä kuvaillaan poikkeuksetta fiksuksi ja analyyttiseksi urheilijaksi, joka tekee kaikkensa kehittyäkseen.

Pulli, 25, on lahjakas hyppääjä, joka on nyt matkalla kohti täyden potentiaalinsa ulosmittaamista. Hän on myös materiaalitekniikan opiskelija Tampereen teknillisessä yliopistossa, mutta tällä hetkellä opinnot etenevät rauhalliseen tahtiin täysin urheilun ehdoilla.

Urheilulle omistautunut nuorimies asuu yksin opiskelukaupungissaan Tampereella ja käyttää vapaa-aikansakin mieluiten urheilun seuraamiseen. Koronakevät on tosin aiheuttanut tähän harrastukseen ikävän loven.

– Vähän tylsää on ollut, kun kaikki urheilu on ollut pysähdyksissä. Nyt olen kävellyt aika paljon luonnossa. Onneksi minulla on hyvin kavereita täällä Tampereella, heidän kanssaan hengailu tuo hieman vastapainoa askeettiseen urheilijanelämään, Pulli kertoo IS:lle.

Espoossa syntynyttä uutta Suomen ennätystä kelpasi tuulettaa.

Urheilullisen nuorukaisen matka alkoi vuosituhannen taitteessa Jämsässä.

Pulli harrasti aktiivisena lapsena urheilua monipuolisesti. Yleisurheilun lisäksi lajivalikoimaan kuuluivat jääkiekko, jalkapallo, suunnistus ja hiihto. Yläasteikäisenä hän valitsi päälajikseen yleisurheilun ja hyppylajit.

Pituushyppy ei kuitenkaan ollut nuorukaisen päälaji vielä silloinkaan, vaan kaksikymppisesti asti hän panosti enemmän kolmiloikkaan.

– Uskon että kolmiloikkataustastani on paljon hyötyä myös pituushyppyyn. Pystyn tekemään esimerkiksi kovavauhtisia loikkaharjoituksia, jotka eivät luonnistuisi ilman loikkataustaa, Pulli sanoo.

Päälajin vaihtoon vaikuttivat kolmiloikan aiheuttamat kantapäävaivat sekä pituushypyn roima tuloskehitys kesällä 2014. Pullin ennätys kehittyi tuona kesänä lukemiin 789, joka on kova tulos 19-vuotiaalle urheilijalle.

” Kristian vaatii paljon myös minulta. Kaikki asiat ja mahdolliset muutokset on pystyttävä perustelemaan tarkasti.

Pulli on hypännyt koko uransa ajan isänsä Seppo Pullin valmennuksessa. Vaikka hyppääjä asuu suurimman osan vuodesta Tampereella, kesäksi hän siirtää tukikohtansa kotikaupunkiinsa Jämsään.

Isä-poika-valmennussuhde ei aina ole helpoin mahdollinen viritelmä, mutta Kristianin mukaan homma toimii kaksikon välillä hyvin.

– Valmennussuhteemme on kehittynyt vuosien saatossa. Jaamme näkemyksiä keskenämme, mutta onneksi urheilijalla on kuitenkin viimeinen sana. Harvemmin meillä on mitään ongelmia keskenämme, Kristian Pulli sanoi.

– Näinhän se on, kyllä urheilijalla on viimeinen sana, isä Seppo vahvisti.

Valmentajaisä on samaa mieltä myös valmennussuhteen kehittymisestä.

– Kristianilla tietenkin on oman mielipiteen osuus kasvanut. Hän on todella analyyttinen urheilija. Vaihdamme paljon ajatuksia ja teemme sitten porukalla päätökset, hän kertoo.

– Kristian vaatii paljon myös minulta. Kaikki asiat ja mahdolliset muutokset on pystyttävä perustelemaan tarkasti.

Yksi näkyvä muutos on nyt ajettu sisään Pullin hyppytekniikassa. Hän tekee nyt ilmassa aiemman kahden ja puolen saksauksen sijaan kolme ja puoli saksausta.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että kädet ja jalat tekevät aiempaa enemmän liikettä hypyn ollessa ilmassa.

– Se edesauttaa sitä, että ponnistusvaiheessa pystyy nojaamaan enemmän eteenpäin. Näin ponnistuksessa vauhti säilyy paremmin. Aiemmin oli hieman vaikeuksia saada vauhtia jatkumaan hyppyyn kunnolla, urheilija avaa.

Tekniikkamuutos vaikuttaa varsin onnistuneelta, kun ensimmäisen kilpailun ensimmäinen hyppy kohensi omaa ennätystä 20 sentillä.

Pulli Berliinin EM-kisoissa 2018.

Seurasiirrosta koituu Pullille taloudellista hyötyä, mutta valmentajaisä Seppo Pullia harmittaa aiheen nouseminen otsikoihin.

– Puhutaan kuitenkin niin pienistä summista. Kristian elää käytännössä asumistuella, kun urheilun takia opintopisteet eivät aina riitä opintotuen nostamiseen. Suomalaisen urheilijan arki on aika raadollinen, hän sanoo.

– Ei isompaan seuraan siirtymisessä ole mitään erikoista, sitä tapahtuu koko ajan.