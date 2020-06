Suomen uuden yleisurheilukomeetan punttitulokset kertovat kovaa kieltä – vetää vertoja jopa Seppo Rädylle!

22-vuotias moukarinheittäjä Aaron Kangas on Suomen kuumimpia yleisurheilunimiä.

Heti kesäkauden avauskilpailussa kesäkuun alussa tärähti. Aaron Kangas moukaroi ennätyksensä 77,09 metriä, mikä ylitti viime kesän parhaan tuloksen lähes kolmella metrillä.

Vasta 22-vuotiaan Kankaan kovasta kunnosta saatiin osoitus myös toisessa kisassa, jossa 75 metrin viiva ylittyi jälleen parikin kertaa. Kankaanpään kentän laidalta kantautuneiden huhujen mukaan sektorista ohi lensi vielä paljon 75 metriä pidempikin kaari.

Vaikka monet yleisurheilufanit muistavat vielä Olli-Pekka Karjalaisen hirmuvuodet ja 80 metrin lähes arkipäiväiset ylitykset, ajat moukarissa ovat muuttuneet sitten 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen. Viime vuosina 80 metriin on kyennyt vain pari miestä vuodessa.

Tulos 77,09 olisi oikeuttanut kahdeksan parhaan joukkoon yhtä lukuun ottamatta kaikissa 2010-luvun arvokisoissa. Kerran sillä oltaisiin otettu mitalikin. Suomen kaikkien aikojen tilastossa Kangas nousi kerralla kuudenneksi.

Hurja tulos ei kuitenkaan hetkauttanut nuorta kankaanpääläistä.

– Hienosti on kausi alkanut, mutta harjoituskausi meni sen verran hyvin, että osasin odottaa hyviä heittoja, Kangas sanoo.

– On yhä tuntunut, että tänä kesänä on vielä varaa kiristää.

Kangas kotikentällään Kankaanpäässä.

Kangas on vielä 22-vuotiaana vahvasti kehittyvässä iässä, mutta jo nyt voimatasot kertovat, että ruutia on takana. Punttisalilla rauta tottelee.

– Rinnallevedossa maksimi on nyt 180 kiloa ja etukyykyssä 230. Ne ovat harjoitusten pääliikkeet.

Jotain osviittaa tuloksista saa, kun niitä vertaa yleisurheilupiirien legendaariseen voimamieheen Seppo Rätyyn. Hän kertoi taannoin Helsingin Sanomien haastattelussa nostaneensa parhaimmillaan etukyykystä juuri 230 kiloa. Rinnallevedossa Kankaalla tosin riittää vielä kirittävää. Siinä Räty kertoi ennätyksekseen 215 kiloa.

– Mutta moukarissa itse lajitreeni on moniin muihin lajeihin verrattuna todella tärkeä. Nyt kesällä heitän neljä kertaa viikossa noin parikymmentä heittoa joka kerta. Punttitreenejä on oikeastaan saman verran, Kangas kertoo.

Voima on Kankaalla verissä. Hänen neljä vuotta vanhempi isoveljensä Arttu on ainoa edellisten 14 vuoden aikana 20 metrin kuulakerhoon liittynyt suomalainen. Joskaan kuusinkertaisen Suomen mestarin tulokset eivät ole kehittyneet viime vuosina aivan odotetulla tavalla.

– En kyllä muista, koska olisimme viimeksi painineet, pikkuveli Aaron naurahtaa.

– Enemmänkin meidän kisailu ja vääntö on nykyään punttisalilla. Olemme tehneet paljon yhteistreeniä.

Yhä vanhempiensa luona Kankaanpäässä asuva Kangas on saanut keskittyä täysipainoisesti moukarinheittoon. Häntä valmentaa isänsä Jarmo.

Aaron Kankaan uusi ennätys on 77,09 metriä.

Kangas valittiin viime syksynä mukaan SUL:n uuteen 12 nuoren yleisurheilijan supertalenttiryhmään, ja tulokset ovat olleet sen mukaisia.

– Viime kaudella kehityin sen verran, että nyt saan ensimmäistä kertaa liitolta ja Olympiakomitealta hyvin tukea. Siinä mielessä asiat ovat nyt hyvin, Kangas sanoo ja kertoo pyrkivänsä seuraavaksi opiskelemaan moukarinheiton ohessa.

Tällä hetkellä Kangas komeilee moukarin maailmantilastossa kuudentena. Viime kaudella hänen 77,09-metrisensä olisi riittänyt 18. sijaan.

Pullat ovat tällä hetkellä hyvin uunissa tulevaisuutta ajatellen. Esimerkiksi viime kauden maailman kärkikymmenikön keski-ikä oli noin 27 vuotta.

Tällä kaudella tärkeimmät kisat siintävät vasta elokuussa. Kangas uskoo, että ennätyksen kohentaminen jopa 78–79 metriin on jo tänä kesänä mahdollisuuksien rajoissa.

80 metrin haamurajakin siintää pian horisontissa. Sen on SE-mies Karjalaisen (83,30) lisäksi rikkonut suomalaisista vain vuoden 1984 olympiavoittaja Juha Tiainen (81,52). Suomen-tilaston kolmostulos on David Söderbergin vuonna 2003 heittämä ennätys 78,83.

– Kasikymppinen ei ihan vielä ole tavoitteena, mutta jos tällä tavalla kehityn, niin saas nähdä, koska se menee, Kangas pohtii.

– Uskon, että se 80 metriä on tulevaisuudessa täysin mahdollinen, jos vain pysyn terveenä. Aina kun saa hyvän treenikauden alle, niin pitäisi ainakin mennä eteenpäin.

Kangas on asettanut ison maalinsa neljän vuoden päähän.

– Olen edennyt vuosi kerrallaan, mutta iso päämäärä on vuoden 2024 olympialaisissa.

Silloinkin Kankaalla on ikää vasta 27 vuotta, joten kehityksen jatkuessa arvokisoja on tarjolla vielä vino pino.

Karjalainen: ”Nyt pitää vain jatkaa hommia”

Nykyään Kuortaneen urheiluopistolla valmennuksen asiantuntijana työskentelevä Olli-Pekka Karjalainen on seurannut mielissään käynnissä olevaa suomalaisen moukarinheiton nousukautta.

Kankaan kova kehitys ei ole tullut Euroopan mestarille yllätyksenä.

– Kyllä tuollainen ihan odotettavissa oli aiemmat signaalit huomioon ottaen. Nyt täytyy toivoa, että tuo oli vain kaudenavaus, ja vielä tulee lisää.

– On ilahduttavaa, että perustaso on selkeästi eri tasolla kuin aiempina vuosina. Mutta kausihan on vielä nuori. Yleensä nousujohtoisesti pitäisi mennä, joten kyllähän tuo loppukesäänkin lupaa aika hyvää.

Moukarinheiton SE 83,30 on Olli-Pekka Karjalaisen nimissä.

Karjalainen korostaa, että niin Kankaalla kuin Suomen muillakin nuorilla moukaritoivoilla matka on vasta alussa.

– Hyvältä näyttää, mutta nyt pitää vain jatkaa hommia. Toivottavasti se sitten realisoituu myöhemmin arvokisamenestyksenäkin.