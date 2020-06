Hiihtomaailman norjalainen supertähti vastasi saamaansa arvosteluun käyttämästään apukeinosta maailmantilaston kärkijuoksussaan.

Maailman kärkiajan eilen 10 000 metrillä juossut norjalainen hiihtäjätähti Therese Johaug vastasi valojäniksen käyttämisestä saamaansa arvosteluun norjalaisella Nettavising-sivustolla.

– Olen täysin eri mieltä. On isompi huijaus käyttää tavallista jänistä, Johaug, 31, lataa Expressenin mukaan takaisin.

Ruotsalainen yleisurheiluasintuntija A. Lennart Julin ei hyväsksy valojäniksen käyttämistä.

– Minusta tämä on aika surullista. Valojänis on ollut kielletty käytännössä koko yleisurheilun historian ajan, koska sitä on pidetty luvattomana apuna. Vuosi tai kaksi sitten kansainvälinen yleisurheiluliitto kumosi kiellon äkillisesti, Julin kommentoi Expressenille.

Valojäniksen käyttämisen lisäksi Johaugin osallistumista koko kilpailuun ylipäänsä herätti kritiikkiä. Bislett Gamesin järjestäjät ovat pitkään noudattaneet tiukkaa linjaa siitä, että dopingrangaistuksen kärsineitä urheilijoita ei kutsuta mukaan.

Johaug jäi kiinni dopingista vuonna 2016.

Rullasukset hetkeksi sivuun laittanut norjalainen paineli kymppitonnin soolojuoksunsa Oslossa aikaan 31.40,67.

Arvostelun lisäksi Johaugin maailmantilaston kärkijuoksu sai erityisesti kotimaassaan myös ylistystä. Innoikkaimmat olivat valmiita jakamaan Johaugille jo kisapassia ensikesän Tokion kesäolympialaisiin.

Perinteikäs, vuodesta 1965 kisattu, yleisurheilukilpailu Bislett Games on viime vuosina kisattu Timanttiliigan osakilpailuna. Tänä vuonna Oslon kilpailut järjestettiin koronaepidemian vuoksi nimellä Impossible Games, jonka lajeissa nähtiin muitakin erikoisuuksia. Renaud Lavillenie osallistui seiväskisaan etänä omalta takapihaltaan Ranskasta ja Nooralotta Neziri laittoi Suomen ennätyksen uusiin lukemiin harvoin juostavalla 200 metrin aitamatkalla.