Krista Tervo pitää jo nyt Suomen ennätystä pilkkanaan – tavoite siintää kuitenkin jossain vieläkin pidemmällä

Suomen moukariheitto on tällä hetkellä kovassa nosteessa. Aallonharjalla porhaltaa SE-nainen Krista Tervo.

Moukarinheittäjä Krista Tervo, 22, on noussut vaivihkaa suomalaisen yleisurheilun eturiviin.

Kotkalainen rikkoi viime kesänä 18 vuotta voimassa olleen Mia Strömmerin Suomen ennätyksen 69,63 ja paiskoi ensimmäisenä suomalaisnaisena neljän kilon rautapallon 70 metrin tuolle puolen.

Kuluva kausi alkoi ryminällä viime viikonloppuna Somerolla, kun Tervo heitti heti avauskisassaan kahdesti yli aiemman SE:n ja kirjasi sen nyt peräti lukemiin 71,93.

– Tiesin, että kehitystä on tapahtunut talven aikana, mutta arvelin, että ehkä juuri sellaisen juuri ja juuri yli 70-metrisen pystyisin heittämään, Tervo sanoo.

– Mutta että noin lähelle 72... En olisi osannut ihan sellaista odottaa.

Kesän tulostavoite meni rikki jo ennen kuin kausi ehti kunnolla alkaakaan.

– Puhuimme valmentajan kanssa, että jos 72 metriä heitän tänä kesänä, niin on aivan helvetin kova.

– Lähdimme kuitenkin liikkeelle siitä, että tänä kesänä jossakin kohtaa olisi hyvä saavuttaa sellainen 71,5 metriä. No sehän meni sitten heti ekassa kisassa.

Uutta tulostavoitetta tälle kesälle Tervo ei ole asettanut. Hän kuitenkin uskoo, että rahkeita uuteen ennätysparannukseen vielä löytyy.

– Enemmänkin tavoitteena olisi nyt nostaa yleistä kilpailutasoa niin, ettei tuloksissa olisi kovin suurta hajontaa. Se olisi tärkeää arvokisojakin ajatellen.

Kauden toisessa kisassaan keskiviikkona Kankaanpäässä Tervon voittotulos oli 68,22.

Tervo on ollut mukana aikuisten arvokisoissa jo EM-Berliinissä 2018 ja viime syksynä MM-Dohassa. Molemmilla kerroilla finaali on kuitenkin jäänyt vielä haaveeksi.

Kotkalaista Karhulan Katajaisia edustava Tervo muutti viime syksynä synnyinkaupungistaan Tampereelle.

– Kaipasin vähän uusia juttuja elämään. Haluan myös jossakin kohtaa päästä tänne opiskelemaan. Tampere on yksi parhaista paikoista, jossa voi yhdistää urheilun ja opiskelun.

– Viime vuonna en vielä päässyt kouluun. Nyt hain taas fysioterapeuttikoulutukseen. Mutta nuo koulujutut eivät koskaan ole olleet ihan niitä suurimpia vahvuuksiani, joten saas nähdä, miten käy.

Viime vuodet Tervo on pystynyt keskittymään täysipainoisesti vain moukarinheittoon.

– Välillä on tietysti vähän tiukkaa, mutta olen päättänyt, että haluan panostaa urheiluun. Sitä olen yrittänyt ja ihan hyvin olen toistaiseksi pärjännyt. Mutta haluaisin myös opiskella jonkun ammatin. Saisi vähän muutakin ajateltavaa urheilun lisäksi.

Yksilöurheilijana suurimman valokeilan ulkopuolella yhteistyökumppanit ovat kiven alla.

– Niin, onhan se aika vaikeaa. Harvoin kukaan ainakaan tulee mitään ehdottelemaan, että kiinnostaisiko tällainen. Itse pitää olla aika todella aktiivinen.

Krista Tervon uran iso tavoite siintää vasta Pariisin olympialaisissa.

Tervon valmentajana toimii jo kuudetta vuotta Jukka Vihtonen. Hän luonnehtii valmennettavaansa räväkäksi tapaukseksi niin ringissä kuin sen ulkopuolella.

– Krista on rempseä nuori nainen. Mutta hän on tosi helppo valmennettava, joka pystyy älyttömän hyvin nykyään analysoimaan itseään ja heittojaan, Vihtonen kertoo.

Vaikka Tervo pitää jo nyt Suomen ennätystä pilkkanaan, matkaa maailman huipulle on vielä reilusti. Tuoreella SE:llä Tervo olisi sijoittunut viime kauden maailmantilastossa 23:nneksi.

Naisten moukari on lajina nuori. Arvokisaohjelmaan se tuli vasta MM-vuonna 1999. Tervon 71,93-metrinen on kuitenkin sen verran kova tulos, että sillä olisi oltu mukana jokaisessa historian arvokisafinaalissa.

22 vuoden iässä Tervon parhaat vuodet siintävät vasta horisontissa. Esimerkiksi viime kauden maailmantilaston 15 parhaan keski-ikä oli runsaat 27 vuotta.

Maailmantilaston kymmenen kärkeen nouseminen vaatisi noin 75-metristä siivua. Sellaisella on voitettu myös mitali viime vuosina arvokisoista.

Vihtosen mukaan seiskavitonen ei ole Tervolle tulevaisuudessa utopiaa. Kaksikko on asettanut suuren tavoitteen vuoden 2024 Pariisin olympialaisiin.

– Kyllä se (75 metriä) varmaankin realismia on. Toki siihen täytyy vielä kovasti tehdä hommia. Mutta kuten todettua, neljän vuoden kuluttua olisi tarkoitus olla kovimmassa kunnossa. Että eihän se ole kuin metri per vuosi lisää!

Moukarinheitto on Suomessa muutenkin vahvassa myötätuulessa.

SE-Tervon lisäksi lupaavia tuloksia on tehnyt useampi nuori heittäjä, kuten 21-vuotias Kiira Väänänen (64,42) ja 23-vuotias Suvi Koskinen (66,01). Kenties kovimman kirittäjän Tervo on pian saamassa vasta 17-vuotiaasta huippulupauksesta Silja Kososesta, joka heitti viime viikonloppuna 19-vuotiaiden SE:n ja ikäluokan maailman kauden kärkituloksen 67,99.

Myös miesten puolella moukarivaltikka on siirtynyt vahvasti nuorten miesten käsiin. Kuumin nimi on 22-vuotias Aaron Kangas, joka räväytti viime viikonlopun 77,09-metrisellään Suomen kaikkien aikojen tilastossa kuudenneksi. Keskiviikkona Kangas uhkui jälleen kovaa virettä puhkomalla 75 metrin rajan kahdesti.

Tervon tavoin yhä vahvasti kehittyvässä iässä oleva Kangas olisi yltänyt tuoreella ennätystuloksellaan viime syksyn MM-Dohassa vain reilun metrin päähän mitalista.

Tervon ikätoveri Aaron Kangas on miesten puolella moukarinheiton huippulupaava kärkinimi.

– Meillä moukarissa on takana hyvät tiimit. Niin miesten kuin naisten osalta on niin valmentajilla kuin urheilijoillakin aikamoinen joukkuehenki päällä. Se on varmasti iso syy, Vihtonen pohtii.

Esimerkiksi Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo arvioi jo viime kesänä, että moukarista on muodostumassa Suomeen perinteistä keihäänheittoa kovempi laji.

– Meillä vedetään aika hyvin samaa köyttä moukarissa. Olen itsekin ollut mukana keihäspuolella, ja siellä on paljon tietynlaista eripuraa ja kyräilyä, Vihtonen sanoo.

Myös Tervo on aistinut lajipiirin yhteisen sävelen ja avoimen kulttuurin, vaikka urheilijoilla on omat henkilökohtaiset valmentajansa.

– Esimerkiksi kun on ollut maajoukkueleirejä, niin kaikki valmentajat pyrkivät auttamaan toisiaan. Valmentajien yhteistyö on ollut viime vuosina hyvää. He ovat myös ehkä tietyllä tapaa pyrkineet uudistamaan ajatuksiaan, Tervo sanoo.

– Suomessa ollut paljon lupaavia nuoria heittäjiä, ja valmennuksessa tehty paljon oikeita asioita. Nyt alkaa sitten kypsyä ihan kansainvälisenkin tason urheilijoita.