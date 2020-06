Näin Tommi Evilä reagoi SE:nsä rikkomiseen C Morella

Kristian Pulli ylitti torstaina viidellä sentillä Tommi Evilän pituushypyn Suomen ennätyksen.

– 827 ei millään mitenkään hutiloiden tule, kommentoi Tommi Evilä C Morelle, kun Kristian Pulli oli aiemmin torstaina rikkonut Evilän pituushypyn Suomen ennätyksen.

Pulli leiskautti Espoossa uudeksi SE-tulokseksi 827. Komea hyppy tuli normaalia lyhyemmällä vauhdilla, mihin Eviläkin otti kantaa.

– Toivottavasti nyt juoni löytyy, että mikä on sopiva vauhti lankulle tuloon. Lahjakkuuttahan miehessä on ollut valtavasti. Loukkaantumisista hän ei ole kärsinyt ja mies on parhaassa iässä, 25 vuotta. Mikäs siinä muuta kuin onnittelut ja eteenpäin, Evilä kehui Pullia.

Oslon Impossible Games -kilpailua C Morelle kommentoinut Evilä ei vielä torstai-iltana ollut Pullin hyppyä nähnyt.

– En ollut paikan päällä, mutta katson sen varmasti.

Evilän rikottu Suomen ennätys oli 822. Sen ”Santanisti” hyppäsi vuonna 2008.

Evilä voitti pituushypyn MM-pronssia Helsingin kisoissa vuonna 2005. Nykyään hän on kommentaattoriroolinsa lisäksi Suomen Urheiluliiton valmennuspäällikkö.