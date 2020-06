Lasse Virénin ennätys helisemässä tänä kesänä? Suomen juoksijasuuruus antoi myrskyvaroituksen

Topi Raitasen kauden avauskisa sunnuntaina Lahdessa vakuutti asiantuntija Lauri Hollon.

Topi Raitanen kertoi keväällä tavoitelleensa tältä kaudelta 3 000 metrin esteissä EM-pronssia.

Kuten tiedetään, koronapandemia siirsi olympialaisia vuodella ja perui syksyn Pariisin EM-kisat kokonaan.

Täysin haihattelua Raitasen kova tavoite ei ollut. Siitä osoitus saatiin sunnuntaina, kun hän avasi kilpailukautensa 3 000 metrin sileällä Lahdessa.

Raitasen voittoaika 7.52,89 jäi vain seitsemän sadasosaa hänen viime kaudella juoksemasta ennätyksestään.

– Se oli avauskisaksi todella vahva osoitus, että eteenpäin on menty. Viimeisen tonnin aika oli 2.31, mikä on 7.33:n tahtia, sanoo Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

– Juoksu näytti hirvittävän helpolta. ”Jänis” veti sen vajaat pari kilsaa, niin se näytti ihan lenkkivauhdilta. Sitten tuli tasainen kiristys, joka ei vaikuttanut tuottavan mitään erityistä tuskaa.

Arvokisaohjelmiin kuulumattoman matkan Suomen ennätys 7.43,2 on peräisin 1970-luvulta. Sen kellottivat sekä Lasse Virén (1972) että Ari Paunonen (1977).

Hollon mukaan Suomen ennätys on Raitaselle täysin mahdollinen jo tänä kesänä.

– Tuo Lahden aika kertoo äärimmäisen hyvää. Kun kausi etenee ja toivottavasti jossakin vaiheessa päästään kansainvälisiin kisoihin, SE on rikottavissa. Tuo juoksu kertoi, että monen sekunnin päässä ei voida siitä enää olla.

IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

Raitasen päämatka on kuitenkin esteet. Niissä hän juoksi viime kesänä Turussa ennätyksekseen 8.21,47.

– Mielestäni Raitasella jäi viime kesänä vielä vähän varastoon. Hän ei päässyt kuitenkaan parhaassa kunnossaan ihan sellaisiin kisoihin mukaan, joissa olisi voinut juosta vielä kovempaa.

Esteiden Suomen ennätystä pitää halussaan vuoden 2006 Euroopan mestari Jukka Keskisalo ajalla 8.10,67.

– Se on jo niin kova aika, että on vaikea sanoa, onko Raitasella vielä mahdollisuuksia siihen, Hollo pohtii.

– Niin on toki 7.43 sileälläkin. Keskisalo ei juossut hirveästi sileän kisoja, mutta hänen ennätyksensä oli 7.49. Jos Raitanen painelee siitä vielä viisi sekuntia kovempaa, niin ei ole hirveän vaikea päätellä, ettei esteidenkään Suomen ennätys olisi silloin enää kaukana.

Viime viikonlopun kauden avauskisojen parasta antia oli myös moukarinheitto.

Krista Tervo paransi nimissään ollutta Suomen ennätystä lähes kahdella metrillä lukemiin 71,93.

Miesten puolella Aaron Kangas sen sijaan jysäytti Suomen kautta aikain tilastossa kuudenneksi 77,09-metrisellään, joka paransi hänen aiempaa ennätystään 2,5 metriä.

Tulos 77,09 olisi oikeuttanut kahdeksan parhaan joukkoon yhtä lukuun ottamatta kaikissa 2010-luvun arvokisoissa. Viime syksynä Dohan MM-kisoissa sillä olisi jääty vain reilun metrin päähän mitalista.

– Vaikka Tervo teki uuden SE:n, suhteessa maailmankärkeen Kankaan suoritus oli vielä selkeästi kovempi, Hollo sanoo.

Viime kauden maailmantilastossa Kangas olisi yltänyt tuloksellaan sijalle 18. Tervon sijoitus olisi ollut 23:s.

Onko Aaron Kangas Olli-Pekka Karjalaisen manttelinperijä?

Moukarinheitosta on muodostumassa Suomen uusi valttikortti yleisurheilupiireissä. Sekä Kangas että Tervo ovat 22-vuotiaita eli vasta matkalla kohti parhaita vuosiaan.

Taustalta puskee kohti huippua myös muita lupauksia, kuten esimerkiksi viikonloppuna 19-vuotiaiden SE:n ja ikäluokan maailman kauden kärkituloksen heittänyt Silja Kosonen, 19.

– Ja pitää muistaa, että aika harvoin kauden paras tulee kellään heti kauden avauskisassa.

Yleisurheilukausi alkoi vasta viime viikolla, mutta useat suomalaisurheilijat tekivät heti hurjia tuloksia. Se yllätti myös Hollon.

Kevään koronatilanne sekoitti yleisurheilukalenterit ja pitkään näytti epävarmalta, päästäänkö edes vielä kesäkuussa kilpailemaan.

– Kyllähän tämä on ollut siihenkin nähden hieno aloitus. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee se, että harva on edes ollut missään etelässä vaan on jouduttu treenaamana kotioloissa. Miten tämä näin voi mennä?

– On hyvä miettiä, tekevätkö etelänleirit sittenkään autuaaksi. Ehkä niiden merkitys on monille suurempi henkisesti kuin fyysisesti. Moni saattaa leireillä vetää herkemmin yli harjoittelun kanssa. Se voisi olla yksi selittävä tekijä, miksi kausi lähti näin hyvin monella liikkeelle, Hollo sanoo.