Oskari Mörö on Suomen yleisurheilun erikoistapaus – ”Jälkikäteen voi sanoa, että oli ehkä hyvä, etten päässyt Dohaan”

Oskari Möröllä on takanaan ensimmäistä kertaa koskaan ehjä harjoituskausi.

Aitajuoksija Oskari Möröä, 27, voi hyvällä syyllä pitää suomalaisen yleisurheilun erikoistapauksena. Kukaan ei ole yhtä vähillä lajiharjoitusmäärillä yltänyt samanlaisiin saavutuksiin: EM-kisoissa neljäs ja kahdeksas ja Rion olympiakisojen välierissä 2016 voimassa oleva Suomen ennätys 49,04.

– Tuon voi allekirjoittaa aivan täysin, vahvisti entinen huippuaituri Petra Stenman, joka alkoi vuonna 2018 vastata Mörön valmennuksesta.

Stenman seurasi Lahden stadionilla sunnuntaina tyytyväisenä, miten Mörö kauden avauskilpailussaan juoksi harvinaisen 200 metrin aitamatkan uuden SE:n 23,24 puolentuhannen henkilön täyttämän katsomon edessä.

Möröä on siunattu harvinaisella elimistöllisellä lahjakkuudella, jonka ansiosta hän on päässyt terävään kuntoon, kun on hetkenkin saanut treenata terveenä. Tällaisella herkkyydellä on kuitenkin myös ikävä toinen puolensa.

Nuorten MM-finaalissa jo 2012 kuudennelle sijalle juossut lohjalainen on kärsinyt uransa aikana valtavasta määrästä erilaisia vammoja ja sairauksia. Milloin on vihoitellut lonkka, milloin takareisi, pohje tai kantapää. Tai sitten on iskenyt vakava vatsavirus tai mykoplasma.

Kun Mörö oli vuonna 2016 noussut aivan kansainvälisen huipun tuntumaan, sekä kausi 2017 että 2018 olivat terveyssyistä erittäin raskaita pettymyksiä, joista jälkimmäinen päättyi heti alkuunsa.

Jo hiipuvaksi suuruudeksi arveltu aituri kasaili kuitenkin itsensä loppukaudesta 2019 sellaiseen kuntoon, että MM-paikka Dohaan jäi todella lähelle.

– Nyt jälkikäteen voi sanoa, että oli ehkä ihan hyvä, etten päässyt Dohaan. Kisat pidettiin niin myöhään syksyllä.

Nyt Mörö pääsi kerrankin ehjänä muutaman viikon ylimenokaudelle ja on omaksikin hämmästyksekseen saanut treenata koko syksyn, talven ja kevään terveenä. Lievä pohjevaivakin hellitti ennen Lahtea.

– Oli itse asiassa ensimmäinen tällainen harjoituskausi koko huippu-urheilijan urallani.

Mörö voitti sunnuntaina Lahdessa SE-ajalla 23,24. Elmo Lakka (vas.) tuli kolmanneksi ajalla 23,63.

Mörö ei ole murehtinut sitä, ettei Tokioon voi antaa olympianäyttöjä kuin vasta 1. joulukuuta alkaen. Moni eurooppalainen suunnannee silloin Oseaniaan antamaan näyttöjä, mutta Mörö suhtautuu ajatukseen kaukomatkailusta skeptisesti.

– Mahdollisuus on tiedostettu, mutta täytyisi olla todella hyvässä kunnossa, jotta olympiaraja (48,90) menisi. Eli miten se kuntopiikki sitten vaikuttaisi kesään?

Talven pitkän leirin Mörö teki Etelä-Afrikassa seuranaan luottofysioterapeutti Jari Malinen. Valmentaja Stenmanin piti matkustaa maahan 15. maaliskuuta, mutta suunnitelmat menivät tunnetuista syistä uusiksi.

Lähivalmennus muuttui Etelä-Afrikasta lähetettyjen videoiden analysoinniksi.