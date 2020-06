Annimari Korte, Oskari Mörö ja muut viivalla! Huippuyleisurheilua Lahdessa, IS seuraa

IS SEURAA

Lahdessa kisataan sunnuntaina Uusi Alku -yleisurheilukisoissa.

Kesäkuu toi tullessaan lievemmät koronavirusrajoitukset, ja samalla kotimaisen huipputason yleisurheilun jälleen urheilunjanoisen kansan kalentereihin.

Aiemmin tällä viikolla on kisattu muun muassa Somerolla lauantaina ja Jyväskylässä maanantaina, ja sunnuntai-iltana on luvassa Lahdessa järjestettävä Uusi Alku -kilpailu. IS seuraa iltaa tämän artikkelin alapuolen seurannassa.

Lahden urheilupyhätössä viivalla nähdään muun muassa 400 metrin aituri Oskari Mörö sekä pika-aituri Elmo Lakka harvinaisemmalla 200 metrin matkalla, Topi Raitanen 3000 metrillä, naisten 100 metrin aidoissa Annimari Korte ja nippu muita suomalaisnimiä, myös keihäässä ja korkeushypyssä.

Järjestäjäseura Lahden Ahkeran julkaisema kilpailun aikataulu: