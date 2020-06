Keihään Suomen kärkinimet kirittävät toisiaan Turussa – ”Tässä on ainoastaan positiivisia puolia”

Turkuun on syntynyt naisten keihäskeskittymä, jonka urheilijat kirittävät toisiaan kohti 60 metriä.

Jos kauden avauskisan tuloslistaa on uskominen, naisten keihäsvaltikka on heilahtanut vahvasti länsirannikon suuntaan.

Jyväskylässä voiton vei roimasti ennätystään parantanut raumalainen lupaus Julia Valtanen (57,84), mutta hänen kannassaan tulivat turkulaiset Jatta-Mari Jääskeläinen (55,86) ja niin ikään ennätystään kaunistellut Sanne Erkkola (55,58).

Molemmat ovat kuuluneet viime syksystä asti oman keihäsuransa 2018 lopettaneen Tuomas Laaksosen talliin. Turun 55 metrin kerhon täydentää olkavammaansa kuntouttava Elina Kinnunen.

– Asuin itse keihäskommuunissa, ja se antoi paljon. Näillä naisilla on kotikulmilla sellainen mahdollisuus, ja on varmasti hyötyä, että he haastavat päivittäin toinen toisiaan, aikanaan Lassi Etelätalon ja Sampo Lehtolan kanssa asunut Laaksonen sanoo.

– Tässä tilanteessa on ainoastaan positiivisia puolia. Olemme kaikki ystäviä keskenämme, ja yhdessä treenaaminen tuo ihan erilaista potkua, Erkkola komppaa.

Ryhmä tiivistyi entisestään, kun koronatilanne vei harjoittelupaikat ja Portugalin leirin. Oli keksittävä uusia ratkaisuja.

– Voimavalmentaja Tommi Rinne mahdollisti, että saatiin punttikamat Tuomaksen vanhempien autotalliin, jossa ollaan painettu voimaharjoitteita. Siellä on myös hieno patjoista rakennettu seinä, johon on pystytty heittämään kuntopalloa, Jääskeläinen kertoo.

– Positiivista oli se, kuinka nopeasti pystyi adaptoitumaan uuteen rytmiin ja ympäristöön. Jos tällainen tulisi uudestaan eteen, tiedän, että pystyn edelleen treenaamaan ja saamaan tuloksia, Erkkola sanoo.

Koronaviruskevät on haastanut turkulaista keihäslupauskaksikkoa. Urheilijat ja valmentaja pääsivät jatkamaan harjoittelua Kupittaan urheiluhallissa kesäkuun alussa.

Haastavasta harjoituskaudesta huolimatta kesältä voi odottaa nousujohteisia tuloksia. Siitä kertoo Erkkolan itselleenkin hieman yllätyksenä tullut ennätys. Myös Jääskeläinen sai hyvän avauskisan, vaikka jäikin ennätyksestään (2019 tehty 57,47).

Ryhmä on voinut harjoitella Kupittaan hallilla toukokuun puolivälistä lähtien, ja maanantaina aukesivat myös Turun ulkoliikuntapaikat. Lähiaikojen tavoite on saada lisää heittovarmuutta, mitä lähdetään hakemaan sunnuntaina kutsukisasta Lahdesta.

– Lähden hakemaan tekniikkaa, vauhtia ja tasaisuutta. Haluaisin, että kaikki heitot menisivät yli 50 metriä ja että se olisi helppoa heittämistä, Erkkola miettii.

– Jos tulosta pystyy edellisestä parantamaan ja tekniikka toimii, niin se riittää, Jääskeläinen tuumii.

19-vuotiaan Julia Valtasen heti avauskisassa viskaama tulos on tuonut lisäbuustia myös seitsemän vuotta vanhempien kilpasiskojen tekemiseen.

– Töitä pitää tehdä enemmän, ja Kalevan Kisoista tulee tosi kova kisa. Jos haluaa pärjätä, niin omaakin tekemistä täytyy petrata, Erkkola miettii.

Laaksosen mukaan naisten keihäässä on tällä hetkellä Suomessa hyvä pöhinä.

– Meillä on tänä kesänä todennäköisesti useita 55 metrin heittäjiä, ja toivottavasti joku menee yli 60 metrin. Itse toivon, että minulla on muutaman vuoden sisään kolme 60:n ylittäjää, hän sanoo.

Turkulaisheittäjien mukaan maaginen raja ei ole mahdoton tavoite tällekään kesälle.

– Se vaatii teknisesti todella hyvän heiton, eikä tule ihan vielä sunnuntaina, koska tekninen tekeminen on vielä ailahtelevaa, heittäjät arvioivat ennen kesäkuun ensimmäisen viikonlopun kisaa.

Komeinta olisi tietysti kruunata kausi sellaisella kaarella Kalevan Kisoissa, jotka käydään elokuussa turkulaisten kotikentällä.

– Ei siellä ainakaan halua epäonnistua, se olisi noloa, Jääskeläinen naurahtaa.

– En silti aio ottaa mitään paineita. Täytyy nyt vain luottaa omaan tekemiseen ja siihen, että se kantaa hedelmää.

Turun urheiluakatemiassa keihäsvalmentajana toimiva Laaksonen uskoo, että pahin suvantovaihe naisten keihäässä on ohitettu.

– Olen odottanut jo pari vuotta, että nuoriso ottaa naisten puolella seuraavan askeleen, hän sanoo.

– Suomessa pääsi tulemaan suvantovaihe Ingbergin, Kolkkalan ja muiden menestysvuosien jälkeen. Pari ikäluokkaa jäi välistä, siinä tuli ehkä vammoja ja vaivoja, ja jatkumo katkesi.

Jääskeläinen odottaa kaudelta paljon, mutta ei lataa itselleen paineita.

Viime vuosien Suomen kärkinimistä Oona Sormunen on lopettanut, ja Sanni Utriaisen paluu tauon jälkeen on epävarmaa.

Laaksonen kuitenkin iloitsee, että esimerkiksi Jenni Kangas ja Heidi Nokelainen ovat edelleen näyttämässä esimerkkiä nuoremmille urheilijoille.

– He ovat tähtäin, ja heidät halutaan voittaa. Se varmasti ajaa myös heitä eteenpäin, Laaksonen sanoo.

Hän uskoo, että Suomessa on ollut naisten puolella valmennuksellisia haasteita. Sukupuolten erot on ehkä unohdettu valmennuksessa.

– Miehet ja naiset harjoittelevat hieman eri tavalla. Itsekin sitä tässä koko ajan opiskelen. Uskon, että asiasta ollaan pääsemässä paremmin kärryille joka puolella Suomea.

Keihäshullu kansa on tunnetusti tyytyväinen vain yli 60 metrisiin heittoihin, joilla taistellaan arvokisamitaleista. Laaksosen mukaan nyt ei kannata väheksyä 55 metrin tasoakaan.

– Meillä on paljon massaa 50 metrin tasolla ja useita 55:n heittäjiä. Siitä on hyvä lähteä nostamaan. Lisäksi tyttöharrastajia on tällä hetkellä paljon enemmän kuin poikia.