Suomen uudella keihässensaatiolla Julia Valtasella, 19, yllättävä toinen ura: ”En pystyisi elämään niin”

Julia Valtanen kohautti kauden ensimmäisessä kilpailussa heittämällä komean ennätyksensä.

Suomen kirkkaimpiin yleisurheilulupauksiin lukeutuva raumalainen Julia Valtanen, 19, ei turhista stressaa. Ei, vaikka nuoren urheilijan arki mullistui maaliskuussa, kun koronarajoitteiden vuoksi harjoittelupaikkojen ovet sulkeutuivat.

Pandemia näkyi myös Valtasen työkalenterissa. Hän opiskelee oppisopimuskoulutuksella parturikampaajaksi.

– Hieman hiljaisempaa on ollut, kun henkilömääriä piti rajoittaa. Pientä flunssaakin keväällä oli, mutta hyvin sai ainakin parannella, kun ei ollut kiire mihinkään, Valtanen kertoi.

Vuonna 2014 keihäänheiton aloittaneesta Valtasesta voidaan puhua luonnonlahjakkuutena. Heti seuraavana vuonna hän voitti 14-vuotiaiden SM-hopeaa ja sen jälkeen meriittilista on vaan kasvanut komeammaksi: T15-sarjan SM-kulta 2016, nuorten olympiafestivaalien mestaruus 2017, 17-vuotiaiden halli-SM-kulta 2018 ja viimeisimpänä Kalevan kisojen hopeamitali 2019.

Kevään kisakalenteri tyhjentyi maaliskuussa kertapyyhkäisyllä koronaviruksen vuoksi. Merkittävistä tapahtumista peruutettiin tai siirrettiin muun muassa Euroopan talvimestaruuskilpailut Portugalin Leiriassa, Kultainen keihäs -kutsukilpailu sekä Nairobin nuorten MM-kisat heinäkuulta.

Poikkeuksellisen pitkä treeni- ja kisatauko ei näyttänyt kuitenkaan heikentävän 19-vuotiaan Valtasen heittokuntoa: kesän avauskisassa Jyväskylässä 1. kesäkuuta syntyi henkilökohtainen ennätys, 57,84 metriä.

Suomen yleisurheilukentillä se on kova lukema – Heidi Nokelainen voitti SM-kultaa viime kesänä tuloksella 58,70.

Julia Valtanen avasi kautensa komealla ennätysparannuksella maanantaina 1. kesäkuuta Jyväskylässä käydyissä kutsukisoissa.

Valtasen viime kesänä heitetty ennätys (54,78) parani kertaheitolla yli kolme metriä. Samalla ylittyi myös Kalevan kisojen tulosraja, joka tänä vuonna on tasan 51 metriä.

Jos alkanut kausi jatkuu nousujohteisesti, voi hän hyvinkin kirkastaa hopeamitalinsa kultaiseksi elokuussa Turun SM-kisoissa.

Valtanen itse ei kuitenkaan turhia jaksa spekuloida tuloksilla.

– En minä tuollaisia edes mieti, kunhan heitän vaan! Muut saavat murehtia karsintarajoista ja sellaisista, Valtanen nauroi.

Valtasessa yhdistyvät lähes kaikki huippu-urheilussa vaadittavat tekijät. Hänen taitonsa, luonteensa ja treenimotivaationsa mahdollistaisivat nousun maailman keihäänheiton piikkipaikalle lyhyenkin ajan sisällä, mutta onkin eri asia, tahtooko hän sitä ihan välttämättä.

– Vaikka treenaisin kahdesti päivässä ja kävisin arvokisoissa, haluan silti tehdä muutakin kuin urheilla. En minä ainakaan pystyisi elämään niin, että vaan treenaisin. Minusta on kiva käydä tekemässä välillä parturihommia, Valtanen sanoi.

– Julia on hieman luonnonlapsi. Parasta terapiaahan aivoille on, että pääsee irtautumaan urheilusta, sillä jos koko ajan miettii, että on pakko pärjätä urheilijana, se on nuoren ihmisen psyykelle liikaa, Valtasen henkilökohtainen keihäsvalmentaja Eero Kylänpää lisäsi.

Kylänpää toteuttaa Valtasen kanssa poikansa Keijon laatimaa harjoitussuunnitelmaa. Valtanen on Kylänpään mukaan helppo valmennettava.

– Kun hänellä on hyvä kisa, tulokset voivat olla mitä tahansa. Ja kun on huono päivä, mistään ei tule yhtikäs mitään. Mielestäni hyvän yksilöurheilijan merkki on, että hyvän ja huonon päivän ero on iso: treenaaminen aina tähtää yhteen kisaan tai päivämäärään, jolloin täytyy olla parhaimmillaan.

– Tasaisesta puurtajasta tuskin tulee keihäänheitossa huippua, vaikka joukkuelajissa tasaisuus on taas suotavaa.

Julia Valtasen lajikirjoon kuuluu keihäänheiton lisäksi pesäpallo.

Jos Valtasen nimi tunnetaan Raumalla hyvin, sama pätee hänen äitiinsä Tiina Andreaseniin. ”Teukka” pelasi superpesisurallaan lähes 350 ottelua – kaikki Rauman Feran paidassa. Verenperintönä tullut pesäpallo on Valtasen kakkoslaji keihäänheiton ohella.

Kokeneena valmentajana Eero Kylänpää näkee pesäpallon harrastamisessa vain hyviä puolia keihäänheittoa ajatellen.

– Kevyen pesäpallon toistuva heittely vahvistaa käden ominaisuuksia niin, että se kestää tuliset repäisyt paremmin. Keihäällä ei mitenkään pysty tekemään niin paljon heittotoistoja kuin pesäpallon kanssa.

– Joukkueurheilu palvelee yksilölajeja myös siten, että pelikentällä tehty huono suoritus pitää pystyä nollaamaan äkkiä. Keihäskisoissa urheilijalla saattaa olla vain kolme suoritusta, joten mitä nopeammin pystyy unohtamaan huono heiton, sitä paremmin pystyt keskittymään seuraaviin heittoihin. Pesäpallossa näitä tilanteita tulee useita kymmeniä.

Täysimittaista uraa naisten Superpesiksessä ei kuitenkaan voi keihäänheiton lomassa luoda, sillä kisakaudet menevät pahasti limittäin. Lajien ja seurojen välillä ei silti ole havaittavissa minkäänlaista kateutta tai eripuraa.

– Ei minun mielestäni pesäpallosta tarvitse välttämättä koskaan luopua. Ihan hyvässä sovussa lajit ovat tällä hetkellä keskenään, mutta jos liian vaikeaksi tilanne menee, silloin pitänee harkita pesäpallon lopettamista, Valtanen pohti.

Suomen Urheiluliitossa keihäänheiton nuorten olympiavalmentajana toimiva Petteri Piironen on päässyt seuraamaan Valtasen kehitystä läheltä vuodesta 2017 alkaen. Muun muassa miesten MM-kullan 2015 voittanutta Julius Yegoa valmentanut Piironen tunnistaa Valtasen potentiaalin täysin.

– Julialla lahjakkuustekijät ovat viimeisen päälle kohdallaan. Ylävartalon liikkuvuus, luontainen heittotaito sekä antropometria tukevat keihäänheittoa hyvin, Piironen luonnehtii.

Urheilussa antropometrialla tarkoitetaan ihmisruumiin mittasuhteita ja esimerkiksi niiden vaikutusta lajinomaisiin liikeratoihin. Pelkistetysti ilmaistuna Valtasella on siis ”keihäänheittäjän kroppa”, mutta fysiikassa on vielä parannettavaa.

Petteri Piirosen mukaan Julia Valtasella on luontaista heittotaitoa.

– Luontaista voimakkuutta on pohjalla olemassa, mutta fyysisesti Julialla on vielä matkaa siihen, minkälaisia ominaisuuksia huipputason keihäänheitto vaatii, Piironen jatkoi.

– En halua lähteä nostamaan ketään jalustalle erityisellä tavalla, mutta päivänselvää on, että hän on lahjakas keihäänheittäjä. Julia itse asettaa loppupeleissä omat tavoitteensa, mutta hänellä on käsissään kaikki menestyksen avaimet.