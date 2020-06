Valmentajalegendalta kutkuttava arvio Suomen keihäslupauksesta – kyseessä todellinen poikkeustapaus

Leo Pusa näkee Julia Valtasessa mahdollisuuksia vaikka mihin.

Keihäänheittäjä Julia Valtanen on ponnahtanut nopeasti yhdeksi kotimaisen yleisurheilun kiinnostavimmista nuorista lupauksista.

Eri ikäluokkien Suomen ennätyksiä viime vuosina uusiksi pannut Valtanen lisäsi myllyyn tuntuvasti kierroksia maanantaina Jyväskylässä kaudenavauskisassaan.

Ilman minkäänlaista herkistelyä kovan treenikauden jatkeeksi Valtanen kiskaisi keppinsä 57,84 metriin, mikä rikkoi hänen aiemman ennätyksen yli kolmella metrillä. Mistään onnenkantamoisesta ei ollut kyse, sillä hän heitti toiseksi parhaallaankin 57,51.

Legendaarinen keihäsvalmentaja Leo Pusa on seurannut vasta hiljattain 19 vuotta täyttäneen Valtasen kehitystä mielissään. Hän korostaa, että kyse on poikkeuksellisesta lupauksesta.

– Julian kohdalla näkymät ovat olleet hyvät jo pidemmän aikaa. On ollut kiinni siitä, jaksaako hän tehdä keihäänheiton eteen töitä, mutta nyt hän on ilmeisesti keskittynyt enemmänkin keihään harjoitteluun, mikä on todella hyvä, Pusa arvioi yhä myös pesäpalloa pelaavaa raumalaista.

Valtasen maanantainen kiskaisu oli alle 20-vuotiaiden tilaston kaikkien aikojen kakkostulos Suomessa. Edelle jäi vain Jelena Jaakkolan suonenveto (58,89) vuodelta 2008, joka on myös lähes kahden metrin turvin hänen ennätyksenä.

Nykyisen, naisissa vuonna 1999 käyttöön otetun keihäsmallin aikakaudella Valtasen lyhyen uran meriitit ovat ikäisekseen jo lähes vertaansa vailla. Taskussa on ikäluokkien Suomen ennätysten lisäksi muun muassa kultamitali nuorten olympiafestivaaleilta ja SM-hopea heti ensimmäisistä Kalevan kisoista viime kesältä.

Pusan mielestä kyseessä on nykyaikaisen keihäänheiton kovin kotimainen naislupaus.

– Kyllä hänessä edellytyksiä ja lahjakkuutta on vaikka mihin. Nyt se pitää vain saada kanavoitua harjoitteluun. Ei auta kuin tehdä työtä ja olla sillä tavalla nöyrä. Se vaatii sitoutumista ja panostusta.

Muiden muassa suomalaisen naiskeihään legendoja Tiina Lillakia ja Heli Rantasta pitkällä urallaan valmentaneella Pusalla on poikkeuksellisen laaja perspektiivi keihäänheittoon.

– Julialla on olemassa sellaisia lahjoja, joista osaa ei ollut edes Tiinalla tai Helillä, eikä vaikkapa (Mikaela) Ingbergillä. Oli heilläkin toki kaikilla määrätynlaiset lahjat heittämiseen, mutta he olivat kaikki vahvoja työntekijöitä ja jaksoivat tehdä päämäärätietoisesti töitä.

– Julialla on selvästi näkyvissä, että hän on ollut jo nuoresta asti vahvarakenteinen tyyppi. Kun siihen lisätään liikettä ja tekniikkaa hiotaan, niin metrejä tulee varmasti. Lisäksi hän vaikuttaa sen verran tasapainoiselta tyypiltä, että jaksaa tehdä töitä, eikä lähde haihattelemaan.

Valtanen ilmoitti heti maanantain ennätysrykäisynsä jälkeen, että katse on suunnattu jo 60 metrin rajaan. Sen ylittäminen ei ole ollut viime vuosina Suomessa arkipäivää.

19-vuotiaana ei kuitenkaan ole vielä mikään kiire huipulle ja kehitysvuosia on toivon mukaan edessä vielä useita. Esimerkiksi maailman viime kauden 15 parhaan naisheittäjän keski-ikä oli 28 vuotta.

– Julian ikäryhmässä tuo (57,84) on kova tulos, mutta jos laajemmin mietitään, niin 60 metrin raja alkaa vasta olla sellainen, jolla päästään edes vähän isompiin kisoihin mukaan.

– Kun taas ruvetaan lähentelemään 65 metriä, sillä on arvokisoissa aina varmasti pistesijalla ja jopa mitalilla.

Onko Valtasella kaiken mennessä nappiin rahkeita jopa niihin lukemiin?

– Kyllä tulevaisuudessa varmasti, jos jaksaa tehdä töitä ja pysyä terveenä, Pusa sanoo.