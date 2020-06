Keihäsmies Toni Kuuselalta heti huonoja uutisia kauden avauskisan jälkeen

Kuusela otti voiton, mutta lisäksi tuli huonoja uutisia.

Keihäänheittäjä Toni Kuuselan kesäkauden avauskisa poikkeuksellisen kevään jälkeen toi sekä hyvää että huonoa.

Kuortaneen Kunnon mies nakkasi Jyväskylässä maanantaina odotetun voiton, mutta "ihan hyvät bileet" päättyivät kuitenkin jo kolmen heiton jälkeen kyynärpäässä tuntuneeseen "nipistykseen".

Kuusela avasi kisan tuloksella 76,60 ja toisella lensi voittoheitto 78,77. Jo avausheitossa kuitenkin nipisti.

– Ei kannattanut riskeerata (heittämällä kaikkia heittoja). Ei se nyt liian pahalta tunnu, mutta tuntemuksia on. Mutta kyllä tästä vielä käsi saadaan, Kuusela totesi kisan jälkeen.

– Kyynärnivelen alapuolella, lihaksen ja luun taipeen tienoilla pientä nipistystä. Ei kuitenkaan puutumista tai jomotusta. Uskon, ettei siinä ole kummempaa, mutta tarkastettava se kuitenkin on. Lepoa ja fysikaalista hoitoa, ja jatketaan eteenpäin, täydensi Kuuselan valmentaja Petteri Piironen nopeaa diagnoosia.

Kuuselan suunnitelmissa on heittää seuraavaksi Kuortaneella 13. kesäkuuta, mutta kyynärpään tilanne ratkaisee, nähdäänkö mies siellä. Avauskisa jätti joka tapauksessa hyvää makua kunnon suhteen, vaikka takana onkin koronaviruksen takia normaalista poikennut harjoituskausi.

Kuusela on viskonut yli kasikymppisiä

Helmi-maaliskuussa Kuusela heitti Etelä-Afrikassa päälle 80-metrisiä, mutta koronan myötä kevään lämpimät leireilyt ulkomailla jäivät käymättä. Pari kuukautta on treenattu normiohjelmaa muunnellen.

– Kunnossa ei ole mitään vikaa, tänäänkin olisi voinut nasahtaa kunnolla (ilman kyynärpäänipistystä), Kuusela sanoi.

– Harjoituskausi sujui tilanteeseen nähden hyvin, on pysytty terveenä ja paljon on heitetty. Treeneissä on käytetty luovuutta, eikä koronatilanne ole vaikuttanut tekemiseen, Kuusela kertoi.

Ja kaikesta huolimatta kesäkauden avaus maistui.

– Ihan hyvät bileet oli, Kuusela myhäili tunnelmaa poutaisen lämpimässä Jyväskylässä.

Miesten kisan kakkoseksi heitti Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Lassi Saarinen ennätyksellään 76,67. Kälviän Tarmon Jarmo Marttila oli kymmenen heittäjän kisassa kolmas tuloksella 76,56.